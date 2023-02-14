10 фраз, которые никогда не произнесёт умный человек

Некоторые из этих фраз могут обидеть, а другие — выдадут в вас непрофессионала. В подборке — десять фраз, которых лучше избегать, независимо от того, с кем вы общаетесь.









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«Ого, да ты похудел!»

Отличный комплимент. Особенно приятно будет услышать это человеку, который всегда стеснялся своего лишнего веса. Или наоборот — который никогда себя пухлым и не

«Ты прямо помолодел!»

Попробуйте сказать подобную фразу девушке. Лучше будет провернуть этот фокус по телефону: даже так вы можете быть уверены в том, что

«Не обижайтесь, но…»

Двойное отрицание еще никого до хорошего не довело. Начав предложение таким образом, вы уже

«Неплохая идея»

Просто отлично звучит — «неплохая идея». Особенно если это произнесено равнодушным тоном. Что это вообще значит? Вам понравилось? Вам не понравилось

«Я мог бы…»

Само начало фразы, а точнее, частица «бы» говорит собеседнику, что вы не собираетесь этого делать. Употреблять такую формулировку можно в крайне ограниченном числе случаев: если вы угрожаете, если чувствуете себя неизмеримо выше визави и если вы просто не думаете, когда говорите.

«Однако…»

Одного этого слова достаточно, чтобы перевернуть весь смысл всего сказанного ранее. «Мы самая крупная

«Я могу ошибаться, но…»

Еще один способ свести на нет все последующие слова. Не пытайтесь застраховать себя от возможной ошибки — никто этого не оценит. Сомневаетесь в верности своего суждения, но считаете, что должны его высказать? Лишите свои слова всех «спасительных» словечек и фраз. Уверенность — вот, что запоминают люди в первую очередь.

«Выглядишь усталым»

Усталые люди невероятно привлекательны — у них есть потускневшие глаза, спутанные волосы, проблемы с концентрацией и они, конечно же, очень

«Как известно, многие люди…»

Кому известно? И кто эти самые тысячи осведомленных людей? Строить фразу таким образом — значит заранее показывать свою неосведомленность в предмете беседы. Знающий материал человек не станет прибегать к настолько размытым формулировкам, призванным только отвлечь внимание собеседника.

«Она была тебя не достойна (Он тебе не подходил)»

Конечно, ваш собеседник вообще не умеет разбираться в людях и проблемы с собственной самооценкой заставляют его раз за разом выбирать партнера ниже рангом. По крайней мере



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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Отличный комплимент. Особенно приятно будет услышать это человеку, который всегда стеснялся своего лишнего веса. Или наоборот — который никогда себя пухлым и не считал . Лишнее напоминание о проблемах — лучший способ завести недоброжелателя. Другое дело, если человек сам похвастался — тогда, конечно, ваше одобрение будет очень кстати.Попробуйте сказать подобную фразу девушке. Лучше будет провернуть этот фокус по телефону: даже так вы можете быть уверены в том, что нажили себе немалые неприятности. Никому не понравится лишнее напоминание о невозвратно ушедших годах.Двойное отрицание еще никого до хорошего не довело. Начав предложение таким образом, вы уже настраиваете человека на самозащиту. Все, что вы скажете в дальнейшем, не будет иметь для слушателя никакого смысла: он запомнит только основной посыл. Не пользуйтесь этой фразой, если только не хотите сознательно вывести собеседника из себя.Просто отлично звучит — «неплохая идея». Особенно если это произнесено равнодушным тоном. Что это вообще значит? Вам понравилось? Вам не понравилось и вы просто не хотите обидеть? Не бойтесь быть более категоричным в своих суждениях. Это — гораздо лучшее решение, чем оставлять собеседника в недоумении.Само начало фразы, а точнее, частица «бы» говорит собеседнику, что вы не собираетесь этого делать. Употреблять такую формулировку можно в крайне ограниченном числе случаев: если вы угрожаете, если чувствуете себя неизмеримо выше визави и если вы просто не думаете, когда говорите.Одного этого слова достаточно, чтобы перевернуть весь смысл всего сказанного ранее. «Мы самая крупная компания в этой сфере, нам по силам любой заказ, однако, именно это мы сделать не в состоянии». Выглядит, будто жалкое оправдание. Не принижайте свое достоинство такими мелочными уловками.Еще один способ свести на нет все последующие слова. Не пытайтесь застраховать себя от возможной ошибки — никто этого не оценит. Сомневаетесь в верности своего суждения, но считаете, что должны его высказать? Лишите свои слова всех «спасительных» словечек и фраз. Уверенность — вот, что запоминают люди в первую очередь.Усталые люди невероятно привлекательны — у них есть потускневшие глаза, спутанные волосы, проблемы с концентрацией и они, конечно же, очень рады видеть всех окружающих. Констатация факта «выглядишь усталым» еще никому не помогала. Одна такая фразочка способна испортить настроение на целый день — вот, почему стоит убрать ее из своего лексикона раз и навсегда.Кому известно? И кто эти самые тысячи осведомленных людей? Строить фразу таким образом — значит заранее показывать свою неосведомленность в предмете беседы. Знающий материал человек не станет прибегать к настолько размытым формулировкам, призванным только отвлечь внимание собеседника.Конечно, ваш собеседник вообще не умеет разбираться в людях и проблемы с собственной самооценкой заставляют его раз за разом выбирать партнера ниже рангом. По крайней мере , именно так звучит эта фраза со стороны. Идеальным вариантом будет не вмешиваться в чужие отношения вовсе, но уж если это произошло, то постарайтесь, хотя бы, избегать подобных клише.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: