9 продуктов, с которыми компания Apple серьезно облажалась

Те случаи, когда Яблоко облажалось.
Такой гигант, как Apple, уже давно укоренился в сознании людей, как предприятие не допускающее ошибок и всегда делающее все вещи предельно качественными. Само собой, это далеко не так и Apple также совершает ошибки. Некоторые из них были чреваты полным провалом проекта.
1. Mouse Hockey Puck
Это фиаско, Яблоко.
Это была прекрасная попытка компании Apple перевернуть мир и создать принципиально новую компьютерную мышь. Все шло хорошо до тех самых пор, пока свое слово не сказали пользователи. Причудливая инновация оказалась слишком неудобной.
2. Apple III
Полный провал.
Первые компьютеры компании произвели на американском (и не только) рынке настоящий взрыв. Впрочем, не с каждой моделью все было так хорошо. Третий компьютер компании откровенно провалился из-за слишком большой цены.
3. Lisa
Слишком большой и дорогой.
Еще один смелый аппарат компании, которые провалился в продаже из-за неоправданно высокой стоимости, став одним из самых громких фиаско компании за все время.
4. Final Cut Pro X
Действительно обрезано.
По какой-то злой иронии судьбы из этого редактора для видео оказались «вырезаны» действительно полезные и востребованные у пользователей функции. В результате этого, коммерческий провал не заставил себя ждать, став хорошим уроком для Apple.
5. 20th Anniversary Mac
Странно и неоправданно дорого.
Количество провалов американской компании из-за слишком высокой цены продукта потрясает. Очень долго Apple не могли и не хотели учится создавать вещи, которые были бы доступны широкому кругу людей. Именно так было и с этим компьютером.
6. eWorld
Дороговато вышло.
При всем при том, что данный продукт был отличной идеей, его погубили две вещи. Во-первых, он оказался невероятно требовательным к «железу». Во-вторых, доступен eWorld был только по подписке, которая оказалась неоправданно завышенной в цене.
7. Pippin
Попытка создать консоль.
Пыталась компания Apple создать и свою собственную игровую консоль, однако та не выдержала жесткой конкуренции с уже имевшимися образцами на рынке, и очень скоро проект было решено свернуть. Детище «Яблока» мало кто покупал.
8. PowerBook 5300
Хуже этого компания не делала ничего.
Квинтэссенция плохих решений: некачественный корпус, плохо продуманная система охлаждения, высокий уровень шума, отдельные проблемы с экраном. Именно после PowerBook 5300 компания стала так внимательно подходить к вопросу качества своих изобретений.
9. Newton MessagePad
Слишком рано.
Данное устройство было прекрасно во всех отношениях и могло бы принести Apple много денег, если бы не вышло так рано.
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