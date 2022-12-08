Как появилась традиция оставлять «на чай» : Кто получил самые большие чаевые, а где их оставлять не

Традиция оставлять «на чай» возникла на просторах Англии и со временем распространилась практически по всем странам. Само понятие «чаевые» появилось в Англии в XVI столетии, когда у англичан зародилась полюбившаяся им традиция чаепития. Если же гости оставались с ночевкой в доме хозяина, то они оставляли жалование его прислуге. Сейчас во многих странах чаевые принято оставлять в сфере обслуживания, в основном в кафе и ресторанах. Однако данная традиция до сих пор вызывает противоречивые чувства: кто-то легко оставляет щедрые чаевые, а кто-то не понимает, зачем нужно платить дополнительно. Так для чего это делается, и кому это выгодно?
История традиции оставлять «на чай»
По факту чаевые - это просто способ выразить официанту свою благодарность за его обслуживание, помимо самой оплаты по счету, которая идет ресторану. Зачастую этому способствует не только быстрое и качественное обслуживание, но и приятный интерьер, хорошая музыка или вкусное блюдо.
Существует несколько версий происхождения английского слова «tips» (в переводе на русский «чаевые»). Исходя из первой версии, TIPS - это не слово, а аббревиатура от фразы «to insure prompt service», что в переводе - «для обеспечения скорости обслуживания». Существует гипотеза, что раньше в Англии во многих чайных салонах и постоялых дворах была коробочка, в которую гость мог закинуть монету, чтобы обратить на себя внимание и получить быстрое обслуживание от персонала.
Английская традиция оставлять «на чай» возникла еще XVI веке, закрепившись прочно и по сей день во многих странах
Вторая версия, более популярная, гласит, что это слово происходит от тайного уголовного языка, которое использовали в Англии в конце XVI столетия, когда «to tip» означало «делиться, отдавать какую-то часть кому-то». А уже в начале XVIII столетия слово уже использовалось в Англии и в литературном языке, означая «делиться чем-то, дать что-то небольшое».
Причины, по которым посетители оставляют чаевые
До сих пор феномен чаевых вызывает большую заинтересованность у многих экономистов. Зачем посетитель должен платить дополнительно к счету, если он по закону не обязан этого делать? К тому же это идет в разрез с нашими личными интересами и заставляет делать дополнительные траты. Британский профессор психологии Ричард Линн считает, что есть ряд причин, которые заставляют нас оставлять чаевые. Основная из них - желание соответствовать общепринятым правилам, чтобы избежать осуждения или же заполучить уважение окружающих людей. Хотя не стоит забывать о том, что это также способ мотивировать персонал лучше обслужить, а также благодарность им за хорошо выполненную работу.
Сейчас очень много различных способов выманивать чаевые: от традиционных до оригинальных
Для кого-то чаевые - способ подчеркнуть свою статусность. Зачастую эти люди оставляют их за услуги, за которые редко дают «на чай». К примеру, за выполненную работу в ветлечебнице или на СТО. Для кого-то главным мотивом является искреннее желание поблагодарить работника. Такие люди обычно оставляют чаевые работникам всех профессий. А для тех, кто оставляет чаевые только потому что так нужно, обычно делают это лишь в общепринятых ситуациях. К примеру, за доставку или за парковку автомобиля.
Для чего нужны чаевые
Государству, в отличие от работников сферы обслуживания, не выгодны чаевые, так как этот денежный оборот нельзя проконтролировать и обложить налогами. Многие считают, что из-за чаевых доход официантов становится неоправданно завышенным. Но, если посмотреть с точки зрения хозяина ресторана, то чаевые как раз позволяют уменьшить зарплату персонала заведения, что, кстати, зачастую помогает снизить цены в меню. Однако у рестораторов нет доступа к чаевым, чтобы распределять их между всеми сотрудниками, поэтому зачастую официанты из-за «денежных благодарностей» от посетителей зарабатывают намного больше, чем повара.
Ученые выяснили, что при помощи кредитной карты посетители оставляют более щедрые чаевые, нежели наличными
Бывают рестораны, которые изначально указывают в счете сумму чаевых. В основном она не превышает 20%, так как слишком завышенные проценты могут отпугнуть клиентов, либо же посетитель уйдет вообще ничего не оставив лишнего. Согласно исследованию, рестораны с фиксированной политикой чаевых менее популярны, чем заведения, где процент не вписан в счет. Однако в некоторых заведениях без чаевых в счет включена плата за сервис, но в основном все расходы закладываются уже в цены в меню, что делает ресторан дороже и может снизить посещаемость.
Такая участь минует лишь элитные рестораны, которые, включая сервис в цены, абсолютно не страдают от уменьшения потока клиентов. Да и многих состоятельных гостей элитных ресторанов не волнуют высокие цены. Ведь в престижных ресторанах обслуживание и так должно быть на высочайшем уровне, даже без чаевых. К тому же в ресторанах премиум класса нет большого наплыва гостей, что позволяет уменьшить штат официантов. Соответственно, из-за этого руководству удобнее контролировать качественную работу своих сотрудников.
Высокие фиксированные чаевые помогают снизить цены в меню, но вместе с тем уменьшают и посещаемость
Сейчас некоторые заведения стараются вовсе уйти от чаевых. Как, например, сеть ресторанов Нью-Йорка «Union Square Hospitality Group». Это было сделано с целью увеличения заработной платы персоналу, который не участвует в непосредственном обслуживании посетителей, а также созданию правильной системы карьерного роста. Несмотря на то, что ресторан столкнулся со многими сложностями и недопониманиями, вскоре началась положительная динамика: гости ресторанов приняли изменения в системе чаевых, а в кадрах снизилась текучесть.
Мировая практика
В каждой стране на счет чаевых существуют свои правила. Исходя из исследований, нации, которые получили высокую оценку по шкале экстраверсии, более щедры на чаевые. Также огромную роль играют социальные нормы, разница в доходах, и, конечно же, сама традиция платить чаевые. Также влияние оказывает практика других культур. В 2016 году ученые выяснили, что после возвращения из поездок в Америку люди начинали оставлять более значительные дополнительные суммы за обслуживание.
Сейчас в мире отношение к чаевым очень разное. Например, в Японии их вообще не оставляют. Если посетитель, уходя, оставит деньги на столе, то есть большая вероятность, что официант побежит вслед, чтобы вернуть «забытое». А есть шанс этим даже оскорбить официанта, так как такой жест у них подразумевает намек на плохое обслуживание.
В США оставляют самые большие чаевые, а в Японии их вообще не принято оставлять, чтобы не оскорбить официанта
А вот в США все наоборот, там чаевые являются фактически обязанностью клиента. Кстати, в США оставляют самые большие чаевые, 15 - 25 % от суммы счета. К сравнению, в Бразилии - 10 %, а в Швеции - 5 - 10 %. Если взять нашу страну, то в России в основном чаевые невысоки. Возможно, они у нас прочно не укоренились из-за нашей истории: в СССР чаевые не поощрялись, так как считались буржуазными замашками. Однако все же в России нормальным считается оставить официанту около 5 - 10 % от размера счета, если в заведении нет фиксированной суммы.
Самые большие чаевые
Наверное, многие видели фильм «Счастливый случай» (1994) с Николасом Кейджем и Рози Перес в главных ролях. Вот он как раз и был основан на истории, когда официантка Филлис Пензо, по счастливой случайности, получила самые большие чаевые за всю историю. Это произошло в марте 1984 года в Нью-Йорке, когда офицер полиции Роберт Каннингем, как обычно, зашел в «Sal’s Pizzeria».
Следует отметить, что в этой пиццерии он был постоянным посетителем, и именно официантка Филлис Пензо почти всегда его обслуживала. Так что Роберт и Филлис, проработавшая здесь более двадцати лет, поддерживали приятельские отношения. В тот день полицейский в шутку предложил любимой официантке вместо чаевых отдать выигрыш с лотерейного билета. Для этого нужно было выбрать шесть чисел: три из которых отметил Роберт, а три выбрала Филлис.
Фильм «Счастливый случай» (1994) основан на реальных событиях, когда официантка получила 3 миллиона долларов чаевых
По воле судьбы, все числа совпали с выигравшей комбинацией. Так что в результате этот лотерейный билет принес шесть миллионов долларов. Ранним первоапрельским утром Роберт разбудил звонком Филлис, огорошив ее радостной новостью. Ему пришлось долго доказывать, что это не шутка, и они действительно сорвали джекпот. Лотерея на протяжении двадцати одного года выплачивала им по 285 715 долларов ежегодно.
Стоит отметить, что в отличие от фильма, жена Роберта не была против того, чтобы поделить выигрыш с официанткой. Она считала, раз половину номеров выбрала Филлис, значит ей положена и половина выигрыша. Да и Роберт заявил, что всегда жил обычной жизнью, поэтому надеется, что миллионы его не изменят.
Кстати, так и вышло. Получив деньги, полицейский не стал бездумно тратить их, а купил небольшой домик. Единственная роскошь, которую себе позволял Роберт — каждые три года покупал новый Cadillac. Филлис Пензо также купила себе дом. Что интересно, она еще около двух лет работала официанткой в пиццерии. Посетители удивлялись такой преданности своей работе и постоянно напоминали ей про выигрыш, советуя уволиться и открыть свой ресторан. Однако после двадцати с лишним лет работы официанткой, она больше не хотела ввязываться в этот бизнес.
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