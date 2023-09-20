Лучшие иностранные классические мюзиклы ХХ столетия

Музыка — неотъемлемый компонент фильма. Она усиливает впечатление и создаёт атмосферу картины. Выбор музыкального сопровождения зависит в первую очередь от самого жанра — к примеру, для комедии, драмы или ужасов музыка будет иметь свою особенность звучания и настроение.



Основной упор на музыку наблюдается прежде всего в фильмах-мюзиклах. Здесь помимо диалогов актёры исполняют песни, дополняющие сюжет. Ниже представлены лучшие примеры классических мюзиклов.



«Американец в Париже», 1951 год

«Волшебник страны Оз», 1939 год

«Встреть меня в Сент-Луисе», 1944 год

«Цилиндр», 1935 год

«Кабаре», 1972 год

«Моя прекрасная леди», 1964 год

«Мэри Поппинс», 1964 год

«Бриолин», 1978 год

«Шербурские зонтики», 1964 год

«Вестсайдская история», 1961 год

«Звуки музыки», 1965 год

«Поющие под дождём», 1952 год