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13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

На самом деле каждый день сулит множество тайн и загадок, а мы даже не догадываемся об этом. Вот, например, продукты, которые оказываются на нашем столе ежедневно. Вы даже не представляете, сколько всего не знаете о них.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Перец чили


Цвет перца влияет только на вкус, но не на остроту. А вот на его размер стоит обратить внимание — чем меньше перец, тем он острее.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Бананы


Наверняка вам покажется это странным, но комаров привлекают люди, которые недавно съели банан. Мы можем только догадываться, чем же комарам может так нравиться этот фрукт.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Авокадо


Авокадо — очень капризный и непредсказуемый продукт.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Еще кое-что об авокадо


Никогда, слышите, никогда не давайте авокадо птицам, даже если они голосом человечьим попросят. Для них это яд.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Гравитация и вода


У гравитации, оказывается, есть чувство юмора, особенно когда очень хочется пить. Как с этим бороться? Никак, смиритесь.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Красители


Из-за химических красителей в еде у детей появляется гиперактивность. Особенно от красных или желтых.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Кофе


Кофейные зерна на самом деле не совсем зерна — скорее ягоды. И правильно говорить «ягоды кофейного дерева».

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Чай


Пейте только свежезаваренный чай. У японцев даже есть поговорка на этот счет: «Вчерашний чай хуже змеи». Холодный чай раздражает стенки желудка, а китайцы сравнивают его с ядом.


13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Мед


Мед не имеет срока годности. Самый древний горшок с медом был найден в 1922 году Говардом Картером в гробнице египетского фараона Тутанхамона. Ученые изучили его и признали пригодным для еды.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Сыр камамбер


Камамбер следует есть как можно ближе к дате истечения срока годности, но никак не после нее.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Яйца


Если положить яйцо в воду и оно всплывет, то его есть уже нельзя, оно испорчено.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Шоколад


Если съесть маленький кусочек темного шоколада перед едой, это насытит кровь глюкозой. Поэтому даже если вы были очень голодны, вы не съедите лишнего и вовремя почувствуете насыщение.

13 любопытных фактов о еде, которые вас точно удивят

Главный секрет еды


Ночью еда всегда вкуснее. Всегда.

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