Секреты автомобиля: мелочи, которые облегчают жизнь

Можно с уверенностью сказать, что большинство отечественных автомобилистов даже не открывали инструкцию к своему автомобилю.

1. Функция «Проводи домой»

Многие современные машины могут осветить фарами дорогу домой своему владельцу.

2. Дистанционное управление стеклоподъемниками

Еще одна скрытая функция брелока центрального замка.

3. Замки для детей

Практически во всех автомобилях в торце задних установлен маленький рычажок.

4. Вкручивающийся рым-болт вместо буксировочной проушины

Вместо проушины производители стали использовать вкручивающийся напрямую в передний лонжерон рым-болт.

5. Стрелка, указывающая сторону крышки бензобака

Довольно забавный, но тем не менее полезный факт.

6. Солнцезащитный козырек

Некоторые водители не знают, что солнцезащитный козырек может защищать не только от солнца, светящего в лобовое стекло, а и в боковое.