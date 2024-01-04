15 доказательств, как стихия может заставить почувствовать человека ничтожеством

Снимки, демонстрирующие всю силу природы.

Человек привык себя считать повелителем мира. Ведь он практически подчинил себе животных, леса, ресурсы. Вот только природные стихии не подвластны людям. Время от времена природа наводнениями, ураганами, извержениями вулканов напоминает о том, как на самом деле ничтожен человек. Эти 15 фотографий захватывающие и пугающие одновременно.