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Как появилась традиция оставлять «на чай» : Кто получил самые большие чаевые, а где их оставлять не


Как появилась традиция оставлять «на чай» : Кто получил самые большие чаевые, а где их оставлять не


Традиция оставлять «на чай» возникла на просторах Англии и со временем распространилась практически по всем странам. Само понятие «чаевые» появилось в Англии в XVI столетии, когда у англичан зародилась полюбившаяся им традиция чаепития. Если же гости оставались с ночевкой в доме хозяина, то они оставляли жалование его прислуге. Сейчас во многих странах чаевые принято оставлять в сфере обслуживания, в основном в кафе и ресторанах. Однако данная традиция до сих пор вызывает противоречивые чувства: кто-то легко оставляет щедрые чаевые, а кто-то не понимает, зачем нужно платить дополнительно. Так для чего это делается, и кому это выгодно?

История традиции оставлять «на чай»



По факту чаевые - это просто способ выразить официанту свою благодарность за его обслуживание, помимо самой оплаты по счету, которая идет ресторану. Зачастую этому способствует не только быстрое и качественное обслуживание, но и приятный интерьер, хорошая музыка или вкусное блюдо.

Существует несколько версий происхождения английского слова «tips» (в переводе на русский «чаевые»). Исходя из первой версии, TIPS - это не слово, а аббревиатура от фразы «to insure prompt service», что в переводе - «для обеспечения скорости обслуживания». Существует гипотеза, что раньше в Англии во многих чайных салонах и постоялых дворах была коробочка, в которую гость мог закинуть монету, чтобы обратить на себя внимание и получить быстрое обслуживание от персонала.
Английская традиция оставлять «на чай» возникла еще XVI веке, закрепившись прочно и по сей день во многих странах

Английская традиция оставлять «на чай» возникла еще XVI веке, закрепившись прочно и по сей день во многих странах

 

Вторая версия, более популярная, гласит, что это слово происходит от тайного уголовного языка, которое использовали в Англии в конце XVI столетия, когда «to tip» означало «делиться, отдавать какую-то часть кому-то». А уже в начале XVIII столетия слово уже использовалось в Англии и в литературном языке, означая «делиться чем-то, дать что-то небольшое».

Причины, по которым посетители оставляют чаевые


До сих пор феномен чаевых вызывает большую заинтересованность у многих экономистов. Зачем посетитель должен платить дополнительно к счету, если он по закону не обязан этого делать? К тому же это идет в разрез с нашими личными интересами и заставляет делать дополнительные траты. Британский профессор психологии Ричард Линн считает, что есть ряд причин, которые заставляют нас оставлять чаевые. Основная из них - желание соответствовать общепринятым правилам, чтобы избежать осуждения или же заполучить уважение окружающих людей. Хотя не стоит забывать о том, что это также способ мотивировать персонал лучше обслужить, а также благодарность им за хорошо выполненную работу.
Сейчас очень много различных способов выманивать чаевые: от традиционных до оригинальных

Сейчас очень много различных способов выманивать чаевые: от традиционных до оригинальных

 

Для кого-то чаевые - способ подчеркнуть свою статусность. Зачастую эти люди оставляют их за услуги, за которые редко дают «на чай». К примеру, за выполненную работу в ветлечебнице или на СТО. Для кого-то главным мотивом является искреннее желание поблагодарить работника. Такие люди обычно оставляют чаевые работникам всех профессий. А для тех, кто оставляет чаевые только потому что так нужно, обычно делают это лишь в общепринятых ситуациях. К примеру, за доставку или за парковку автомобиля.

Для чего нужны чаевые


Государству, в отличие от работников сферы обслуживания, не выгодны чаевые, так как этот денежный оборот нельзя проконтролировать и обложить налогами. Многие считают, что из-за чаевых доход официантов становится неоправданно завышенным. Но, если посмотреть с точки зрения хозяина ресторана, то чаевые как раз позволяют уменьшить зарплату персонала заведения, что, кстати, зачастую помогает снизить цены в меню. Однако у рестораторов нет доступа к чаевым, чтобы распределять их между всеми сотрудниками, поэтому зачастую официанты из-за «денежных благодарностей» от посетителей зарабатывают намного больше, чем повара.
Ученые выяснили, что при помощи кредитной карты посетители оставляют более щедрые чаевые, нежели наличными

Ученые выяснили, что при помощи кредитной карты посетители оставляют более щедрые чаевые, нежели наличными

 

Бывают рестораны, которые изначально указывают в счете сумму чаевых. В основном она не превышает 20%, так как слишком завышенные проценты могут отпугнуть клиентов, либо же посетитель уйдет вообще ничего не оставив лишнего. Согласно исследованию, рестораны с фиксированной политикой чаевых менее популярны, чем заведения, где процент не вписан в счет. Однако в некоторых заведениях без чаевых в счет включена плата за сервис, но в основном все расходы закладываются уже в цены в меню, что делает ресторан дороже и может снизить посещаемость.

Такая участь минует лишь элитные рестораны, которые, включая сервис в цены, абсолютно не страдают от уменьшения потока клиентов. Да и многих состоятельных гостей элитных ресторанов не волнуют высокие цены. Ведь в престижных ресторанах обслуживание и так должно быть на высочайшем уровне, даже без чаевых. К тому же в ресторанах премиум класса нет большого наплыва гостей, что позволяет уменьшить штат официантов. Соответственно, из-за этого руководству удобнее контролировать качественную работу своих сотрудников.
Высокие фиксированные чаевые помогают снизить цены в меню, но вместе с тем уменьшают и посещаемость

Высокие фиксированные чаевые помогают снизить цены в меню, но вместе с тем уменьшают и посещаемость

 

Сейчас некоторые заведения стараются вовсе уйти от чаевых. Как, например, сеть ресторанов Нью-Йорка «Union Square Hospitality Group». Это было сделано с целью увеличения заработной платы персоналу, который не участвует в непосредственном обслуживании посетителей, а также созданию правильной системы карьерного роста. Несмотря на то, что ресторан столкнулся со многими сложностями и недопониманиями, вскоре началась положительная динамика: гости ресторанов приняли изменения в системе чаевых, а в кадрах снизилась текучесть.

Мировая практика


В каждой стране на счет чаевых существуют свои правила. Исходя из исследований, нации, которые получили высокую оценку по шкале экстраверсии, более щедры на чаевые. Также огромную роль играют социальные нормы, разница в доходах, и, конечно же, сама традиция платить чаевые. Также влияние оказывает практика других культур. В 2016 году ученые выяснили, что после возвращения из поездок в Америку люди начинали оставлять более значительные дополнительные суммы за обслуживание.

Сейчас в мире отношение к чаевым очень разное. Например, в Японии их вообще не оставляют. Если посетитель, уходя, оставит деньги на столе, то есть большая вероятность, что официант побежит вслед, чтобы вернуть «забытое». А есть шанс этим даже оскорбить официанта, так как такой жест у них подразумевает намек на плохое обслуживание.

В США оставляют самые большие чаевые, а в Японии их вообще не принято оставлять, чтобы не оскорбить официанта

В США оставляют самые большие чаевые, а в Японии их вообще не принято оставлять, чтобы не оскорбить официанта

 

А вот в США все наоборот, там чаевые являются фактически обязанностью клиента. Кстати, в США оставляют самые большие чаевые, 15 - 25 % от суммы счета. К сравнению, в Бразилии - 10 %, а в Швеции - 5 - 10 %. Если взять нашу страну, то в России в основном чаевые невысоки. Возможно, они у нас прочно не укоренились из-за нашей истории: в СССР чаевые не поощрялись, так как считались буржуазными замашками. Однако все же в России нормальным считается оставить официанту около 5 - 10 % от размера счета, если в заведении нет фиксированной суммы.

Самые большие чаевые


Наверное, многие видели фильм «Счастливый случай» (1994) с Николасом Кейджем и Рози Перес в главных ролях. Вот он как раз и был основан на истории, когда официантка Филлис Пензо, по счастливой случайности, получила самые большие чаевые за всю историю. Это произошло в марте 1984 года в Нью-Йорке, когда офицер полиции Роберт Каннингем, как обычно, зашел в «Sal’s Pizzeria».

Следует отметить, что в этой пиццерии он был постоянным посетителем, и именно официантка Филлис Пензо почти всегда его обслуживала. Так что Роберт и Филлис, проработавшая здесь более двадцати лет, поддерживали приятельские отношения. В тот день полицейский в шутку предложил любимой официантке вместо чаевых отдать выигрыш с лотерейного билета. Для этого нужно было выбрать шесть чисел: три из которых отметил Роберт, а три выбрала Филлис.
Фильм «Счастливый случай» (1994) основан на реальных событиях, когда официантка получила 3 миллиона долларов чаевых

Фильм «Счастливый случай» (1994) основан на реальных событиях, когда официантка получила 3 миллиона долларов чаевых

 

По воле судьбы, все числа совпали с выигравшей комбинацией. Так что в результате этот лотерейный билет принес шесть миллионов долларов. Ранним первоапрельским утром Роберт разбудил звонком Филлис, огорошив ее радостной новостью. Ему пришлось долго доказывать, что это не шутка, и они действительно сорвали джекпот. Лотерея на протяжении двадцати одного года выплачивала им по 285 715 долларов ежегодно.
Стоит отметить, что в отличие от фильма, жена Роберта не была против того, чтобы поделить выигрыш с официанткой. Она считала, раз половину номеров выбрала Филлис, значит ей положена и половина выигрыша. Да и Роберт заявил, что всегда жил обычной жизнью, поэтому надеется, что миллионы его не изменят.

Кстати, так и вышло. Получив деньги, полицейский не стал бездумно тратить их, а купил небольшой домик. Единственная роскошь, которую себе позволял Роберт — каждые три года покупал новый Cadillac. Филлис Пензо также купила себе дом. Что интересно, она еще около двух лет работала официанткой в пиццерии. Посетители удивлялись такой преданности своей работе и постоянно напоминали ей про выигрыш, советуя уволиться и открыть свой ресторан. Однако после двадцати с лишним лет работы официанткой, она больше не хотела ввязываться в этот бизнес.

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Как появилась традиция оставлять «на чай» : Кто получил самые большие чаевые, а где их оставлять не

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Как появилась традиция оставлять «на чай» : Кто получил самые большие чаевые, а где их оставлять неПодписаться на мой Instagram
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