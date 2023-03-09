Применение деревянных ящиков в интерьере

Большинство людей использует деревянные ящики лишь на дачах, гаражах и на балконе для хранения разных бытовых мелочей или овощей. К сожалению, они даже не догадываются о том, каким большим потенциалом обладает эта незаменимая в быту вещь.

Если лишь немного обработать деревянные ящики: зачистить поверхности и покрыть их лаком, или краской, то их можно будет использовать очень интересными способами. Так, из нескольких ящиков можно собрать стильный стеллаж и удобную систему для хранения, которая будет отлично смотреться даже в гостиной или спальне. Ящики можно использовать для организации хранения в детской, а также для создания чудесных игрушек для детей. Из ящиков получаются великолепные кашпо для растений.

Убедитесь сами, каким огромным потенциалом обладают самые простые деревянные ящики.











































