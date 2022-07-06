Чем бабушки угощают внуков в разных странах мира

Очень часто любовь бабушек к внукам просто не имеет границ. Поэтому они просто не могут не накормить пришедшего к ним потомка. Габриэль Галимберти посвятил этой беззаветной заботе фотопроект «От бабушки с любовью». Для его создания ему пришлось посетить 58 стран, где он запечатлел бабушек до начала готовки и аппетитный результат их труда.







Грузия. Блюдо: хинкали







Армения. Блюдо: долма (голубцы в виноградных листьях)







Гаити. Блюдо: моллюски под креольским соусом







Малави. Блюдо: финкубала (гусеницы, обжаренные с помидорами)







Марокко. Блюдо: бат-бот (берберский хлеб, испеченный на сковороде)







Италия. Блюдо: равиоли с мясным соусом, листовой свеклой и рикоттой







Филиппины. Блюдо: кинунот (мясо акулы в кокосовом супе)







Каймановы острова. Блюдо: игуана с рисом и бобами







Ливан. Блюдо: рисово-чечевичный крем-суп







Китай. Блюдо: свинина с овощами







Индия. Блюдо: виндалу из курицы







Латвия. Блюдо: сельдь с картофелем и творогом







Зимбабве. Блюдо: садза (каша из белого маиса и листья тыквы в арахисовом масле)







Бразилия. Блюдо: фейжоада (блюдо из фасоли, мяса, маниоковой муки и овощей)







Алжир. Блюдо: кускус с курицей и овощами







Швеция. Блюдо: вареный лосось с овощами







Турция. Блюдо: карныярык (фаршированные баклажаны)







Канада. Блюдо: бизон под полуночным солнцем







Боливия. Блюдо: суп из овощей и сыра







Кения. Блюдо: каша из кукурузной муки с овощами и козьим мясом







Аргентина. Блюдо: мясное барбекю







Египет. Блюдо: запеканка из риса, пасты и бобов







Таиланд. Блюдо: кай ят сай (фаршированный омлет)







Испания. Блюдо: бараньи потроха с рисом







Эфиопия. Блюдо: инджера (блины с зеленью и соусом)







Исландия. Блюдо: суп из баранины







Норвегия. Блюдо: суп из овощей и мяса быка







Занзибар (Танзания).

Блюдо: рис, рыба и овощи в манговом соусеЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)