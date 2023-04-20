Правило 60-30-10, которое поможет самостоятельно оформить интерьер как профессиональный дизайнер

Занимаясь оформлением интерьера, особое значение необходимо уделить подбору цветов и оттенков, в которых будут выполнены основные и декоративные элементы.

Однако для того чтобы получить действительно удачный дизайн интерьера, недостаточно просто подобрать цвета, которые будут сочетаться между собой. Важно понимать, что пропорции этих цветов также могут сильно повлиять на общее впечатление от интерьера той или иной комнаты.



Дизайнеры интерьера используют в своей практике правило «60-30-10» с помощью которого можно добиться наилучшего результата. Используя это правило, у каждого получится подобрать цветовые решения так, чтобы мебель и различные аксессуары выгодно и красиво выделялись на фоне стен и пола. Это правило также позволит добиться эффекта, когда каждая деталь в интерьере гармонирует между собой, создавая целостное пространство.



Итак, давайте разберемся, что конкретно подразумевается под правилом «60-30-10».



60 % — основной цвет

30 % — второстепенный цвет

10 % — акцентный цвет

Не бойтесь нарушать правило

Это основной цвет для оформления комнаты, который занимает 60% помещения. Как правило, это нейтральный или приглушенный цвет. Этот цвет используется для стен, напольного покрытия, крупной мебели или плитки в случае кухонь и ванных комнат. Можно сказать, что основной цвет буквально служит фоном комнаты.Второстепенный цвет должен идеально сочетаться с основным цветом. Основная цель второстепенного цвета — обеспечить контраст. В этом цвете обычно оформляют акцентную стену, шторы, обивку мебели. Ключевым моментом здесь является использование нескольких оттенков акцентного цвета, что не даст комнате выглядеть скучной.Оставшиеся 10 % должны быть акцентом. Это предметы искусства, небольшие аксессуары, декоративные подушки и различные мелочи. Акцентный цвет не обязательно должен совпадать с другими, но он должен их дополнять. Как правило, в качестве акцента выбирают более яркий цвет.Правило «60-30-10» подходит абсолютно для любых интерьеров. Его можно использовать для оформления комнат как в ярких и темных цветах, так и в нежных пастельных тонах. Правило актуально и для монохромных интерьеров. Вот удачный пример 60% — белый цвет, 30% и 10% — детали черного цвета.Важно понимать, что каждое помещение индивидуально. И для того чтобы создать красивый интерьер, можно немного отступать от правила «60-30-10».Так, один из способов нарушить правило, сохраняя при этом его основную концепцию, — это добавить еще 10% к уравнению. Это означало бы наличие двух акцентных цветов вместо одного.Еще одни пример: если вам нравятся белые стены, но 60% белого цвета в вашей комнате могут сделать ее слишком безвкусной и лишенной индивидуальности, вы можете скорректировать уравнение до 50,40,10.Как и в случае с любыми правилами декора, правило «60-30-10» следует использовать в качестве руководства, которое можно немного подкорректировать, чтобы добиться желаемого результата.