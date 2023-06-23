Жизнь на двоих: Как сиамские близнецы уживаются друг с другом

Чанг и Энг Банкеры

«Переплетенные близнецы», иранская миниатюра XVII века и рисунок из Нюрнбергской хроники 1493 года

Чанг и Энг Банкеры со своими детьми

Милли и Кристина Маккой – «Двухголовый соловей»

«Двухголовый соловей» - сиамские близнецы Маккой

Милли и Кристина Маккой стали известными певицами

Роза и Жозефа Блажек

Сестры Блажек зарабатывали на жизнь выступлениями

Роза и Жозефа Блажек сумели выносить и родить здорового ребенка

Шиванатх и Шиврам Саху

Сиамские близнецы Шиванатх и Шиврам Саху

Братья Саху прекрасно справляются с ежедневными нуждами сами

Эбигейл и Бриттани Хенсел

Сестры Хенсел – удивительные и неповторимые

Девушки любят ходить по магазинам, хотя одежду им приходится перешивать