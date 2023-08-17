Почему легендарный французский актёр и любимец миллионов решился на эвтаназию: Ален Делон

Этот актёр совершенно не нуждается в представлении. Ален Делон прославился на весь мир благодаря своим ролям в кино в 1960-е годы и потом ещё два десятилетия оставался на пике популярности. Французы считают актёра национальным символом, он является предметом их непреходящей гордости. Сейчас ему 87 лет, и он принял решение добровольно покинуть этот мир. Ален Делон считает, что у него есть для этого все основания.
Увлекательный путь
Детство Алена Делона очень сложно назвать счастливым. С тех самых пор, когда родители будущей звезды расстались, ни один из них не находил времени на воспитание собственного сына, а все заботы о 3-летнем мальчике были поручены его кормилице. Он жил в семье мадам Неро и её мужа, тюремного надзирателя, в доме прямо напротив тюрьмы. Маленький Ален Делон часто наблюдал за всем, что происходило в тюремном дворе, и события эти были вовсе не подходящим зрелищем для ребёнка. Неудивительно, что мир казался ему страшным и неприятным, а сам Ален Делон впоследствии стал неуправляемым мальчишкой. Гораздо позже, когда он стал знаменит на весь мир, многие отмечали, что у него ледяное сердце.
Впрочем, до славы было ещё очень далеко. Когда скончалась мадам Неро, мальчик страшно горевал, а после вернулся к матери, правда, это лишь добавило ему кучу комплексов и агрессии. Его отправляли учиться в пансионаты, откуда вскоре отчисляли. Мать решила передать его на воспитание отцу, но тот вовсе не хотел обременять себя заботами о проблемном подростке и отдал его в школу при монастыре. Оттуда Ален Делон благополучно сбежал и попал прямиком в полицейский участок. Стражи порядка арестовали его вместе с другом, когда они пробирались на корабль, отплывающий к берегам Америки. Юный Ален Делон чувствовал себя брошенным и никому не нужным. Родители передавали его из рук в руки и занимались детьми, рождёнными в других семьях, а до него им не было, в общем-то, никакого дела.
Куда мог пойти учиться дальше после окончания школы мальчик, который толком ничего не знал? Решение за него принял отчим: сам он владел мясной лавкой и захотел сделать пасынка колбасником. Кажется, на бойне ожили все ужасы, которые только мог представить себе юноша, но он не сломался, напротив, научился не бояться боли и чужих страданий. Он стал гораздо жёстче, но одновременно с этим сильнее. Обучение не прошло даром, но с работой у него так и не сложилось – никто не хотел держать непокорного и довольно агрессивного сотрудника. Отовсюду его увольняли буквально через несколько дней.
Единственным шансом привести вспыльчивого и неумеренного в проявлениях не лучших своих качеств Алена Делона была армия, куда и отправил его отчим. Впрочем, даже там он умудрялся нарушать порядки и попадать в истории, за что не раз оказывался на гауптвахте. Тем не менее в армии он научился дисциплине и порядку, однако на войне в Индокитае, а затем в Сайгоне Ален Делон не только повзрослел, но и утратил все ещё имевшиеся у него иллюзии о справедливости бытия.
Улыбки фортуны
Ален Делон. / Фото: www.blogspot.com
Вернувшись со службы, Ален Делон устроился на работу официантом, однако уже в то время, благодаря приятелям, он задумался о своей карьере в кино. Друзья наперебой твердили ему о том, что с его внешностью он точно станет звездой. Время показало, что они не ошиблись, а совет случайно зашедшего в кафе Жан-Клода Бриали отправиться Делону на Каннский кинофестиваль, был как нельзя кстати. В Каннах на красивого молодого человека обратил внимание агент режиссёра Гарри Уилсона, с которым и должен был подписать Ален Делон свой первый контакт.
Однако в дело вмешался случай, и вместо Голливуда он оказался на съёмочной площадке французского фильма Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». Очень скоро начинающего актёра заметили и другие режиссёры, и Делону стала поступать масса предложений, в том числе и из Голливуда. У него не было профессионального образования, но были талант и невероятная харизма, которые и помогли актёру добиться огромного успеха. Он сыграл множество ролей в кино и стал самой настоящей легендой мирового кинематографа. Последний фильм с его участием «С новым годом, мамы» вышел в 2012 году, но Ален Делон принимал участие в разных шоу, сам снимал кино, выступал сценаристом и продюсером разных проектов.
Он жил ярко, был неистов в проявлении своих чувств, часто влюблялся и без сожаления уходил от женщин, если любовь заканчивалась. Официально он был женат лишь раз на Натали Бартелеми, но романов у него было множество, а самым громким и, наверное, самым трогательным из них стал роман с Роми Шнайдер. Дважды актёр не регистрировал свои браки, с Мирей Дарк и Розали ван Бремен. У актёра четверо детей, но старшего из них, Ари Пэффгена, рождённого певицей Нико, он так и не признал. А вот с Энтони, который родился в законном браке, Анушкой и Аленом-Фабьеном, появившимися на свет во время совместной жизни актёра с Розали ван Бремен, актёр всегда поддерживал тёплые отношения.
Простое решение
Ален Делон. / Фото: www.mavink.com
За время своей кинокарьеры Ален Делон сумел скопить неплохое состояние. Кроме того, были у актёра и свои коммерческие интересы, он скупал упряжных скаковых рысаков, рекламировал боксёрские перчатки, помогал разрабатывать и продвигать разные товары, которые выпускались под его именем, в том числе наручные часы, одежду, канцелярию и даже сигареты. А ещё он коллекционировал предметы искусства, потратив на них целое состояние. Его жизнь сложилась вполне удачно, однако в последние годы всё чаще из уст актёра звучали слова в поддержку эвтаназии, к которой он сам собирается прибегнуть.
В 2019 году Ален Делон перенёс инсульт с небольшим кровоизлиянием в мозг. Актёр после этого восстановился, но реабилитационный период был для него очень тяжёлым. Именно тогда и заговорил он о том, что каждый человек имеет право покинуть этот мир достойно, без слёз и страданий. В одном из своих интервью актёр сказал, что он слишком много сделал для своей красивой жизни, поэтому не позволит смерти испортить картинку его ухода. Его слова сразу не восприняли всерьёз, но позже он объявил о том, кто поможет ему покинуть этот мир, и кому он доверяет распоряжение своим имуществом после смерти.
Ален Делон с сыном Энтони. / Фото: www.fotostrana.ru
Сначала исполнителем воли он назначил своего старшего сына Энтони. Именно он в положенный час и должен был бы всё подготовить к уходу отца, однако Энтони отказался «по личным причинам», каким именно, уточнять он не стал. Зато добавил: всё необходимое сделает Анушка, дочь Алена Делона. Ради того, чтобы никто не мог помешать актёру уйти из жизни, он переехал из Франции в Швейцарию, где для эвтаназии созданы «мягкие» условия. Официально это проявляется в том, что врач не может провести эвтаназию по просьбе лица, который получит от смерти другого человека какую-либо выгоду, к примеру, наследство. Но если к доктору обратится сам желающий покинуть этот мир, то врач предоставит ему необходимые лекарства для эвтаназии, не задавая лишних вопросов и не занимаясь постановкой диагнозов. При этом нет никаких возрастных ограничений.
Ален Делон с детьми Анушкой и Аленом-Фабьеном. / Фото: www.bovary.gr
Ален Делон не раз признавался в своих интервью, что он считает старость, страдания и боль отвратительными. И он имеет право покинуть этот мир тогда, когда он ещё может принять решение сам за себя. Он не хочет, чтобы при взгляде на него люди смахивали слёзы жалости, но гораздо сильнее его желание не быть обузой для своих детей, которым и так придётся непросто в момент расставания.
Ален Делон, по его словам, терпеть не может «посмертные аукционы», поэтому сейчас он распродаёт потихоньку своё имущество.
Совсем недавно часть коллекции живописи и скульптуры, принадлежащей актёру, продали на торгах аукционного дома Bonhams-Cornette de Saint Cyr в Париже за 8 миллионов евро. Цена оказалась в два раза выше той, за которую на самом деле собирались реализовать коллекцию. Ещё раньше Ален Делон продал свою коллекцию вин, оружия, часов и скульптур Рембрандта Бугатти. Несколько лет назад ушли с молотка и несколько рисунков современного искусства. Кажется, таким образом Ален Делон сигнализирует миру о своей готовности проститься со всеми.
Ален Делон. / Фото: www.marieclaire.fr
Однажды актёр признался: он уже сделал всё для того, чтобы его уход был ни для кого не обременительным и красивым. Он хочет уйти из жизни также красиво, как жил, без боли, слёз и постоянных инъекций, искусственно поддерживающих жизнь в немощном теле. По его словам, эвтаназия – «самая логичная и естественная вещь», и у человека должно быть «право спокойно уйти из жизни».
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