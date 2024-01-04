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15 доказательств, как стихия может заставить почувствовать человека ничтожеством



Снимки, демонстрирующие всю силу природы.

Снимки, демонстрирующие всю силу природы.

Человек привык себя считать повелителем мира. Ведь он практически подчинил себе животных, леса, ресурсы. Вот только природные стихии не подвластны людям. Время от времена природа наводнениями, ураганами, извержениями вулканов напоминает о том, как на самом деле ничтожен человек. Эти 15 фотографий захватывающие и пугающие одновременно.


1. Вода хорошо поработала над камнем, придав ему совершенно уникальную форму


Вода камень точит.

Вода камень точит.

 

2. Следы многочисленных приливов и отливов


Влияние луны.

Влияние луны.

 

3. Обледеневший берег Ниагарского водопада


Зимний водопад.

Зимний водопад.

 

4. На пути потока появилось препятствие, но вода нашла другой выход


Сила течения.

Сила течения.

5. Потоки лавы, сжигающие все на своем пути


Извержение вулкана.

Извержение вулкана.

 

6. Маленький человек в ловушке стихии


Человек, против большой волны.

Человек, против большой волны.

 

7. Заморозки после потопа


Замерзший потоп.

Замерзший потоп.

 

8. Корабль, пробивающийся сквозь гигантские волны


Рассекая волны.

Рассекая волны.

 

9. Оцените уровень наводнения, если высота дорожного знака достигает десяти метров


Вода на трассе.

Вода на трассе.

 

10. Удивительно, как за один год изменилась береговая линия!


Эрозия берега.

Эрозия берега.

 

11. Разрушительная красота и мощь приближающегося торнадо


Бушующее торнадо.

Бушующее торнадо.

 

12. Искры вулкана и молния - восхитительное зрелище!


Редкое природное явление.

Редкое природное явление.

 

Видео-бонус:



13. Примерно каждые десять минут большие волны ударяются о стены этого маяка


В пучине волн.

В пучине волн.

 

14. Цунами, сметающее все на своем пути


Мощь цунами.

Мощь цунами.

 

Видео-бонус:



15. Иногда солнце превращает растения в огонь...


Горящая степь.

Горящая степь.

 








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