7 вариантов ночного перекуса, которые не помешают влезть в любимое платье

Вариант 1: Шоколадный пудинг

Шоколадный пудинг с какао и молоком. / Фото: canadacook.ru

Вариант 2: Сыр чечил

В соленом сыре чечил много белка. / Фото: cheeseinfo.ru

Вариант 3: Авокадо с творогом

Авокадо с начинкой из творога и семечек. / Фото: chatovods.ru

Вариант 4: Шоколадное молоко

Шоколадное молоко идеально подходит для сладкоежек. / Фото: chocosite.ru

Вариант 5: Горький шоколад

Горького шоколада можно съесть не более 50 граммов. / Фото: profile.ru

Вариант 6: Ветчина с цельнозерновым хлебом

Сэндвич с ветчиной, листьями салата и помидором. / Фото: 1zoom.ru

Вариант 7: Белая рыба

Белая рыба, запеченная в пергаменте, с овощами. / Фото: dlobal.ru