Судьба пропавших шедевров Пикассо :почему его картины чаще всего привлекают похитителей живописи

Кражи картин из музеев - явление не редкое, хотя каждое пропавшее полотно известного художника становится настоящей сенсацией. Его судьба не оставляет равнодушным никого из ценителей искусства, она отслеживается как правоохранительными органами, так и знатоками «черного» рынка. И хотя такую картину сложно продать даже за незначительную часть стоимости, да и не каждый частный коллекционер готов иметь дело с украденными шедеврами, похищения знаменитых полотен продолжаются. Первым в списке художников по количеству украденных картин стоит Пабло Пикассо.
Почему картины Пабло Пикассо воруют чаще всего
Пабло Пикассо. Фото: worldartdalia.blogspot.com
Испанский художник, график и скульптор Пабло Пикассо прожил долгую жизнь, оставив после себя огромное творческое наследие. Свою первую картину «Желтый пикадор» Пикассо написал еще в восьмилетнем возрасте, под впечатлением от увиденной им корриды. Последняя - «Лежащая обнаженная и голова» была написана им за день до смерти, в возрасте 91 года.
Между этими двумя картинами великим художником было создано 80 тысяч шедевров живописи, более тысячи скульптур, бесчисленного количество рисунков и графических набросков. На момент смерти художника только в его поместье было обнаружено 45 тысяч непроданных произведений искусства.
В настоящее время картины Пикассо имеются практически во всех крупнейших музеях мира и во многих частных коллекциях. Они дорого стоили еще при жизни художника, но после его смерти начали стремительно подниматься в цене, побивая все известные рекорды стоимости, сделав Пабло Пикассо самым дорогим художником в истории искусств.
Все это и является причиной, по которой картины испанского художника чаще всего попадают в число похищенных. Помимо продуктивности и стоимости работ художника, на «черный» рейтинг влияет и концентрация картин в одном музее. Не редкость, когда за одно ограбление музея или частной коллекции похищали сразу несколько работ Пабло Пикассо.
Так в 1976 году из Папского дворца в Авиньоне было похищено сразу 119 работ Пикассо. Правда, воры были быстро найдены, а картины возвращены, в том числе «Авиньонские девицы» 1907 года, одна из самых известных картин художника.
Всего количество картин Пабло Пикассо, которые когда-либо числились в похищенных, составляет 1147. По-разному складывались их судьбы: какие-то картины со временем были найдены и возвращены в музеи и частные коллекции, какие-то оказались уничтоженными, судьба некоторых продолжает оставаться неизвестной.
«Портрет Сюзанны Блох»
Портрет Сюзанны Блох. Фото: arthive.com
Этот портрет был написан художником в Париже в 1904 году, в период его творчества, для которого характерен мрачный стиль и использование различных оттенков синего и зеленого. На портрете, написанном маслом на холсте изображена певица Сюзанна Блох, сестра скрипача Анри Блоха.
Первоначально портрет принадлежал самой Сюзанне Блох, но после ее смерти перепродавался несколько раз. В 1947 году он был куплен Художественным музеем Сан-Паулу, Бразилия за 36 миллионов фунтов стерлингов.
В декабре 2007 года портрет был похищен из музея. В ходе ограбления, которое завершилось за считанные минуты, трое мужчин ворвались в музей около 5 утра, пока охранники меняли смену и похитили портрет Сюзанны Блох и еще несколько ценных картин.
Пабло Пикассо. Фото: widewalls.ch
Ограбление вызвало общественную критику в адрес руководства музея, в котором не оказалось сигнализации, а большая часть ценной коллекции картин, не была застрахована.
Однако спустя несколько дней картины были целыми и невредимыми обнаружены в частном доме на окраине Сан-Паулу, а их похитители арестованы. В сопровождении вертолета картины были возвращены в музей. Это стало самым быстрым возвращением похищенной картины Пабло Пикассо.
«Женская голова»
Картина Пикассо Женская голова. Фото: focus.ua
Картина, на которой изображена женщина в узнаваемом кубистическом стиле Пабло Пикассо, была написана художником в 1939 году, а спустя десять лет подарена им Греции, в знак благодарности за сопротивление нацистскому режиму. Она хранилась в национальной художественной галерее в Афинах.
В 2012 году в музей проникли воры и вынесли три ценные картины, среди которых была «Женская голова». Это произошло в последний день выставки, на которой были представлены работы Пабло Пикассо, Рембрандта и других известных художников. Ворам удалось отключить сигнализацию и незаметно проскочить с украденными картинами мимо охраны.
Пабло Пикассо. Фото: kyiv.gallery
Поиски по «горячим» следам ничего не дали, но спустя 9 лет в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что похищенные картины все еще находятся в Греции, в ущелье на окраине Афин.
Активизировав поиски, полиция задержала злоумышленника, который признался в похищении картин. Две из них были найдены в ущелье, в том числе и картина Пикассо. Третья оказалась уничтожена. Ценные произведения искусства были возвращены Национальному художественному музею Греции.
«Стакан и кувшин» и «Голова лошади»
Картина Пабло Пикассо Стакан и кувшин. Фото: pablo-ruiz-picasso.ru
Две картины Пабло Пикассо, «Стакан и кувшин» (1944 года) и «Голова лошади» (1962 года) были украдены из культурного центра Пфеффикона в Швейцарии, зимой 2008 года. Картины были взяты во временное пользование в музее Шпренгеля в Ганновере, для проведения художественной выставки.
Ограбление произошло днем, когда 15 посетителей выставки неспешно прогуливались по увитой виноградной лозой вилле, на которой проходила выставка, созерцая произведения искусства. Воры в масках, угрожая пистолетом, приказали всем лечь на пол, сняли со стены картины, и скрылись в неизвестном направлении. Ограбление заняло менее трех минут, никто из администрации и посетителей выставки никто не пострадал.
Картина Пабло Пикассо Голова лошади. Фото: pablo-ruiz-picasso.ru
Музей предложил любое вознаграждение за возвращении картин и задержании грабителей.
Спустя 3,5 года обе украденные картины стоимостью более 5 миллиона долларов, были обнаружены в Сербии и возвращены ганноверскому музею.
«Голова Арлекина»
Картина Пабло Пикассо Голова Арлекина. Фото: paintingplanet.ru
Эта картина Пабло Пикассао считается навсегда утерянной. «Голова Арлекина», написанная художником в 1905 году, была украдена из музея Роттердама осенью 2012 года.
Воры ворвались в музей через аварийный выход, сняли картины с рам в считанные минуты и успели скрыться до приезда полиции. Среди них оказалась картина Пикассо «Голова Арлекина», оцененная в 15,2 млн. долларов.
Пабло Пикассо. Фото: cotedazur.com.ua
Вскоре грабители были задержаны и осуждены, но картины так и не удалось найти. Мать одного из задержанных заявила, что случайно обнаружив картины у себя дома, сожгла их в печи, чтобы уничтожить улики против сына.
«Голубь с зеленым горошком»
Картина Пабло Пикассо Голубь с зеленым горошком. Фото: bfm.ru
Пабло Пикассо являлся основоположником кубизма в живописи, который в свою очередь оказал огромное влияние на его творчество. Виртуозное использование приглушенных тонов, простых геометрических форм и фрагментов, не подчиненных никаким правилам искусства, и вместе с тем глубину изображения, от которого невозможно оторвать взгляд, наилучшим образом демонстрировала одна из лучших картин художника в стиле кубизма «Голубь с зеленым горошком».
Картина была создана в 1912 году, и оценивалась приблизительно в 28 миллионов долларов, но весной 2010 года она была похищена из музея современного искусства во Франции. Ее пропажа названа похищением века.
Вор проник в музей ночью, взломав оконную решетку, и вытащил из рамок пять картин, в том числе и этот знаменитый шедевр Пабло Пикассо. По какой-то причине сигнализация в музее оказалась отключенной, охранники отдыхали, поэтому вор действовал не спеша, вероятно будучи уверенным, что его не поймают.
В музее Пабло Пикассо в Испании. Фото: travellizy.com
Однако спустя полгода полиции удалось выйти на след преступника. Им оказался альпинист Вьеран Томич, который получил прозвище «человек-паук». При задержании он признался, что в течении всего времени чувствовал, что за ним следят, поэтому однажды выбросил картину в мусорный контейнер. Но в полиции ему не поверили, поиски картины продолжаются.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии