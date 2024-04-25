Чем питались воины Чингисхана, если у них в походе якобы не было ничего, кроме коней

Как снабжалась монгольское войско

Орда - это не просто войско, она по сути является миграцией. /Фото: m.mylove.ru.

Вслед за воинами орды двигался степной город. /Фото: inform-24.com.

Что же ели монголы

Монголы собрали кухню почти со всей Азии. Вот эти шарики - курут. /Фото: ya.ru.

Мясные полоски борц. /Фото: ya.ru.

Макароны цуйван. /Фото: Twitter.

Монголы делали много сыров. /Фото: mongoliafaq.com.