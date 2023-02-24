7 культовых украшений из популярных фильмов: От рубинового колье до ожерелья «Туссен»

Персонажи из любимых фильмов часто становились примером для подражания, а представительницы прекрасного пола обращали внимание не только на причёски и костюмы героинь, но и на их украшения. Самым же интересным является тот факт, что часто в картинах используют не подделки или копии, а самые настоящие драгоценности, стоимость которых способна поразить воображение любого.
Рубиновое колье
Кадр из фильма «Красотка». / Фото: www.themoviebuff.net
В фильме «Красотка» героиня Джулии Робертс получает от персонажа Ричарда Гира рубиновое колье. Когда девушка протянула руку к изящной коробочке, Гир захлопнул её, попав по пальцам актрисы. На самом деле в сценарии этого момента не было, но реакция Джулии Робертс была столь искренней и заразительной, что создатели фильма не убрали эти кадры. Само же колье было создано специально для «Красотки» ювелирами французского дома Fred Joaillier. Каждый из 23 грушевидных рубинов они окружили россыпью бриллиантов, собранных в виде сердец, а итоговая стоимость колье составила 1,35 миллиона долларов.
Бриллиантовое ожерелье
Кадр из фильма «Анна Каренина». / Фото: www.bonjourglamour.ru
Это потрясающее украшение, фигурирующее в фильме «Анна Каренина», создали дизайнеры Chanel специально для героини Киры Найтли, которая является не только лицом, но и поклонницей этого бренда. В результате родилась целая коллекция Chanel Haute Joaillerie, в неё вошли невероятные многослойные ожерелья с жемчугом и бриллиантами. Самым же эффектным стало ассиметричное ожерелье Camelia Poudre, в котором Кира Найтли появляется в кадре. Это украшение настолько красиво, что было бы достойно самой королевы, а стоимость его составляет 2 миллиона долларов.
«Сердце океана»
Кадр из фильма «Титаник». / Фото: www.megacurioso.com.br
В фильме «Титаник» подвеска в виде сердца, которую получает героиня Кейт Уинслет, выполнена ювелирами Asprey & Garrad из синего танзанита в обрамлении из кубического циркония и белого золота. Стоимость этого украшения не слишком высока – всего около 10 тысяч долларов, однако популярность фильма привела к том, что Asprey & Garrad решили выпустить «реплику» с использованием драгоценных камней. В результате певица Селин Дион появилась на церемонии вручения кинопремии «Оскар» с подвеской с настоящим сапфиром весом 171 карат, который окружают 103 бриллианта, а стоимость этой подвески составила 1,4 миллиона долларов. Вторая драгоценная реплика культовой подвески была продемонстрирована Глорией Стюарт, но в этом варианте в центре находится 15-каратный голубой бриллиант.
Ожерелье «Сатин»
Кадр из фильма «Мулен Руж». / Фото: www.twimg.com
В ярчайшем мюзикле «Мулен Руж» героиня Николь Кидман появляется в кадре в ошеломительном ожерелье, созданном специально для фильма австралийским мастером ювелирных дел Стефано Кантури. Именно он настоял на том, чтобы украшение было изготовлено по всем правилам, то есть с использованием настоящих драгоценных камней. Изделие в стиле арт-нуво получило название по имени персонажа Николь Кидман и его украсили 1308 натуральными бриллиантами, которые в общем весят 137 карат. Стоимость украшения составляет 1 миллион долларов. Кстати, ювелир после окончания съёмок сначала решил продать ожерелье и даже выставил его на аукцион Christie’s, однако в последний момент передумал и оставил его в собственной коллекции.
Жемчужное колье
Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани». / Фото: www.yahont.online
В культовой мелодраме «Завтрак у Тиффани» фигурирует множество интересных ювелирных украшений. Но наибольшего внимания заслуживает, несомненно, колье из пяти жемчужных нитей с бриллиантовой розой, в котором появляется героиня Одри Хепберн. Оно было изготовлено специально для фильма, получило название «Рапсодия» и оценивается сегодня в 3,5 миллиона долларов.
Жёлтый бриллиант
Кадр из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». / Фото: www.abj24.com
По сравнению с невероятно дорогими украшениями, стоимость жёлтого бриллианта, в котором появляется Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», кажется не слишком высокой, всего 297 тысяч долларов. Однако у этого камня есть история, ведь на момент съёмок его возраст уже составлял 500 лет. Среди предыдущих владельцев жёлтого бриллианта весом в 24 карата под названием Moon of Baroda значатся индийские махараджи, императрица Мария Тереза Австрийская и французская королева Мария-Антуанетта.
Jeanne Toussaint
Кадр из фильма «Восемь подруг Оушена». / Фото: www.mojeh.com
В фильме «Восемь подруг Оушена» оригинальное бриллиантовое колье должны были похитить прямо с изящной шеи Дафны Клугер, роль которой играет Энн Хэтэуэй. Оно было воссоздано ювелирным домом Cartier по эскизам и сохранившимся фотографиям утраченного колье из коллекции махараджи Наванагара. Его разрабатывал ещё в 1931 году легендарный Жак Картье, а его копию сделали чуть меньше – по размеру шеи актрисы - и назвали в честь креативного директора Cartier в 1930-х годах Жанны Туссен.
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