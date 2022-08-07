Как правильно использовать самую дешёвую губку для мытья посуды

Губка для мытья посуды есть сейчас в каждом доме, однако не каждая хозяйка знает, что использовать её можно не только для наведения чистоты на кухне, но и во многих других случаях.

Ниже перечислены 16 способов использования губок, хотя их, наверняка, найдётся ещё столько же!



1. Итак, с помощью губки, смоченной в тёплой воде, удобно мыть растения с крупными листьями







2. И мягкую и жёсткую сторону губки идеально использовать для очистки обуви



3. Так же губку можно использовать и для нанесения обувного крема







4. Во время уборки губка прекрасно заменит традиционную тряпку. Она гораздо лучше ототрёт батареи, дверцы кухонных шкафов, пластик.



5. Если у вас есть питомец, губка отлично поможет в уборке шерсти с мягкой мебели и ковровНамочите и отожмите губку, после этого делая движения в одну сторону, пройдитесь по поверхности. Вся шерсть останется на поролоне.







6. Если в ванной не во что положить кусок мыла, используйте губку. Так мыло не намокнет и не раскиснет







7. При помощи жёсткой стороны губки можно избавиться от катышков на тёплых вещах







8. Если губку слегка намочить в воде, насыпать и распределить по верхней стороне соду, то получится отличный поглотитель запаха для холодильника







9. А 2-3 сухие губки в ящике с овощами помогут избавиться от излишней влаги и овощи дольше не испортятся



10. Из поролоновой губки получается замечательная игольница



11. Вариант использования, который очень нравится детям: от делите от губки жёсткую часть, а из мягкой вырежьте любую формуНемного смочите водой, обмакните в краску и создавайте картины при помощи поролоновых штампов.

12. Оставшуюся жёсткую часть можно использовать при уборке, чтобы прочистить труднодоступные щели13. Если вам жалко расставаться с обмылками, сделайте сбоку в губке прорезь, положите обмылки вовнутрьТеперь у вас есть губка, на которую не надо постоянно наносить моющее средство.14. Готовые поролоновые кисти можно не покупать, а сделать самостоятельно их губок15. Смоченная водой, помещённая в пакет, а затем в морозильную камеру, губка станет средством первой помощи при ушибах и растяжениях16. Если вам необходимо уехать, а полить комнатные растения некому, вас выручат губкиСначала полейте цветок, а затем поместите в горшок обильно смоченные водой губки.