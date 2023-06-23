Жизнь на двоих: Как сиамские близнецы уживаются друг с другом

Жизнь преподнесла этим людям ужасный сюрприз, и нужны огромные душевные силы, чтобы справиться с этим. В старину в большинстве культур таких детей считали вестниками несчастий, позднее они становились заложниками своего особенного тела и чаще всего выступали в цирках и балаганах, причем не всегда по собственной воле. Однако бывали и здесь счастливые истории. Многие сиамские близнецы могут похвастаться полноценной жизнью и вовсе не считают такую судьбу проклятием. Часто они даже находят любовь, создают семьи и рожают здоровых детей.
Чанг и Энг Банкеры
Двухголовые дети и сросшиеся близнецы описывались в летописях с древнейших времен. Самая старинная подобная запись относится еще к 179 году – китайская историческая хроника Хоу Ханьшу рассказывает о «двухголовом ребенке». А в западном мире похожий случай датируется 945 годом, когда сиамские братья родом из Армении были привезены в Константинополь для оценки медиками.
«Переплетенные близнецы», иранская миниатюра XVII века и рисунок из Нюрнбергской хроники 1493 года
Однако до XIX века о судьбе таких детей вряд ли можно было сообщить что-либо хорошее. Первой парой сросшихся близнецов, получивших мировую известность и добившихся успеха в жизни, стали Чанг и Энг. Мальчики родились в 1811 году в Сиаме (территория современного Таиланда) и много лет выступали в цирке британского бизнесмена Роберта Хантера. Братья объехали весь свет, и в мире именно благодаря им закрепился термин «сиамские близнецы». Однако в начале их жизненный путь мог бы закончиться так же, как это случалось, наверное, с большинством подобных детей – король Сиама, узнав об их рождении, приказал немедленно убить младенцев, чтобы не накликать беду на страну. Однако их мать мужественно встала на защиту своих детей, и в результате им сохранили жизнь.
Чанг и Энг Банкеры со своими детьми
Выступая в цирке, братья сумели накопить изрядное количество денег, поэтому позднее они переехали в Америку, купили ферму и стали вести жизнь зажиточных плантаторов. В 1843 году они женились на двух сестрах Аделаиде и Саре-Энн Эйтс. В этих семьях родились суммарно больше 20 детей (у Чанга 10, а у Энга — 11). Чтобы максимально разделить эту странную семейную жизнь, каждая из жен с детьми жила в отдельном доме, а братья «гостили» по неделе то у одной, то у другой. Братья прожили долгую полноценную жизнь. Умерли они в возрасте 62 лет именно так, как обычно, к сожалению, уходят из мира почти все сиамские близнецы – с разницей в несколько часов, от пневмонии, которой заболел Чанг.
Милли и Кристина Маккой – «Двухголовый соловей»
Этим малышкам очень не повезло при рождении – они появились на свет в 1851 году в Северной Каролине, в семье рабов. После семерых абсолютно нормальных детей сиамские близнецы стали огромной неожиданностью для родителей. Те долго не хотели показывать детей своему хозяину, так как опасались за их жизнь, и как оказалось, не напрасно. Рабовладелец просто продал детей как диковинку хозяину бродячего цирка, когда им исполнился год. Для девочек началась ужасная жизнь. Их много раз перепродавали, один раз даже воровали, постоянно показывали публике, которая, к тому же требовала, чтобы уродцы разделись – надо же убедиться, что хозяин балагана не врет!
«Двухголовый соловей» - сиамские близнецы Маккой
В конце концов, последний хозяин, у которого малышек выкрали, все-таки их нашел. Джозеф Смит оказался порядочным человеком и отнесся к сестрам хорошо. Он даже выкупил их мать и занялся воспитанием Милли и Кристины. Для них наняли учителей, и девочки обучились хорошим манерам, грамоте и музыке. У них оказались удивительно красивые голоса, и дальше их карьера пошла по другому пути. Через несколько лет вся Америка была покорена выступлениями «Двухголового соловья». Девушки по-настоящему наслаждались творчеством, они выступали даже в Букингемском дворце, и королева Виктория подарила редкостным певицам заколки, украшенные драгоценными камнями.
Милли и Кристина Маккой стали известными певицами
Еще через несколько лет триумфальных гастролей Милли и Кристина накопили денег достаточно, чтобы купить своим родителям ферму. Рабство в Америке уже давно отменили, поэтому сиамские близнецы смогли со временем принять решение о том, что они хотят оставить сцену. Много лет после этого они провели, живя уединенно в своем особняке и занимаясь благотворительностью. Умерли они на 62 году жизни от туберкулеза, которым заболела Милли.
Роза и Жозефа Блажек
Сестры из Богемии родились в 1878 году. Родители, напуганные этим невиданным чудом, обратились к знахарке, и та дала им «мудрый» совет – не кормит детей 8 дней. Удивительно, что дети все-таки выжили при таком отношении, но дальше родители поступили с ними так, как в принципе чаще всего и происходило с сиамскими близнецами – они практически сразу стали показывать их за деньги. Однако девушки выросли очень одаренными и, похоже, не унывали. Они играли на музыкальных инструментах, прекрасно танцевали и зарабатывали этим себе на жизнь.
Сестры Блажек зарабатывали на жизнь выступлениями
До 28 лет они жили вполне счастливо, пока не случилось удивительное – Роза влюбилась в немецкого офицера, и тот ответил ей взаимностью! Жозефа долго не принимала этих отношений и не хотела даже думать о возможной близости, ведь ниже талии сестры были единым целым. Однако в конце концов она согласилась на подобный брак. После долгих судебных разбирательств и обвинений в двоеженстве, этот странный союз все-таки состоялся, и Роза забеременела. Она смогла выносить и родить абсолютно здорового мальчика. Кормили маленького Франца сестры вместе, так как молоко появилось у обеих. Кстати, юридически, по законам того времени они обе считались его матерью. Супруг Розы погиб, и сестры воспитывали своего общего ребенка вместе. Позднее у обеих еще случались романы. Когда им было по 56 лет, Жозефа заболела желтухой. Уже было начало XX века, и врачи предложили сестрам разделение, чтобы спасти хотя бы одну из них, на что Роза ответила: «Если Жозефа умрет, я тоже хочу умереть». В 1922 году сестер не стало.
Роза и Жозефа Блажек сумели выносить и родить здорового ребенка
Шиванатх и Шиврам Саху
Сиамские близнецы Шиванатх и Шиврам Саху
Индия – это страна, у жителей которой действительно можно поучиться толерантности в отношении различных физических отклонений. То ли из-за особенностей своего пантеона, то ли благодаря менталитету, но детей, которые в других странах считаются уродцами, здесь принимают не только спокойно, но иногда даже с радостью. Индийцы, например, верят, что младенцы, рождающиеся с хвостом или «хоботом» - это реинкарнация богов Ханумана и Ганеши. Поэтому появление сиамских близнецов в маленькой деревне недалеко от города Райпур вызвало настоящий переполох. Когда врачи предложили разделить детей, родители отказались.
Братья Саху прекрасно справляются с ежедневными нуждами сами
Шиванатх и Шиврам выглядят вполне счастливыми детьми. Они научились самостоятельно делать все, что нужно, поэтому не доставляют родителям много хлопот. Братья любят играть во дворе, особенно им удается крикет. Мальчики ходят в школу и прекрасно учатся. Отец очень ими гордится, а все окружающие проявляют к ним огромное внимание и заботу – а вдруг необычные дети – тоже пришедшее в наш мир божество.
Эбигейл и Бриттани Хенсел
Сестры Хенсел – удивительные и неповторимые
Эти удивительные девочки действительно могут служить примером стойкости духа и неувядающего оптимизма. Родившиеся фактически с одним телом, сестры Хенсел были в очень сложном положении. Это редчайший случай выживших (и живущих полноценной жизнью) близнецов-дицефалов: у сестер на двоих две головы, один торс, две руки, две ноги и три легких. Трудность заключается в том, что каждая контролирует свою половину тела. Поэтому для совместных действий им требуется синхронизация. Многие сиамские близнецы, контролирующие каждый свою ногу, не могут научиться ходить, а Эбигейл и Бриттани освоили не только передвижение, но и бег, плавание, игру на фортепиано. Они ездят на велосипеде, мотоцикле и водят автомобиль (водительские права у девушек разные). Сейчас им по 29 лет, и девчонки никогда не отказывали себе в радостях жизни.
Девушки любят ходить по магазинам, хотя одежду им приходится перешивать
После школы сестры выучились в университете и начали карьеру учителей начальной школы со специализацией «математика». Дипломы у них разные, но работают они «за одного»:
«Мы сразу, конечно, поняли, что зарплата у нас будет одна, потому что мы выполняем работу одного человека», - шутила в первые дни Эбби.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии