Могли ли «Неуловимые мстители» так лихо и точно палить из наганов на самом деле

В 1966 году Эдмондом Кеосаяном был создан приключенческий фильм «Неуловимые мстители». По сюжету фильма герои неоднократно вступают в перестрелки, используя револьверы системы Наган. В частности, подростки ловко и метко палят из револьверов в момент кульминации фильма – погони «белых» за поездом. Безусловно, создатели кино всегда вынуждены идти на ряд допущений относительно реальной жизни.
Герои почти всегда вооружены Наганами. /Фото: imageban.ru.
Револьвер системы Наган - оружие без преувеличения легендарное. Разработан и создан он был бельгийскими братьями-конструкторами Леоном и Эмилем Наганами еще в конце XIX столетия. Первым по-настоящему массовым покупателем наганов стала Российская империя, принявшая револьвер на вооружение в 1895 году (официально в 86-ом). Сначала империя покупала оружие бельгийского производства, а спустя некоторое время и сама наладила лицензионный выпуск Наганов на Тульском оружейном заводе. За неимением собственного «короткоствола» в первые годы после октябрьских событий, Наганы производил и Советский Союз, добавив к мощностям Тулы еще и усилия Ижевского оружейного завода.
Наган был самым популярным короткостволом той поры. /Фото: imageban.ru.
История Нагана и России переплелась самым тесным образом. В годы гражданской войны револьвер Нагана наряду самозарядным пистолетом Маузер К-96 стал одним из самых знаковых и узнаваемых видов оружия. Кстати, именно о «Маузерах» для себя мечтали герои оригинальной повести: «Шутка ли — двенадцать пуль в одной обойме!». Что интересно, слова героев являются ошибкой, так как К-96 имел магазины на 6, 10 и 20 патронов, но никак не на 12.
Мастерство стрельбы у ребят прямо скажем не детское. /Фото: imageban.ru.
Как уже было отмечено, в фильме «неуловимые» достаточно резво палят из этих самых Наганов и при этом умудряются из них попадать! Справедливости ради в фильме не всегда просто даже примерно оценить дистанцию между стрелком и целью. Тем не менее важно понимать, что подобная меткость из револьвера – это скорее всего художественная условность.
Так как Наган все-таки оружие короткоствольное, предназначенное для боя на короткой дистанции. Фиксированный прицел револьвера выставлялся всего на 25 метров. При этом револьвер образца 1895 года имел приблизительно следующую кучность огня: на дистанции в 11 метров Наган с руки укладывал 50% попаданий в круг диаметром 7 см. На 18 метрах в 9 см. На 25 – в 13. На 36 – в 19 см. Правда, стоит отметить два важных «но». Первое – эти результаты были получены при стрельбе с тире. Второе – стрелял опытный стрелок держащий оружие в руках не первый год.
Хотя конечно, условности фильм хуже не сделали. /Фото: shnyagi.net.
Что же касается «лихости» стрельбы в фильме, то из Нагана действительно можно стрелять достаточно быстро. Скорострельность револьвера вполне могла достигать 21-22 выстрелов в минуту при соблюдении одного важного условия: оружие было оснащено самовзводом. Другими словами, Наган должен был быть офицерской модификации. Не то, чтобы подобное оружие было какой-то редкостью во времена империи и революции, но все же Наганы у «мстителей» должны были быть совершенно конкретного образца. Само собой из револьвера еще нужно научиться стрелять, ибо навык при всей своей кажущейся простатите в действительности незаурядный… Однако, о навыках главных героев фильма мы знаем немного. Впрочем, в повести упоминалось, что брата с сестрой обращению с оружием научил батька. В любом случае, вся условность стрельбы из Нагана никак не делает приключенческий фильм хуже.
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