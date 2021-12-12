Фильмы ужасов, сюжетом которых послужили реальные события

Приятно посмотреть ужастик дома, с чаем и печеньками. Выключаешь телевизор и ноутбук, и твой мир снова прежний — теплый и безопасный. Или нет? А если мы скажем тебе, что некоторые истории из этих фильмов происходили на самом деле?
Ужас Амитвилля
2005
События фильма разворачиваются в 1974 году, когда в полицейский участок поступает тревожный звонок. Позвонивший сообщает, что в доме семьи Де Фео, в собственных постелях было застрелено шесть человек.
13 ноября 1974 года Рональд де Фео-младший действительно признался в убийстве своих родителей и братьев, объяснив, что некие «голоса» велели ему совершить убийства. Год спустя в резиденцию переезжает другая семья — Джордж и Кейти Латс вместе со своими тремя детьми. Спустя 28 дней семья покинула дом, утверждая, что они подвергаются атакам паранормальных сил.
Изгоняющий дьявола
1973
Несовершеннолетняя дочь известной актрисы начинает вести себя странно. Врачи подозревают психическое заболевание, но не могут поставить точный диагноз. Но вот приглашенный священник не согласен с мнением докторов — он уверен, что девочка одержима дьяволом.
Основой фильма послужила история 12-летнего Робби Маннхейма, также известного как Рональд Доу. Согласно рассказам священника, мальчик пытался контактировать со своей умершей родственницей при помощи доски для спиритических сеансов. В конце концов, Робби забрали в психиатрическую лечебницу, где среди традиционных методов священники проводили над ним обряд экзорцизма. Только после 30 сеансов священники были удовлетворены результатами.
Заклятие
2013
Картина режиссера Джеймса Вана, вышедшая на экраны в 2013 году. Сюжет фильма основан на реальной истории двух исследователей аномальных явлений, семейной пары Эда и Лоррейн Уорренов. Они расследуют случай «одержимой» куклы Аннабель.
Шкатулка проклятия
2012
По сюжету фильма девочка находит на ярмарке в соседнем дворе приглянувшуюся безделушку — шкатулку. Главная героиня все больше привязывается к новой игрушке, и эта привязанность становится похожей на одержимость. Родители стараются разгадать секрет шкатулки, но даже им не приходит в голову, что в шкатулке живет злой дух.
В 2001 году мужчина по имени Кевин Маннис купил на распродаже шкаф для вина. Он выяснил, что шкаф был семейной реликвией, об этом ему рассказала бывшая владелица мебели Хавила. Оказывается, когда-то он принадлежал человеку, выжившему в Холокосте. Узнав, что шкаф представляет какую-то ценность для семьи, он предложил не продавать его и оставить для потомков, но Хавила сказала только: «Мы не хотим, чтобы он тут был». Она также рассказала Кевину, что шкаф стоял в бабушкиной комнате для шитья и его никогда не открывали, потому что в нем якобы обитает диббук — злой дух, согласно еврейской мифологии.
Проклятие Аннабель
2014
Джон Форм нашел чудесный подарок для своей беременной жены Мии — редкую винтажную куклу в белом подвенечном платье. Но радость Мии от подарка была недолгой.
Реальная история Аннабель берет начало в 1970 году, когда одна женщина купила в подарок своей дочери-школьнице куклу. Девочка была в восторге от игрушки и забрала ее с собой в колледж, но очень скоро она и ее соседка по комнате почувствовали, что в комнате творится что-то неладное: кукла жила своей жизнью.
Исследователи паранормального Эд и Лоррен Уоррен, взявшись за это дело, пришли к выводу, что в Аннабель заключен злой дух. Сейчас кукла находится в их Оккультном музее в штате Коннектикут. Кукла сидит за стеклом, на котором написано: «Осторожно, не открывать!»
Девушка по соседству
2007
Мальчик Дэвид Морэн в 1958 году познакомился со своими новыми соседками Мэг и Сюзен Лолин. Девочки переехали к своей тетке Рут после смерти родителей. Но тетка оказалась психопаткой, которая не только била и издевалась над девочками, но и привлекала к пыткам трех своих сыновей.
Это несколько измененная версия истории Сильвии Лайкенс — девочки из штата Индиана, которая была убита в 1965 году. Она и ее сестра были оставлены на попечение друга семьи Гертруды Баничевски, для которой еще двое «ртов» оказались неподъемным грузом. Ее дети и дети соседей не раз избивали Сильвию, связывали, кормили насильно и подвергали насилию сексуального характера.
Сильвия умерла, запертая в подвале, в 16 лет — от шока, истощения и кровоизлияния в мозг.
Эксперимент «Повиновение»
2012
В дешевом фастфуд-ресторанчика раздается звонок. Неизвестный голос, представляющийся офицером полиции, сообщает менеджеру заведения, что одна из кассирш ограбила клиентку.
Растерянная женщина запирает ее в подсобке и делает всё, что велит Голос. История действительно произошла в штате Кентукки, в известной сети фаст-фуда. Кто бы мог подумать, что это будет так отвратительно?
Зодиак
2007
Маньяк 25 лет держит в страхе весь Сан-Франциско. Он ничего не боится и общается с властями через репортеров.
«Зодиак» — прозвище кровавого маньяка 60-х. Он подкарауливал жертв на парковках и в других безлюдных местах, расправлялся с ними, а потом самодовольно заваливал полицию и СМИ письмами.
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