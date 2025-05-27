Необычные материалы для создания чаши очага на дачном участке

Дача и шашлык — это два неотъемлемых понятия. Но даже костровая зона должна быть красивой и также соответствовать всему ландшафту участка. Такое прекрасное место точно добавит романтики в отдых и вечера, проведенные рядом с огнём.







Оформить любого вида уличный очаг совсем не сложно и собственными силами, придумать своё полностью уникальное дизайнерское решение и по итогу получить нечто современное, стильное и неповторимое.

Чаша с рисункомНо до того, как начинать придумывать идеи оформления, стоит правильно расположить костровую зону на территории участка. В первую очередь оно должно находиться далеко от строений и заборов и составлять не менее пяти метров. А также быть оформлено из материалов, что считаются негорючими — к таким относится камень, бетон, железо или бетонные плиты. Вокруг такого очага не должно быть сухой травы и разнообразного мусора. Поскольку такие конструкции рассчитаны на то, что огонь будет гореть достаточно долго, то и безопасность должна быть обеспечена куда большая, чем при простом розжиге огня для приготовления шашлыка.Из чего же стоит делать сам очаг для кострища на дачном участке? Первое — это, конечно, железо. Такая чаша для огня будет красиво смотреться в темноте особенно, если она имеет вырезанные рисунки. Они бывают разных форматов: в виде шара, плоские, в виде ваз и ромбов. К тому же это максимально безопасный вариант. Такие чаши продаются в магазинах в огромном количестве, но их можно смастерить и самим. Если есть опыт в резьбе по железу, то можно сделать красивые узоры, рисунки животных или растений украсят чашу, сделав её полностью уникальной.Из железной бочкиНо покупать чашу для костра вовсе не обязательно, её можно сделать и самостоятельно, для этого подойдёт старая железная бочка, даже ржавая.Но стоит помнить, что работать с этим материалом необходимо острожно, чтобы не пораниться. Железо нужно обрезать так, чтобы получился круг нужной высоты, а затем просто вкопать его в землю и очаг готов. Внутрь также при желании можно положить камни или гальку, а саму бочку украсить, вырезав на ней что-то. Останется лишь расставить рядом пару кресел или лавочку и наслаждаться теплом от костра приятными вечерами.Барабан от старой и ненужно стиральной машины, если она завалялась в сарае, тоже подойдёт для создания чаши. Из неё сразу же получится готовое кострище, которое вполне сможет претендовать на звание арт-объекта. Его не нужно резать и сваривать, просто осторожно достать из стиральной машины.Барабан от стиральной машины смотрится интересноНо железо — не единственный материал, из которого изготавливаются кострища. Природный материал, такой как камень, тоже прекрасно подходит для этого. Ненужные камни на участке точно найдутся, а если это большие валуны, они прекрасно подходят для создания сухого сада, альпийской горки или рокария, но ещё лучше, когда они станут основой для костровища. Будет смотреться такая конструкция очень красиво, эстетично и современно. Особенно, если ярдом насыпать гравий. Для того, чтобы создать такую красоту, необходимо вырыть не особо глубокую яму, а затем обложить её по кругу или квадрату камнями.Кирпич — тоже хороший материал для создания чаши, он прочный и приятного теплого оттенка, согреет уже своим видом осенними вечерами перед огнём. Кирпичи можно взять от остатков строительства, даже если не все они сохранились в целостности. Это замечательный материал для облицовки как наружной стенки, так и самой ямы кострища. А если не хочется рыть яму, то чашу можно выложить и из кирпичей полностью, будет красиво смотреться в чёрном цвете, особенно, если сделать одну стенку чаши выше другой.Природный материалДекоративная тротуарная плитка ничем не хуже других вариантов и прекрасно подойдёт для облицовки костровой ямы. Для более качественного и безопасного варианта чаши внутрь можно положить лист железа, потому что не вся плитка делается из хороших материалов и просто может потрескаться от температуры со временем. Плюсы такого материала в том, что плитка может иметь интересную форму, рисунок и даже цвет, например, розовый или голубоватый. Это точно намного интереснее обычных бетонных конструкций.Чаша из строительных блоков будет смотреться менее эстетично, но тоже имеет место быть, особенно, если они заявлялись где-то на участке и нет идей, куда именно их можно было бы применить. На самом деле они просто идеально подходят для строительства чаши кострища. После того, как сама чаша будет готова, вниз можно насыпать немного гальки, чтобы вся эта массивная и тяжёлая конструкция стала более стабильной и прочной. Также для этого вполне подойдут камни или даже простая земля.Кирпич тоже подойдётА вот когда хочется эстетики и чего-то по-настоящему красивого, то на помощь приходит габион. Конструкция состоящая из камней и сетки, из неё делают садовые фигуры, ограждения, заборы и даже чаша для кострища выполненная в этом стиле будет очень красивой. Чаще всего их можно встретить на участках где есть перепады ландшафта, там они выполняют одновременно практическую и эстетическую функцию. Габион не обязательно покупать, его не так сложно сделать и самостоятельно. Внутрь габион также отлично поместится старая обрезанная бочка или барабан стиральной машины.Всё это привычные материалы, но ведь есть и другие. Например, чаща из старого пня. Безусловно так просто её не смастерить, но нет ничего невозможного. Пень это не просто красивое украшение сада, которое обычно используют в стиле станпери, он может стать красивым табуретом, столиком, уличным светильником и да, костровой чашей. Такой пень изнутри, естественно, необходимо будет отделать не горючим материалом, и желательно таким, которые не будет слишком сильно нагреваться, и уже после зажигать огнь. И хотя этот вариант довольно сложный в исполнении, будет очень красиво выглядеть на участке и точно станет его центром.ГабионКроме этого самостоятельно можно сделать и настоящий биокамин. Он будет работать не на древесине, а на горючих жидкостях, но при этом также давать тепло. Конечно, это не совсем то же самое, что и камин или кострище, но всё-таки когда нет возможности соорудить классические варианты на дачном участке, такая альтернатива вполне подойдёт. Разнообразные по размеру и формам биокамины продаются в магазинах, но сделать его самому тоже не так уж и сложно. Для этого будет необходимо взять горшок, который сделан из бетона или керамики, да и любых других не горючих материалов. В него сначала насыпать землю, а после положить камни, которые смогут выдержать высокие температуры, иначе они просто потрескаются. Подойдут такие варианты как сланец, лавровый камень или даже мрамор, хоть они и не самые дешевые. Также в центр будет необходимо поместить чашу, в которой будет находиться горючая жидкость, самый лучший из вариантов — это нержавеющая сталь. Эта ёмкость должна быть скрыта в камнях, чтобы не портить вид камина. И сама горючая жидкость, тут вариантов много, но её нужно наливать предварительно и ни в коем случае не у зажженного пламени. Для безопасности поверх камней можно закрепить сетку, чтобы если камни всё-таки треснут от высоких температур или от их перепада, они не разлетелись в стороны, а остались на месте и никого случайно не поранили.Большой биокаминНо, кроме самого очага, всё пространство вокруг также нуждается в том, чтобы стать уютным и удобным. Такое место стоит сделать немного дальше от дома, но соединённое с остальной зоной отдыха, при выходе из сада, к примеру. Но на самом деле более уединённый вариант, когда такое место располагается как можно дальше, намного приятнее.Также стоит задуматься и о том, что если чаша у кострища достаточно высокая, в то время, когда оно не будет использоваться, его можно превратить в универсальный столик, просто накрыв хорошо сделанной крышкой из дерева или даже пластика. Поскольку стулья, лавочки или кресла уже будут стоять рядом с кострищем, то столик тоже может быть необходим.Чаша из пня