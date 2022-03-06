Как ухаживать за сливой весной

Своевременный и правильный уход за сливой – это гарантия будущего обильного урожая. Весенний уход начинается сразу, как только оттает почва. Если упустить время, то многие работы окажутся ненужными и не принесут дереву никакой пользы.

В первую очередь нужно очистить приствольный круг от прошлогодних листьев и сгнивших плодов. Мусор следует вынести из сада и сжечь. После уборки можно приступать к следующим мероприятиям: обрезке, обработке от болезней и вредителей и подкормкам.

Если по какой-либо причине вы пропустили осеннюю побелку слив, то деревья обязательно нужно побелить в конце зимы либо в самом начале весны. Однако проводить эту процедуру можно, только когда столбик термометра поднимется минимум до 5°С выше нуля. Если стоят морозы, то защитите стволы от яркого весеннего солнца при помощи мешковины или любого светлого укрывного материала.



Обрезка сливы весной

Весенняя обработка от болезней

Весенняя обработка от вредителей

Полив и мульчирование сливы весной

Подкормки сливы весной

Первую обрезку сливы проводят сразу в момент посадки. Затем эта процедура выполняется регулярно и осуществляется не менее 1-2 раз в год.Первые 5 лет занимаются формированием кроны сливы.У высокорослых плодовых деревьев, чтобы за ними было проще ухаживать, чаще всего создают разреженно-ярусную крону. Среднерослым придают чашеобразную форму, а низкорослым – форму «веретена» или «пальметты».Когда формирование дерева закончится, ежегодно выполняют лишь санитарную и прореживающую обрезку дерева. После того как на старой сливе перестанут появляться молодые побеги, осуществляют еще один вид обрезки – омолаживающую.В средней полосе самая важная обрезка сливы приходится на весну. Время проведения зависит от погоды: к процедуре приступают после того, как морозы уже отступили, но сокодвижение еще не началось. Обычно этот момент наступает в конце марта – начале апреля. При обрезке сливы весной удаляют:подмерзшие, сухие, сломанные или поврежденные ветки;неправильно растущие (направленные внутрь кроны) и загущающие крону побеги;больные ветки – их вырезают полностью, а частично пораженные – до здоровой ткани;прошлогодние приросты укорачивают на треть – именно на этих побегах слива будет плодоносить в текущем году.После обрезки сразу приступают к профилактической обработке дерева от болезней – одному из важнейших весенних мероприятий в уходе за сливой.первое опрыскивание – по набухшим почкам;второе опрыскивание – во время бутонизации; третье опрыскивание – поле окончания цветения.Для обработки подбирают сухой, желательно безветренный день. Температура воздуха должна быть не ниже 5°С, т.к. при более низких показателях препараты малоэффективны.Первый раз сливу обрабатывают 1%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости. Выбранным средством тщательно обработайте сливу. Вначале дерево опрыскивают снизу вверх, затем – сверху вниз, стараясь попасть в самые мелкие щели коры и древесины. Обрабатывают также приствольные круги.Для последующих обработок – до и после цветения – используют препараты, которые не вредят насекомым-опылителям, например Скор или Плантенол. Они малоопасны для пчел и защищают сливу от наиболее серьезных заболеваний – клястероспориоза, коккомикоза, курчавости листьев и парши.Все химические препараты для обработки растений разводят строго по инструкции. Превышение дозировки может привести к ожогам деревьев и другим опасным последствиям. Кроме того, чтобы не навредить здоровью, при работе с химикатами обязательно защищают кожу и дыхательные пути.Ближе к началу цветения просыпаются после зимней спячки различные вредные насекомые и их личинки. Если их вовремя не уничтожить, они принесут немалый вред коре, завязям, листьям и плодам сливы, что в результате скажется на урожайности. В этот период сад необходимо обработать инсектицидами – препаратами для борьбы с вредителями. Чтобы не навредить будущему урожаю, лучше отдать предпочтение биологическим инсектицидам, например Фитоверму или Лепидоциду.Биопрепаратами сад обрабатывают дважды: второе опрыскивание проводят через 10-14 дней после первого. Данные инсектициды не накапливаются в растениях и плодах, поэтому их можно использовать на любом этапе вегетации, начиная обработку сразу после обнаружения вредителей.Чтобы биологические препараты начали «работать», температура окружающего воздуха должна быть выше 15°С.Если зима была бесснежной, то к обязательным процедурам по уходу за сливой весной следует добавить полив приствольного круга. При отсутствии естественных осадков дерево весной поливают не менее двух раз: после полного оттаивания почвы и после цветения. В зависимости от возраста и размера, требуется 3-4 ведра воды на 1 кв.м.После полива, когда вода полностью впитается, приствольный круг рыхлят и мульчируют. Защитный слой поможет удержать влагу в почве и улучшит ее водо- и воздухообмен. В качестве мульчи подойдут любые органические материалы: солома, компост, кора деревьев и т.д.Если при посадке сливы вы добавили в яму достаточное количество удобрений, то первые годы дополнительного внесения питательных веществ не требуется. Подкармливать дерево начинают с третьего – четвертого года, ориентируясь на состояние почвы и дерева. Помните, что для сливы лучше недостаток, чем избыток удобрений.Первую подкормку сливы проводят ранней весной, когда земля полностью оттает и подсохнет. В этот период используют:мочевину – 2 ст.л.;сульфат калия – 2 ст.л.Эти препараты растворяют в 10 л воды и выливают готовый раствор в бороздки глубиной 8-10 см, вырытые на расстоянии 60-80 см от ствола дерева. После того как удобрение полностью впитается, бороздки засыпают землей.Такого количества достаточно для подкормки молодого дерева. Для взрослых плодоносящих слив норму увеличьте минимум в четыре раза.Если весной вы перекапываете приствольный круг, то удобрение можно внести прямо под перекопку. В этом случае подойдут любые минеральные и органические азотсодержащие удобрения, которые добавляют в сухом виде:мочевина – из расчета 20-30 г на кв.м;перегной – 1-2 ведра органики рассыпают по приствольному кругу и заделывают в землю.Вторую подкормку проводят сразу после цветения. В это время вносят полное минеральное удобрение, например нитроаммофоску или нитрофоску (3 ст.л. препарата развести в 10 л воды). Готовый раствор выливают в канавки по периметру кроны.Чтобы увеличить количество завязей, в период цветения сливу – и цветки, и крону – можно опрыскать сладким сиропом. Для его приготовления возьмите сахар (1 ст.л. растворите в 1 л воды) или мед (2 ст.л. на 5 л воды). Обработку проводите в сухую погоду рано утром или вечером.