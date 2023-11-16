10 ярких фешн-тенденций этнической моды, которые могут понравиться и модницам из мегаполисов

Этнические фешн-тенденции для современных модниц.

1. Народность Кхам

Красавица народности Кхам.

2. Племена Транскея

Как вам такая юбочка?

3. Племя куна

Красавица из племени куна.

4. Народность хадхрами

Эти шляпы ни с чем не перепутаешь.

5.Потомки майя

Их предки были самыми настоящими майя.

6. Центральная Африка

Оригинальный наряд из ЮАР.

7. Этническая группа Мяо

Парики-шляпы из Китая.

8. Эфиопка

Модница из эфиопского племени.

9. Перуанка

Перуанка на фестивале.

10. Бушмен

Бушмен в ярких очках.