10 фраз, которые никогда не произнесёт умный человек

Некоторые из этих фраз могут обидеть, а другие — выдадут в вас непрофессионала. В подборке — десять фраз, которых лучше избегать, независимо от того, с кем вы общаетесь.
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«Ого, да ты похудел!»
Отличный комплимент. Особенно приятно будет услышать это человеку, который всегда стеснялся своего лишнего веса. Или наоборот — который никогда себя пухлым и не считал. Лишнее напоминание о проблемах — лучший способ завести недоброжелателя. Другое дело, если человек сам похвастался — тогда, конечно, ваше одобрение будет очень кстати.
«Ты прямо помолодел!»
Попробуйте сказать подобную фразу девушке. Лучше будет провернуть этот фокус по телефону: даже так вы можете быть уверены в том, что нажили себе немалые неприятности. Никому не понравится лишнее напоминание о невозвратно ушедших годах.
«Не обижайтесь, но…»
Двойное отрицание еще никого до хорошего не довело. Начав предложение таким образом, вы уже настраиваете человека на самозащиту. Все, что вы скажете в дальнейшем, не будет иметь для слушателя никакого смысла: он запомнит только основной посыл. Не пользуйтесь этой фразой, если только не хотите сознательно вывести собеседника из себя.
«Неплохая идея»
Просто отлично звучит — «неплохая идея». Особенно если это произнесено равнодушным тоном. Что это вообще значит? Вам понравилось? Вам не понравилось и вы просто не хотите обидеть? Не бойтесь быть более категоричным в своих суждениях. Это — гораздо лучшее решение, чем оставлять собеседника в недоумении.
«Я мог бы…»
Само начало фразы, а точнее, частица «бы» говорит собеседнику, что вы не собираетесь этого делать. Употреблять такую формулировку можно в крайне ограниченном числе случаев: если вы угрожаете, если чувствуете себя неизмеримо выше визави и если вы просто не думаете, когда говорите.
«Однако…»
Одного этого слова достаточно, чтобы перевернуть весь смысл всего сказанного ранее. «Мы самая крупная компания в этой сфере, нам по силам любой заказ, однако, именно это мы сделать не в состоянии». Выглядит, будто жалкое оправдание. Не принижайте свое достоинство такими мелочными уловками.
«Я могу ошибаться, но…»
Еще один способ свести на нет все последующие слова. Не пытайтесь застраховать себя от возможной ошибки — никто этого не оценит. Сомневаетесь в верности своего суждения, но считаете, что должны его высказать? Лишите свои слова всех «спасительных» словечек и фраз. Уверенность — вот, что запоминают люди в первую очередь.
«Выглядишь усталым»
Усталые люди невероятно привлекательны — у них есть потускневшие глаза, спутанные волосы, проблемы с концентрацией и они, конечно же, очень рады видеть всех окружающих. Констатация факта «выглядишь усталым» еще никому не помогала. Одна такая фразочка способна испортить настроение на целый день — вот, почему стоит убрать ее из своего лексикона раз и навсегда.
«Как известно, многие люди…»
Кому известно? И кто эти самые тысячи осведомленных людей? Строить фразу таким образом — значит заранее показывать свою неосведомленность в предмете беседы. Знающий материал человек не станет прибегать к настолько размытым формулировкам, призванным только отвлечь внимание собеседника.
«Она была тебя не достойна (Он тебе не подходил)»
Конечно, ваш собеседник вообще не умеет разбираться в людях и проблемы с собственной самооценкой заставляют его раз за разом выбирать партнера ниже рангом. По крайней мере, именно так звучит эта фраза со стороны. Идеальным вариантом будет не вмешиваться в чужие отношения вовсе, но уж если это произошло, то постарайтесь, хотя бы, избегать подобных клише.
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