Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Очень часто любовь бабушек к внукам просто не имеет границ. Поэтому они просто не могут не накормить пришедшего к ним потомка. Габриэль Галимберти посвятил этой беззаветной заботе фотопроект «От бабушки с любовью». Для его создания ему пришлось посетить 58 стран, где он запечатлел бабушек до начала готовки и аппетитный результат их труда.
Грузия. Блюдо: хинкали
Армения. Блюдо: долма (голубцы в виноградных листьях)
Гаити. Блюдо: моллюски под креольским соусом
Малави. Блюдо: финкубала (гусеницы, обжаренные с помидорами)
Марокко. Блюдо: бат-бот (берберский хлеб, испеченный на сковороде)
Италия. Блюдо: равиоли с мясным соусом, листовой свеклой и рикоттой
Филиппины. Блюдо: кинунот (мясо акулы в кокосовом супе)
Каймановы острова. Блюдо: игуана с рисом и бобами
Ливан. Блюдо: рисово-чечевичный крем-суп
Китай. Блюдо: свинина с овощами
Индия. Блюдо: виндалу из курицы
Латвия. Блюдо: сельдь с картофелем и творогом
Зимбабве. Блюдо: садза (каша из белого маиса и листья тыквы в арахисовом масле)
Бразилия. Блюдо: фейжоада (блюдо из фасоли, мяса, маниоковой муки и овощей)
Алжир. Блюдо: кускус с курицей и овощами
Швеция. Блюдо: вареный лосось с овощами
Турция. Блюдо: карныярык (фаршированные баклажаны)
Канада. Блюдо: бизон под полуночным солнцем
Боливия. Блюдо: суп из овощей и сыра
Кения. Блюдо: каша из кукурузной муки с овощами и козьим мясом
Аргентина. Блюдо: мясное барбекю
Египет. Блюдо: запеканка из риса, пасты и бобов
Таиланд. Блюдо: кай ят сай (фаршированный омлет)
Испания. Блюдо: бараньи потроха с рисом
Эфиопия. Блюдо: инджера (блины с зеленью и соусом)
Исландия. Блюдо: суп из баранины
Норвегия. Блюдо: суп из овощей и мяса быка
Занзибар (Танзания).
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