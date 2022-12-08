Как появилась традиция оставлять «на чай» : Кто получил самые большие чаевые, а где их оставлять не

История традиции оставлять «на чай»

Английская традиция оставлять «на чай» возникла еще XVI веке, закрепившись прочно и по сей день во многих странах

Причины, по которым посетители оставляют чаевые

Сейчас очень много различных способов выманивать чаевые: от традиционных до оригинальных

Для чего нужны чаевые

Ученые выяснили, что при помощи кредитной карты посетители оставляют более щедрые чаевые, нежели наличными

Высокие фиксированные чаевые помогают снизить цены в меню, но вместе с тем уменьшают и посещаемость

Мировая практика

В США оставляют самые большие чаевые, а в Японии их вообще не принято оставлять, чтобы не оскорбить официанта

Самые большие чаевые

Фильм «Счастливый случай» (1994) основан на реальных событиях, когда официантка получила 3 миллиона долларов чаевых