Чем питались воины Чингисхана, если у них в походе якобы не было ничего, кроме коней

Когда речь заходит о средневековых монголах и их «боевых ордах», большинство людей со школьной скамьи представляет себе этаких конных «бомжей» с луками, которые скачут волной и уничтожают все на своем пути подобно саранче. Они жгут, грабят и всячески разоряют местность, на которую ступают с одной только целью – прокормиться. Так вот все это имеет крайне мало общего с действительностью.
Как снабжалась монгольское войско
Орда - это не просто войско, она по сути является миграцией. /Фото: m.mylove.ru.
Сразу же сломаем шаблон: монгольская орда, представленная туменом, – это не просто неорганизованная волна людей. По сути, это спланированная миграция с военными целями. Организационный тумен составлял 10 тысяч воинов. Фактический тумен мог быть существенно больше, когда речь заходила об общем количестве людей в нем. Все потому, что вместе с воинами кочевало огромное количество людей, на первый взгляд, мало относящихся к войне. А это значит, что у всякой орды вопреки популярному заблуждению был нормальный обоз.
Вслед за воинами орды двигался степной город. /Фото: inform-24.com.
У самого воина-степняка действительно могло ничего не быть кроме пары лошадей (Чингисхан, кстати, завещал, чтобы каждый воин имел трех лошадей: две боевых и одну ездовую). Однако за монголами-завоевателями шли остальные жители орды – многочисленные родственники, в том числе женщины и дети. Во время войны они оставались в тылу и занимались кочевым хозяйством, организуя снабжение. Конечно же, монгольские воины грабили местность с целью банальной фуражировки. Однако в первую очередь еду с собой они все-таки везли. Самое интересное, что в туменах везли не только, еду для людей, но и для боевых лошадей. В составе обоза перегонялись стада скота, который также использовался для пропитания людей.
Что же ели монголы
Монголы собрали кухню почти со всей Азии. Вот эти шарики - курут. /Фото: ya.ru.
Здесь все достаточно просто. Средневековые степняки питались главным образом тем же, что сегодня составляет традиционную кухню Монголии. В качестве сухого пайка выступал курут – небольшие шарики из загущенного козьего, овечьего, кобыльего или коровьего молока. В мешке это блюдо можно хранить до 1 месяца без холодильника. Большую часть рациона кочевников составляло мясо скота, в том числе лошадей. Его преимущественно сушили и вялили, делая мясные полоски под названием борц. Наконец, монголы ели обычный сыр, который называли бислаг. Кочевники прекрасно знали творог – арул, простоквашу – тарак, сливки – урук. Готовили монголы и несколько видев колбас в том числе вареную и ливер.
Мясные полоски борц. /Фото: ya.ru.
Во время стоянок кочевники тушили мясо – хорхог, делали чебуреки – хушур, готовили лепешки – бузы и даже делали макароны – цуйван. Запасы злаковых орда везла с собой в обозе. Предназначались они как для прокорма людей, так и для прокорма боевых лошадей, которые не могут нормально прожить на одной только степной траве и ягеле. Большая часть зерновых поставлялась в орду от покоренных народов, в первую очередь из Китая, а также с Кавказа.
Макароны цуйван. /Фото: Twitter.
По итогу, в военном походе рацион завоевателей мало чем отличался от рациона в условиях обычного кочевья. Безусловно, ни о каких сотнях тысяч монголов, вторгшихся в Китай, на Кавказ, на Русь и в Европе и речи не шло – подобные цифры являются страшнейшим преувеличением. Тем не менее, тот факт, что орда – это своего рода мобильный город со своим собственным хозяйством, долгое время гарантировал Чингисхану и его наследникам военные успехи против куда менее организованных народов и государств.
Монголы делали много сыров. /Фото: mongoliafaq.com.
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