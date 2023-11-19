7 продуктов, на которых не стоит экономить, и три, которые вовсе не нужны на кухне

Многие хозяйки предпочитают закупаться продуктами заранее, чтобы в холодильнике всегда были ингредиенты для блюд. Однако далеко не все из них достойны того, чтобы попасть на вашу кухню в больших количествах. Novate.ru рассказывает, от каких продуктов смело можно отказаться, сэкономив деньги, а какие следует покупать впрок, выбирая с особой тщательностью.
На чем не следует экономить?
1. Черный перец
Покупайте перец не в упаковке, а на развес. / Фото: mrfilin.com
Мы привыкли покупать черный перец порционно – в готовых упаковках. Однако профессиональные повара рекомендуют делать по-другому – приобретать на вес. По их мнению, именно так получится сократить потребление специи, а также улучшить вкус блюда. Разница в стоимости между обычным перцем и хорошим не такая уж и большая, но последний намного ароматнее. Тем более, что значительная часть стоимости приправы – это, обычно, упаковка или банка, в которой она продается. Выгоднее всего будет купить качественный кераланский или мадагаскарский перец в килограммовом пакете. Он не расфасован по упаковкам и у него более интенсивный запах, поэтому получится уменьшить расход специи.
2. Соль
Розовая гималайская соль очень полезная. / Фото: poleznii-site.ru
Повара относятся весьма щепетильно не только к выбору перца, но и к выбору соли. Нужно подбирать не слишком интенсивную по вкусу специю, чтобы потом было легче исправлять возможные ошибки. Так как соль используется во всех блюдах, которые вы готовите на своей кухне (а иногда даже и в напитках), экономить на ее качестве не стоит – именно от нее во многом зависит итоговый вкус.
Также не забывайте иногда использовать йодированную соль – она очень полезная, так как помогает устранить дефицит йода в организме. Если есть такая возможность, ознакомьтесь с экспертизой тех видов соли, которые продаются в доступных супермаркетах, и выберите самую полезную из них, чтобы каждое блюдо оказывало положительное влияние на ваш организм.
3. Соевый соус
Соевый соус отлично звучит во многих блюдах. / Фото: windowman.ru
Правильно приготовить соевый соус очень сложно. Для этого нужны определенные знания и мастерство, наработанное годами. Именно поэтому продукт не может стоит дешево. Если вы видите соевый соус за 50 рублей, знайте: это просто вода карамельного цвета. Так считает шеф-повар Рукмини Айер.
Натуральный соевый соус, который по праву может гордиться своим вкусом, ароматом и высоким качеством, месяцами подвергается естественной ферментации. Варианты, в которых соевые бобы быстро ферментируются, варясь в смеси кислотно-гидролизованного растительного белка, ароматизаторов и красителей, не имеют той глубины вкуса.
Когда будете выбирать соевый соус, присмотритесь к безглютеновому. При его изготовлении используется в два раза больше бобов, соответственно, и вкус у него будет более интенсивным. Не менее качественными будут и другие органические варианты соуса.
4. Анчоусы
Картофельный салат с анчоусами и яйцом. / Фото: povar.ru
Один из главных плюсов анчоусов заключается в их длительном сроке хранения. Однако, чтобы вкус продукта не испортился, необходимо тщательно выбирать производителя. Так, например, кантабрийские анчоусы более жирные, маслянистые и ароматные, чем обычные болотные. Они становятся достойной составляющей любого блюда, будь-то салат или паштет. Особенно хорошо продукт звучит в итальянской кухне.
5. Яйца
Домашние яйца лучше по качеству. / Фото: ketokotleta.ru
Шеф-повар ресторана KOL, которая специализируется на мексиканской кухне, считает, что основным ингредиентом на любой кухне должны быть яйца. Неважно, что вы с ними будете делать – варить, жарить, добавлять в салаты или сендвичи, делать заливку для запеканки, готовить десерты…Если яйца будут качественными, они изменят все ваши блюда в лучшую сторону. Поэтому оптимальным решением будет покупать продукт не в магазине за углом, а на фермерском рынке – тогда вы точно будете уверены в высоком качестве и прекрасных вкусовых свойствах.
6. Консервированные бобовые
Из консервированного нута получается отличный хумус. / Фото: fb.ru
Сроку хранения консервов можно только позавидовать. Именно поэтому профессиональные повара рекомендуют не скупиться и во время шопинга запасаться бобовыми. Если вы мечтаете приготовить вкусный хумус из консервированного нута, выбирайте продукт без шкурки – в этом случае готовое блюдо получится нежным и однородным. А консервированная фасоль прекрасно подойдет для приготовления рагу и других томленых блюд, так как, в отличие от обычной, она лучше выдерживает медленное приготовление благодаря своей текстуре.
7. Арахисовая паста
Арахисовую пасту обычно мажут на хлеб. / Фото: about-tea.ru
Когда Мишеля Ру-младшего из ресторана Le Gavroche спросили, на каком продукте он бы никогда не стал экономить, шеф-повар ответил: «На арахисовой пасте». Многим этот выбор покажется странным, ведь паста в первую очередь ассоциируется с топпингом для тостов. Но на самом деле она во многом является универсальной и сильно меняет вкус блюд – конечно же, в лучшую сторону. Мишель советует покупать 100-процентный орех без добавления пальмового масла и сахара. В ином случае не получится добиться оптимального качества, текстуры и вкуса блюда. Обратите внимание, что арахисовая паста прекрасно подходит для карри, сате и заправок.
На чем можно сэкономить
1. Соусы для пасты
Вместо магазинного, приготовьте соус сами из вяленых томатов
Очень удобно открыть упаковку с готовым соусом и полить пасту, выложенную на тарелку. Вот только есть один нюанс – качество таких заправок оставляет желать лучшего. Даже если на упаковке написано имя знаменитого шеф-повара, вероятность того, что внутри находится достойный соус, очень мала.
Чтобы не испортить вкус блюда, покупайте консервированные помидоры высокого качества, а также оливковое масло первого отжима. Смешав эти компоненты и добавив к ним лук, чеснок и некоторые специи, вы получите идеальный томатный соус для пасты. Некоторые повара также добавляют каперсы – так же, как и анчоусы, этот продукт является одним из основных в итальянской кухне.
Майонез и популярный голландский соус, который используется для приготовления многих завтраков, также лучше готовить самостоятельно. Или же вы можете купить майонез в магазине и немного доработать его, добавив небольшое количество измельченного чеснока и оливкового масла.
2. Молотые специи
Молотые специи практически не имеют вкуса и аромата, в отличие от свежемолотых
Если вы используете минимальное количество специй на кухне, есть смысл инвестировать в цельные, а не молотые, так как последние очень быстро теряют вкус и аромат. Иногда вы перестаете ощущать какой-либо запах уже на вторые сутки после открытия упаковки. Чтобы получить более интенсивный и насыщенный вкус блюда, размалывайте специи в мельнице или ступке прямо перед тем, как добавить их в еду. Кстати, «свежих» специй обычно нужно намного меньше, поэтому вы сможете еще и сэкономить.
Обратите внимание: Особенно следует сторониться молотого кориандра, так как он практически всегда пахнет пылью. А вот семена кориандра – совсем другое дело. У них приятный запах и насыщенный вкус.
3. Продукты с трюфелем
Трюфельное масло и трюфельный мед
Практически на всех кулинарных конкурсах запрещено использовать трюфель, так как он является мощным усилителем вкуса, который перебивает другие компоненты блюда. Совсем не важно, что именно добавили в еду: трюфельное масло, трюфельную горчицу, трюфельный мед – любой из этих компонентов не содержит настоящего трюфеля, а их цена сильно завышена.
Если вы хотите, чтобы ваши блюда приобрели роскошную нотку, добавьте щепотку сушеного шафрана. Эта специя входит в категорию элитных, но ее качество хотя бы соответствует цене. Кроме того, понадобится совсем небольшое количество пряности, чтобы блюдо заиграло новыми красками. Шафран можно добавлять в суп, пирог, пудинг и др.
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