Секреты автомобиля: мелочи, которые облегчают жизнь

Можно с уверенностью сказать, что большинство отечественных автомобилистов даже не открывали инструкцию к своему автомобилю.
В нашей стране инструкцию читают тогда, когда уже что-то сломалось. Можно с уверенностью сказать, что большинство отечественных автомобилистов даже ее даже не открывали. И, как оказалось, зря. Ведь в конструкцию машины заложено немало мелочей, которые способны упростить автомобильную жизнь. Многие же водители могут проездить на машине долгие годы даже не догадываясь об этом. Что ж, для тех, кто не знает, что такого может скрывать давно уже знакомый автомобиль – наша подборка.
1. Функция «Проводи домой»
Многие современные машины могут осветить фарами дорогу домой своему владельцу.
Многие современные машины могут осветить фарами дорогу домой своему владельцу. Так, если машина оснащена этой функцией, то при двойном нажатии на кнопку блокировки на штатном брелоке центрального замка, она зажжет дальний свет. Выключается он одинарным нажатием уже на кнопку разблокировки.
2. Дистанционное управление стеклоподъемниками
Еще одна скрытая функция брелока центрального замка.
Еще одна скрытая функция брелока центрального замка. Если зажать и подержать кнопку разблокировки дверей, то в автомобиле по очереди откроются все окна. Соответственно, если нажать и подержать кнопку блокировки, то окна закроются. Опять-таки данная функция есть не во всех автомобилях, однако, в большинстве ее можно отыскать.
3. Замки для детей
Практически во всех автомобилях в торце задних установлен маленький рычажок.
Практически во всех автомобилях в торце задних дверей установлен маленький рычажок. И многие водители, даже те, кто обнаружил его, не понимают, зачем нужен рычажок. Ведь, на первый взгляд, при его переключении ничего не меняется. В данном случае речь идет о детском замке. Он блокирует открывание дверей изнутри, чтобы ребенок, ненароком дернув за ручку, не открыл на ходу дверь. При этом снаружи дверь открывается как обычно.
4. Вкручивающийся рым-болт вместо буксировочной проушины
Вместо проушины производители стали использовать вкручивающийся напрямую в передний лонжерон рым-болт.
В большинстве современных автомобилей нет буксировочных проушин спереди. Дело в том, что в случае буксировки машины используя проушину, которая установлена под бампером как на старых авто, есть больший риск обрыва или повреждения пластикового бампера. Вместо этого производители стали использовать вкручивающийся напрямую в передний лонжерон рым-болт. Для этого в бампере есть специальная заглушка, а сам рым-болт обычно хранится под полом в багажнике. Ранее Novate.ru уже писал про методы буксировки автомобиля.
5. Стрелка, указывающая сторону крышки бензобака
Довольно забавный, но тем не менее полезный факт.
Довольно забавный, но тем не менее полезный факт. В большинстве современных авто на значке индикатора топливного бака есть маленькая стрелочка, благодаря которой можно узнать, с какой стороны заправочная горловина.
6. Солнцезащитный козырек
Некоторые водители не знают, что солнцезащитный козырек может защищать не только от солнца, светящего в лобовое стекло, а и в боковое.
Некоторые водители не знают, что солнцезащитный козырек может защищать не только от солнца, светящего в лобовое стекло, а и того, что светит в боковое. Для этого он имеет специальный фиксатор, открепив от которого козырек, его можно развернуть к боковому стеклу.
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