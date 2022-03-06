Как ухаживать за сливой весной

Своевременный и правильный уход за сливой – это гарантия будущего обильного урожая. Весенний уход начинается сразу, как только оттает почва. Если упустить время, то многие работы окажутся ненужными и не принесут дереву никакой пользы.
В первую очередь нужно очистить приствольный круг от прошлогодних листьев и сгнивших плодов. Мусор следует вынести из сада и сжечь. После уборки можно приступать к следующим мероприятиям: обрезке, обработке от болезней и вредителей и подкормкам.
Если по какой-либо причине вы пропустили осеннюю побелку слив, то деревья обязательно нужно побелить в конце зимы либо в самом начале весны. Однако проводить эту процедуру можно, только когда столбик термометра поднимется минимум до 5°С выше нуля. Если стоят морозы, то защитите стволы от яркого весеннего солнца при помощи мешковины или любого светлого укрывного материала.
Обрезка сливы весной
Первую обрезку сливы проводят сразу в момент посадки. Затем эта процедура выполняется регулярно и осуществляется не менее 1-2 раз в год.
Первые 5 лет занимаются формированием кроны сливы.
У высокорослых плодовых деревьев, чтобы за ними было проще ухаживать, чаще всего создают разреженно-ярусную крону. Среднерослым придают чашеобразную форму, а низкорослым – форму «веретена» или «пальметты».
Когда формирование дерева закончится, ежегодно выполняют лишь санитарную и прореживающую обрезку дерева. После того как на старой сливе перестанут появляться молодые побеги, осуществляют еще один вид обрезки – омолаживающую.
В средней полосе самая важная обрезка сливы приходится на весну. Время проведения зависит от погоды: к процедуре приступают после того, как морозы уже отступили, но сокодвижение еще не началось. Обычно этот момент наступает в конце марта – начале апреля. При обрезке сливы весной удаляют:
подмерзшие, сухие, сломанные или поврежденные ветки;
неправильно растущие (направленные внутрь кроны) и загущающие крону побеги;
больные ветки – их вырезают полностью, а частично пораженные – до здоровой ткани;
прошлогодние приросты укорачивают на треть – именно на этих побегах слива будет плодоносить в текущем году.
Весенняя обработка от болезней
После обрезки сразу приступают к профилактической обработке дерева от болезней – одному из важнейших весенних мероприятий в уходе за сливой.
Весной сливу от болезней обрабатывают несколько раз:
первое опрыскивание – по набухшим почкам;
второе опрыскивание – во время бутонизации; третье опрыскивание – поле окончания цветения.
Для обработки подбирают сухой, желательно безветренный день. Температура воздуха должна быть не ниже 5°С, т.к. при более низких показателях препараты малоэффективны.
Первый раз сливу обрабатывают 1%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости. Выбранным средством тщательно обработайте сливу. Вначале дерево опрыскивают снизу вверх, затем – сверху вниз, стараясь попасть в самые мелкие щели коры и древесины. Обрабатывают также приствольные круги.
Для последующих обработок – до и после цветения – используют препараты, которые не вредят насекомым-опылителям, например Скор или Плантенол. Они малоопасны для пчел и защищают сливу от наиболее серьезных заболеваний – клястероспориоза, коккомикоза, курчавости листьев и парши.
Все химические препараты для обработки растений разводят строго по инструкции. Превышение дозировки может привести к ожогам деревьев и другим опасным последствиям. Кроме того, чтобы не навредить здоровью, при работе с химикатами обязательно защищают кожу и дыхательные пути.
Весенняя обработка от вредителей
Ближе к началу цветения просыпаются после зимней спячки различные вредные насекомые и их личинки. Если их вовремя не уничтожить, они принесут немалый вред коре, завязям, листьям и плодам сливы, что в результате скажется на урожайности. В этот период сад необходимо обработать инсектицидами – препаратами для борьбы с вредителями. Чтобы не навредить будущему урожаю, лучше отдать предпочтение биологическим инсектицидам, например Фитоверму или Лепидоциду.
Биопрепаратами сад обрабатывают дважды: второе опрыскивание проводят через 10-14 дней после первого. Данные инсектициды не накапливаются в растениях и плодах, поэтому их можно использовать на любом этапе вегетации, начиная обработку сразу после обнаружения вредителей.
Чтобы биологические препараты начали «работать», температура окружающего воздуха должна быть выше 15°С.
Полив и мульчирование сливы весной
Если зима была бесснежной, то к обязательным процедурам по уходу за сливой весной следует добавить полив приствольного круга. При отсутствии естественных осадков дерево весной поливают не менее двух раз: после полного оттаивания почвы и после цветения. В зависимости от возраста и размера, требуется 3-4 ведра воды на 1 кв.м.
После полива, когда вода полностью впитается, приствольный круг рыхлят и мульчируют. Защитный слой поможет удержать влагу в почве и улучшит ее водо- и воздухообмен. В качестве мульчи подойдут любые органические материалы: солома, компост, кора деревьев и т.д.
Подкормки сливы весной
Если при посадке сливы вы добавили в яму достаточное количество удобрений, то первые годы дополнительного внесения питательных веществ не требуется. Подкармливать дерево начинают с третьего – четвертого года, ориентируясь на состояние почвы и дерева. Помните, что для сливы лучше недостаток, чем избыток удобрений.
Первую подкормку сливы проводят ранней весной, когда земля полностью оттает и подсохнет. В этот период используют:
мочевину – 2 ст.л.;
сульфат калия – 2 ст.л.
Эти препараты растворяют в 10 л воды и выливают готовый раствор в бороздки глубиной 8-10 см, вырытые на расстоянии 60-80 см от ствола дерева. После того как удобрение полностью впитается, бороздки засыпают землей.
Такого количества достаточно для подкормки молодого дерева. Для взрослых плодоносящих слив норму увеличьте минимум в четыре раза.
Если весной вы перекапываете приствольный круг, то удобрение можно внести прямо под перекопку. В этом случае подойдут любые минеральные и органические азотсодержащие удобрения, которые добавляют в сухом виде:
мочевина – из расчета 20-30 г на кв.м;
перегной – 1-2 ведра органики рассыпают по приствольному кругу и заделывают в землю.
Вторую подкормку проводят сразу после цветения. В это время вносят полное минеральное удобрение, например нитроаммофоску или нитрофоску (3 ст.л. препарата развести в 10 л воды). Готовый раствор выливают в канавки по периметру кроны.
Чтобы увеличить количество завязей, в период цветения сливу – и цветки, и крону – можно опрыскать сладким сиропом. Для его приготовления возьмите сахар (1 ст.л. растворите в 1 л воды) или мед (2 ст.л. на 5 л воды). Обработку проводите в сухую погоду рано утром или вечером.
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