13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

На самом деле каждый день сулит множество тайн и загадок, а мы даже не догадываемся об этом. Вот, например, продукты, которые оказываются на нашем столе ежедневно. Вы даже не представляете, сколько всего не знаете о них.











Перец чили

Бананы

Авокадо

Еще кое-что об авокадо

Гравитация и вода

Красители

Кофе

Чай

Мед

Сыр камамбер

Яйца

Шоколад

Главный секрет еды