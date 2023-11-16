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10 ярких фешн-тенденций этнической моды, которые могут понравиться и модницам из мегаполисов


Этнические фешн-тенденции для современных модниц.

Этнические фешн-тенденции для современных модниц.

Людей, о которых пойдёт речь в этом обзоре, не увидишь на обложках глянца и на подиуме. Тем не менее, их вклад в моду не меньше, чем именитых модельеров. И пусть они не сказали своё слово в мировой фешн-индустрии, это не делает наряды их племён и сообществ менее интересными.

1. Народность Кхам


Красавица народности Кхам.

Красавица народности Кхам.

 

Кхам – одна из народностей Тибета. Девушки заплетают волосы особым образом и украшают их янтарём. Фотография была сделана на костюмированным фестивале Litang Horse.

2. Племена Транскея


Как вам такая юбочка?

Как вам такая юбочка?

 

Это фото сделал Жан Бростер для книги "African Elegance", посвящённой племенам Транскеи – автономной территории в ЮАР времён апартеида.

3. Племя куна


Красавица из племени куна.

Красавица из племени куна.

 

Это женщина из племени куна, которое обитает с X века на островах Са-Блас, раскинувшихся у северо-восточного побережья Панамы. Этот народ известен своими поделками и традиционной одеждой «молас».

4. Народность хадхрами


Эти шляпы ни с чем не перепутаешь.

Эти шляпы ни с чем не перепутаешь.

 

Представителей народности хадхрами в Йемене точно ни с кем не спутаешь – у них чёрная одежда и очень высокие шляпы.

5.Потомки майя


Их предки были самыми настоящими майя.

Их предки были самыми настоящими майя.

 

На этой фотографии Дэвида Алана Харви, которую он сделал в 1975 году, можно увидеть, как выглядят современные потомки легендарных майя.

6. Центральная Африка


Оригинальный наряд из ЮАР.

Оригинальный наряд из ЮАР.

 

Пионер-фотограф Казимир Остоя Загорски (1880-1941) известен своими колоритными фотографиями народностей Центральной Африки. Он снимал как портреты аборигенов, так и их обычаи.

7. Этническая группа Мяо


Парики-шляпы из Китая.

Парики-шляпы из Китая.

 

Женщины из китайского племени Длинный рог никогда не выбрасывают волосы, которые остались на расчёске. Они собирают их, а потом создают из этих прядей невероятные головные уборы. Причём этот необычный шиньон передаётся из поколения в поколение, год от года становясь всё больше и больше. В отдельных париках-шляпах есть волосы пра-пра-прабабушек, которые умерли несколько сотен дет назад.

8. Эфиопка


Модница из эфиопского племени.

Модница из эфиопского племени.

 

Этот колоритный портрет молодой эфиопки сделал фотограф Хайме Окампо-Рэйнджел.

9. Перуанка


Перуанка на фестивале.

Перуанка на фестивале.

 

Хотите увидеть перуанок в традиционной одежде? Отправляйтесь на традиционный фестиваль Inti Raime Festival в Куско.

10. Бушмен


Бушмен в ярких очках.

Бушмен в ярких очках.

 

Этот снимок сделан в 1970-х в ЮАР. Он тоже вошёл в книгу «African Elegance»

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