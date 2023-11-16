10 ярких фешн-тенденций этнической моды, которые могут понравиться и модницам из мегаполисов

Этнические фешн-тенденции для современных модниц.
Людей, о которых пойдёт речь в этом обзоре, не увидишь на обложках глянца и на подиуме. Тем не менее, их вклад в моду не меньше, чем именитых модельеров. И пусть они не сказали своё слово в мировой фешн-индустрии, это не делает наряды их племён и сообществ менее интересными.
1. Народность Кхам
Красавица народности Кхам.
Кхам – одна из народностей Тибета. Девушки заплетают волосы особым образом и украшают их янтарём. Фотография была сделана на костюмированным фестивале Litang Horse.
2. Племена Транскея
Как вам такая юбочка?
Это фото сделал Жан Бростер для книги "African Elegance", посвящённой племенам Транскеи – автономной территории в ЮАР времён апартеида.
3. Племя куна
Красавица из племени куна.
Это женщина из племени куна, которое обитает с X века на островах Са-Блас, раскинувшихся у северо-восточного побережья Панамы. Этот народ известен своими поделками и традиционной одеждой «молас».
4. Народность хадхрами
Эти шляпы ни с чем не перепутаешь.
Представителей народности хадхрами в Йемене точно ни с кем не спутаешь – у них чёрная одежда и очень высокие шляпы.
5.Потомки майя
Их предки были самыми настоящими майя.
На этой фотографии Дэвида Алана Харви, которую он сделал в 1975 году, можно увидеть, как выглядят современные потомки легендарных майя.
6. Центральная Африка
Оригинальный наряд из ЮАР.
Пионер-фотограф Казимир Остоя Загорски (1880-1941) известен своими колоритными фотографиями народностей Центральной Африки. Он снимал как портреты аборигенов, так и их обычаи.
7. Этническая группа Мяо
Парики-шляпы из Китая.
Женщины из китайского племени Длинный рог никогда не выбрасывают волосы, которые остались на расчёске. Они собирают их, а потом создают из этих прядей невероятные головные уборы. Причём этот необычный шиньон передаётся из поколения в поколение, год от года становясь всё больше и больше. В отдельных париках-шляпах есть волосы пра-пра-прабабушек, которые умерли несколько сотен дет назад.
8. Эфиопка
Модница из эфиопского племени.
Этот колоритный портрет молодой эфиопки сделал фотограф Хайме Окампо-Рэйнджел.
9. Перуанка
Перуанка на фестивале.
Хотите увидеть перуанок в традиционной одежде? Отправляйтесь на традиционный фестиваль Inti Raime Festival в Куско.
10. Бушмен
Бушмен в ярких очках.
Этот снимок сделан в 1970-х в ЮАР. Он тоже вошёл в книгу «African Elegance»
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