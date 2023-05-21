7 вариантов ночного перекуса, которые не помешают влезть в любимое платье

Поговорку о том, что ужин лучше отдать врагу, слышали все. А фраза: «Нельзя есть после шести» уже стала притчей во языцех. На самом деле ужин ни в коем случае нельзя игнорировать, вне зависимости от того, насколько сильно вы хотите похудеть: на два килограмма или на десять. Главное – знать, что можно есть на ночь, а от чего стоит держаться подальше. Novate.ru рассказывает, какие безвредные для фигуры продукты выручат при чувстве сильного вечернего голода.
Вариант 1: Шоколадный пудинг
Шоколадный пудинг с какао и молоком. / Фото: canadacook.ru
Многие удивятся, но кремовый шоколадный пудинг не только отлично утоляет голод, но также является абсолютно безопасным для фигуры. В одной порции такого десерта, которая составляет 100 граммов, содержится всего лишь 90 ккал – все равно что выпить стакан молока жирностью 2,5%. Поэтому можно больше не чувствовать себя виноватым, если в девять вечера рука потянется именно к нему, а не к яблоку.
А вот простой и быстрый рецепт пудинга по Дюкану. Понадобится 5 граммов желатина, 300 мл обезжиренного молока, заменитель сахара (по вкусу), 10 граммов какао, ванилин (по вкусу) и щепотка соли.
Желатин следует замочить в 50 мл молока. Остальные 250 мл поставьте на медленный огонь, добавьте заменитель сахара, какао и щепотку соли. Варите смесь несколько минут, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Когда она практически закипит, влейте желатин и интенсивно перемешайте массу. Затем добавьте ванилин для аромата и снимите с огня. Очень важно, чтобы жидкость не закипела. После того, как пудинг остынет, поставьте его на четверть часа в морозилку, а потом накройте пищевой пленкой и оставьте еще на час для замерзания. Полученный десерт разложите по красивым креманкам или пиалам и подайте к столу.
Вариант 2: Сыр чечил
В соленом сыре чечил много белка. / Фото: cheeseinfo.ru
Эта закуска является невероятно питательной благодаря тому, что в ней содержится много белка. В результате вы съедаете совсем небольшое количество сыра, но при этом чувствуете себя сытым. Еще одно преимущество продукта – аминокислота триптофан, которая входит в состав. Она успокаивает и вызывает сонливость, поэтому вы сможете быстрее отправиться в объятия Морфея.
Как видите, фанаты соленых блюд и продуктов находятся в выигрыше – нет ничего плохого в том, чтобы в меру побаловать себя чечилом. Такой перекус явно будет лучше, чем булочка или гамбургер, которые содержат огромное количество вредных для фигуры углеводов.
Вариант 3: Авокадо с творогом
Авокадо с начинкой из творога и семечек. / Фото: chatovods.ru
Если выбирать творог с процентом жирности не более пяти, в нем будет минимум калорий. Молочный продукт отлично подойдет для вечернего перекуса и позволит надолго забыть о голоде, так как в его состав входит медленно высвобождающийся белок под названием казеин. К тому же результаты исследований показали, что большое потребление белка может оказать существенную помощь в потере веса.
А чтобы ужин был полноценным, добавьте к творогу авокадо, которое богато высококачественными жирными кислотами, оказывающими положительное воздействие на уровень холестерина и сердечно-сосудистую систему.
Можно просто использовать авокадо в качестве импровизированной тарелки или сделать закуску по следующему рецепту. В список ингредиентов входят 250 граммов творога, одно авокадо, две чайные ложки сметаны, зубчик чеснока, немного зеленого лука, петрушки и укропа, щепотка соли, чайная ложка лимонного сока и специи (по вкусу).
Творог следует размять вилкой. Авокадо очистите от кожуры, извлеките косточку, измельчите любым удобным способом, например, блендером, чтобы получилась однородная консистенция. Сразу добавьте лимонный сок, чтобы авокадо не потемнело. Получившуюся массу добавьте к творогу, следом положите мелко порезанный чеснок, зеленый лук, укроп и петрушку. Добавьте соль, перец, любимые специи, хорошо перемешайте и подавайте к столу в качестве закуски. Употреблять можно как самостоятельное блюдо, так и намазать на кусочек цельнозернового хлеба или сделать ролл с листьями салата.
Вариант 4: Шоколадное молоко
Шоколадное молоко идеально подходит для сладкоежек. / Фото: chocosite.ru
А сейчас будет неожиданная новость – шоколадное молоко является идеальным напитком, если вы хотите потерять вес. Результаты недавних исследований показали, что кальций лучше других микроэлементов помогает избавиться от жира на животе. Кроме того, важные питательные вещества лучше усваиваются организмом благодаря содержанию в молоке витамина D. Самое главное – внимательно ознакомиться с составом продукта и убедиться, что в нем не содержится большое количество сахара и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Только чистое какао.
Шоколадное молоко станет прекрасным напитком, способным утолить голод, а вот к помощи воды можете даже не обращаться – в вопросах насыщения она бесполезна. К тому же после нескольких выпитых стаканов вы спровоцируете беспокойный сон.
Вариант 5: Горький шоколад
Горького шоколада можно съесть не более 50 граммов. / Фото: profile.ru
Еще один безопасный перекус в ночное время суток, но в разумных пределах. Также следует помнить, что речь идет не о молочном шоколаде с орехами или изюмом, а о горьком, состоящем как минимум на 72% из натурального какао. Добавок в виде, например, миндаля в нем быть не должно. Несколько кусочков черного шоколада насытят организм антиоксидантами и клетчаткой и быстро утолят чувство голода. При этом получится избежать высокой дозы сахара. Максимальное количество лакомства, которое можно съесть перед сном – 50 граммов.
Вариант 6: Ветчина с цельнозерновым хлебом
Сэндвич с ветчиной, листьями салата и помидором. / Фото: 1zoom.ru
Для тех, кто не любит сладкое и соленое, предпочитая старые добрые бутерброды, также есть прекрасный питательный вариант. Мы говорим о кусочке цельнозернового тоста с нежирной ветчиной. Подобный перекус точно не навредит фигуре и не станет препятствием к красивому и подтянутому телу – если знать меру.
Такое блюдо содержит около 150 ккал, при этом ветчина является источником белка, который быстро насыщает организм, а в цельнозерновом хлебе много сложных углеводов, необходимых для крепкого сна. Можно добавить помидор и листья салата. Пара бутербродов – и вы избавитесь от чувства голода, расслабитесь и сможете крепко уснуть. В любом случае такой перекус полезнее, чем остаться голодным, не выспаться и переесть на следующий день.
Вариант 7: Белая рыба
Белая рыба, запеченная в пергаменте, с овощами. / Фото: dlobal.ru
В отличие от популярного лосося или форели, белая рыба не такая калорийная, поэтому смело может использоваться в качестве главного ингредиента для позднего ужина. В ее состав входит большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых организму для нормального функционирования. Продукт повышает иммунитет, улучшает пищеварение, состояние кожи и нервной системы. Выбор белой рыбы большой: хек, минтай, палтус, тилапия и многие другие.
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