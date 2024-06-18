Хитрости бутлегеров, или на какие ухищрения шли самогонщики во времена «сухого закона»

Обувь с подошвами в виде коровьих копыт.
Бутлегеры – так называли подпольных торговцев спиртным в годы действия в США «сухого закона». «Bootleg» – «сапог- нога», и в нем плоская фляжка… И хотя появилось это выражение ещё во время гражданской войны в Америке, когда солдаты и Севера, и Конфедерации прятали фляги в голенище, расцвет этого слова пришёлся именно на времена «сухого закона».
С введением «сухого закона» в США, который действовал в период с 1920 по 1933 годы, появилась особая каста людей – бутлегеры. Их изобретательность поражает даже сегодня.
Фургон с секретом.
Бутлегеры часто использовали обувь с подошвами в виде коровьих копыт, чтобы скрыть свои следы в лесу. Логика изобретения была нехитрой: полицейские и шерифы, которые искали в лесу тайные тропы поставок бутлегеров, попросту не обращали внимания на следы копыт, а пытались найти отпечатки обуви. В 1922 в ныне несуществующей газете "Evening Independent" в городе Санкт - Петербург, штат Флорида была опубликована любопытная история.
Любопытный ливер.
Директором местного подразделения Бюро по контролю за соблюдением сухого закона А. Л. Алленом был обнаружен новый способ того, как скрываются самогонщики, который был назван им "коровьи башмаки". Коровий башмак представляет собой полосу из металла, к которой пристегивается деревянный блок, вырезанный в виде копыта коровы. Человек, который пристегивал к своей обуви эти устройства, оставлял следы, напоминающие коровьи.
Бутлегерская стоянка.
Обнаружено это было случайно — была найдена потерянная пара подобной обуви вблизи Тампы. Оттуда "коровьи башмаки" были отправлены в центральный отдел Бюро по контролю за соблюдением сухого закона. Офицеры Бюро в итоге пришли к мнению, что изобретатель почерпнул свою идею из рассказа о Шерлоке Холмсе, в котором злодей подковал свою лошадь подковами, которые оставляли отпечатки, похожие на копыта коровы.
Коровьи башмаки.
К 1920 году для сокрытия и поставок алкоголя были использованы все мыслимые ухищрения: от муляжей Библии до банок с консервированными фруктами и свиных туш, набитых бутылками с виски. Еще задолго до Пабло Эскобара и его колумбийского картеля, который отправлял кокаин через джунгли по рекам в самодельных подводных лодках, бутлегеры использовали торпеды загруженные вместо взрывчатки виски, которыми они "выстреливали" с канадского берега в сторону американского берега Великих озер.
Алкоголь с Великих озер.
Как-то инспектор Бюро по контролю за соблюдением сухого закона рыбачил на озере Мичиган, когда его внимание привлекли двое мужчин в моторной лодке, которые, казалось, борются с чудовищной рыбой. Сначала он подумал, что рыбаки поймали морскую свинью, но присмотревшись, инспектор понял, что это торпеда. Была запрошена подмога, лодка с торпедой были отбуксированы к берегу, где оказалось, что опасный груз начинен алкоголем.
Торпедоносец.
После того, как поставки алкоголя в США прекратились, взгляды были устремлены на Канаду, где законы, касающиеся алкоголя, были намного более благоприятными. Находящийся рядом с канадской границей Детройт стал настоящим городом-мечтой для бутлегеров во время сухого закона. Особенно пользовались популярностью у нелегальных поставщиков реки Детройт, Сент-Клэр
Голь на выдумки хитра.
Грузы перевозили привязанными к днищу лодок, после чего их переносили по старым подземным туннелям из эллингов к домам недалеко от берега. Использовались даже затонувшие лодки, чтобы скрыть подводные системы доставки, по которым вдоль кабелей буксировали металлические цилиндры, содержащие 50 галлонов выпивки. Один из подводных трубопроводов стал известен как "Виндзорско-Детройтская воронка".
На машинах по льду...
Когда реки и озера замерзали в зимнее время, контрабандисты просто ездили через них на машинах или ехали на коньках по льду, таща за собой сани, заполненные виски. Зачастую образовывались целые караваны, в которых до 75 автомобилей отправлялись в опасное путешествие через замороженное озеро. Автомобили всегда ехали с одной открытой дверью, чтобы водитель мог выбраться наружу, если авто провалится через лед.
Случались провалы.
Когда речь заходит о бутлегерах, чаще всего представляется Аль Капоне и суровые гангстеры. Но на этом заработали себе состояние даже, к примеру, светские львицы.
В эпоху, когда женщины считались нежным полом, они были одними из лучших "алко-бегунов" во время сухого закона. Во-первых, во многих штатах были приняты законы, которые запрещали полиции даже объявлять женщин в розыск, поэтому дамы могли спокойно проносить выпивку под объемистыми пальто и шубами.
Светские львицы - матерые бутлегеры.
Если их ловили, то судьи всегда давали женщинам более слабое наказание, по сравнению с мужчинами, ведь никто не воспринимал слабый пол, как злостных преступников. Конечно, дамы в полной мере пользовались своим "деликатным" положением в обществе и зачастую становились одними из самых значительных бутлегеров.
Пальто и шубы в помощь...
В бутлегерском мире была даже одна женщина, которая неофициально получила прозвище "Королева самогонщиков", - Гертруда "Клео" Литгоу. Она считалась очень похожей на древнеегипетской царицей Клеопатрой, поэтому получила прозвище "Клео". Девушка, осиротевшая в молодом возрасте, устроилась работать к экспортеру спиртных напитков из Лондона незадолго до принятия сухого закона.
Королева самогонщиков.
Довольно скоро она контролировала весь бизнес по поставке рома с Багамских островов, и часто сама ездила с пресловутыми "алко-бегунами", чтобы охранять груз своего спиртного. Биография Клео считалась примером для всех начинающих бутлегеров.
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