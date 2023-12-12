Почему стюардессы так часто держат руки за спиной: маленький секрет, о котором не рассказывают

И откуда такая серьёзная позиция?
Все профессии нужны, все профессии важны. А некоторые ещё и очень загадочны. С высоты романтизма и реальных километров на всех поглядывают пилоты и стюардессы. Ведь всё, что связано с небом, всегда вызывало у людей массу вопросов. К примеру, особо внимательные пассажиры замечали, что бортпроводницы встречают их, сложив руки за спину. Что это: совпадение, правила этикета в воздухе или красотки что-то прячут? Ответ ниже.
Смотришь, и сразу забываешь страх перед полётом.
Человек может вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течёт вода, и стюардессы на борту развозят закуски. Красавицы в стильной униформе и с идеальной причёской всегда обращают на себя взгляды, где бы ни оказались.
Дружелюбная улыбка, но такая cтрогая позиция.
Кстати, правила в некоторых авиакомпаниях до абсурдного строги: к примеру, если бортпроводница придёт на смену без яркой помады на губах, то может получить выговор и даже штраф. Но речь не о макияже, а о том, почему эти же самые правила заставляют дружелюбных стюардесс стоять в «угрюмой» позиции – с руками за спиной.
Приятно, когда тебя так встречают.
Конечно, чтобы толкать тяжеленную тележку со вкусностями, руки должны быть свободными. Но внимательные люди наверняка отмечали, что когда стюардесса встречает пассажиров у входа или неспешно «проплывает» по борту до взлёта (проверяя, все ли пристёгнуты), то руки у неё всегда за спиной. Дело в том, что красавица кое-что прячет в ладонях. Догадываетесь, что?
Маленький секрет стюардесс.
Вот такой брелок. Нет-нет, никаких сантиментов. Это – ручной счётчик. Бортпроводницы обязаны «щёлкнуть» кнопкой, отметив каждого входящего, а после – когда все пассажиры займут свои места. И эти два числа должны совпасть.
Каждый пассажир «кликабелен».
Бортпроводники обязаны пересчитать всех пассажиров из соображений безопасности, а также примерного расчета воды и провизии, которой заполнят долгожданную тележку. Но чтобы не оскорбить хрупких чувств пассажиров грубым пересчётом, тактично прячут счётчик от посторонних глаз.
Всё ради вашей безопасности.
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