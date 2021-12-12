Фильмы ужасов, сюжетом которых послужили реальные события

Приятно посмотреть ужастик дома, с чаем и печеньками. Выключаешь телевизор и ноутбук, и твой мир снова прежний — теплый и безопасный. Или нет? А если мы скажем тебе, что некоторые истории из этих фильмов происходили на самом деле?



Ужас Амитвилля

Изгоняющий дьявола

Заклятие

Шкатулка проклятия

Проклятие Аннабель

Девушка по соседству

Эксперимент «Повиновение»

Зодиак