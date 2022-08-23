Продукты, которые мы все привыкли покупать, а пользы в них с гулькин нос

В социальных сетях мы постоянно видим рекламу эффектных блюд, в которых используются не слишком дешевые, но «правильные» ингредиенты. При этом считается, что авокадо, оливковое масло и сельдерей — суперполезная еда, без которой не может обойтись ни один человек.



Мы решили разузнать, так ли полезны некоторые распространенные продукты. Оказалось, что многие из них сильно переоценены, а у других есть более выгодная альтернатива.



Авокадо

Оливковое масло

Миндаль

Свежевыжатый сок

Красная рыба

Шпинат

Сельдерей

Батат

Семена чиа

Индейка

Рисовая мука

Гранат

Гималайская, или розовая соль

Авокадо — плод, который богат различными питательными веществами. Он традиционно ассоциируется со здоровым питанием. А еще это очень модный продукт, который используют в тостах. Его частенько подают на завтрак в дорогих кафешках.Само по себе авокадо стоит недешево, хотя некоторые пользователи считают, что плод переоценен и обладает слабым вкусом, да и не так полезен, как трубят. Тот, кто не хочет тратиться, ничего не потеряет, если заменит его орехами, яйцами, оливками и сыром.О пользе оливкового масла кричат из каждого утюга. Особенно популярно «экстра вирджин». Однако в оливковом масле практически не содержится омега-3, а омега-6 — только 10 %. В большинстве случаев масло состоит из омега-9, или олеиновой кислоты. Однако наш организм легко переносит отсутствие дополнительного потребления омега-9.Иными словами, в целом оливковое масло переоценено и лишь немного превосходит другие растительные масла. Получается, его покупка — лишняя трата денег.К тому же оливковое масло часто разбавляют более дешевым рапсовым маслом, а еще некоторые производители нарушают технологию производства.Миндаль упоминается в списках полезных перекусов для тех, кто хочет похудеть. В орехах содержится много жира, белка, витаминов. Однако с каждым годом стоимость ореха растет, так как растет цена его производства. При этом практически без потерь миндаль можно заменить арахисом или грецкими орехами — в них содержится столько же белка.Многие знают, что в покупных соках много сахара. Но оказалось, что и свежевыжатые соки не лучший выбор. Они, несомненно, содержат витамины, однако лучше отдать предпочтение цельным фруктам. В них содержатся необходимые для пищеварения волокна — клетчатка. Нет никаких доказательств того, что соки лучше усваиваются организмом, так что переплачивать за фреш не стоит.Кардиологи рекомендуют есть рыбу не реже 2 раз в неделю. Отдавать предпочтение стоит жирным сортам, таким как лосось, форель, сардина и тунец. Все перечисленные сорта могут больно ударить по кошельку. Ничем не хуже белая рыба, такая как треска, сельдь и окунь, пикша.Шпинат также ассоциируется с правильным питанием. Однако в несезон его цена может неприятно удивить. Шпинат можно заменить любым другим темным салатом или зеленью, а также капустой. К тому же избыточное употребление растения может нарушить усвояемость кальция и привести к образованию камней в почках.Один из самых распространенных мифов о еде гласит, что, пережевывая сельдерей, вы сжигаете больше калорий, чем получаете. Однако овощ на 95 % состоит из воды и содержит лишь немного витаминов. Сельдерей может легко спровоцировать аллергию, а еще в продукте часто обнаруживают пестициды.В социальных сетях публикуется множество рецептов со сладким картофелем — бататом. Его запекают в духовке с различными овощами. Однако переплачивать за батат уж точно не стоит — в клубне содержится множество калорий, сахара и крахмала. Заменить его можно обычной тыквой, а рассуждения о его незаменимости — уловка маркетологов.В последние несколько лет семена чиа из никому не известного продукта превратились в одно из самых популярных блюд. Считается, что семена являются отличным источником антиоксидантов и омега-3, а также содержат много клетчатки, железа и кальция.Но к этим утверждениям следует относиться с некоторым скептицизмом, предупреждают специалисты. И хотя они действительно содержат много полезных веществ, чиа не заменят, в частности, другие источники омега-3. Например, жирную рыбу. Так что тратиться на покупку семян точно не надо.Белок — один из важнейших нутриентов. Почему-то считается, что индейка — более здоровый вариант, чем курица. Однако, если сравнить мясо обеих птиц и соотношение белков, жиров, углеводов и витаминов, между ними практически нет разницы — в индейке немного больше белка и чуть меньше жира. Так что, если в вашем супермаркете индейка стоит значительно дороже курицы, за нее можно не переплачивать.Многие диетологи в интернете как огня боятся обычной муки. На замену ей чего только не предлагается, и один из вариантов — рисовая мука. Предпочтение рисовой муке отдают люди с непереносимостью глютена. Во всех других случаях переплата бесполезна, ведь гликемический индекс у продуктов примерно одинаковый.Гранат рекламируется как средство, укрепляющее сердечно-сосудистую систему и благотворно влияющее на простату. Однако специалисты усомнились в правдивости исследований. Поэтому, если уж купили гранат, непременно ешьте его с семечками — в них содержатся полезные пищевые волокна.Гималайскую соль часто упоминают как более здоровую альтернативу морской соли. По химическому составу она представляет собой поваренную соль с минеральными примесями. Научных доказательств преимуществ для здоровья розовой по сравнению с обычной поваренной солью нет.