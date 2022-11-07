«Красные» экстрасенсы: самая секретная воинская часть СССР

Создание сверхлюдей

В нашей стране вопросами применения суперспособностей в оперативных целях с середине 1980-х годов занималась секретная в/ч 10003, подчиненная Генштабу министерства обороны. Там военные изучали и апробировали азиатские, южноамериканские, европейские, африканские, алтайские, сибирские и тибетские психотехники. Проводились эксперименты по введению разными путями военнослужащих в состояние изменённого сознания для повышения в несколько раз их интеллектуальных и физических возможностей, в том числе в боевых целях. Велись исследования природы феноменальных способностей человека; разработка методов дистанционного тестирования личных качеств людей для психологической атаки.

Ни в одном из государств потенциальных противников подобных подразделений не существовало. Конечно, в странах НАТО тоже использовались люди с паранормальными способностями.

Тем не менее лишь в в/ч 10003 ГШ МО РФ была разработана уникальная методика наделения феноменальными, в том числе экстрасенсорными, возможностями практически любого офицера или солдата.