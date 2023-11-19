7 продуктов, на которых не стоит экономить, и три, которые вовсе не нужны на кухне

1. Черный перец

Покупайте перец не в упаковке, а на развес. / Фото: mrfilin.com

2. Соль

Розовая гималайская соль очень полезная. / Фото: poleznii-site.ru

3. Соевый соус

Соевый соус отлично звучит во многих блюдах. / Фото: windowman.ru

4. Анчоусы

Картофельный салат с анчоусами и яйцом. / Фото: povar.ru

5. Яйца

Домашние яйца лучше по качеству. / Фото: ketokotleta.ru

6. Консервированные бобовые

Из консервированного нута получается отличный хумус. / Фото: fb.ru

7. Арахисовая паста

Арахисовую пасту обычно мажут на хлеб. / Фото: about-tea.ru

1. Соусы для пасты

Вместо магазинного, приготовьте соус сами из вяленых томатов

2. Молотые специи

Молотые специи практически не имеют вкуса и аромата, в отличие от свежемолотых

3. Продукты с трюфелем

Трюфельное масло и трюфельный мед