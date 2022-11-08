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Полезное и нестандартное применение вазелина в быту

Вазелин можно использовать не по прямому назначению. Оказывается, он чрезвычайно полезен в быту! Воспользуйтесь преимуществами, рассказанными в статье ниже.

Полезное и нестандартное применение вазелина в быту

Если вы хотите, чтобы аромат духов продержался как можно дольше, смажьте участки тела небольшим количеством вазилина, а потом воспользуйтесь духами. Проверено: аромат будет держаться дольше!

Полезное и нестандартное применение вазелина в быту

Если у вас есть ребёнок, который не любит, когда во время купания ему попадает вода в глаза, возьмите детский вазелин и смажьте область бровей. Больше эта проблема не будет беспокоить ни его, ни вас!

Полезное и нестандартное применение вазелина в быту

Вазелиновое масло (жидкое) — ещё одна палочка-выручалочка! Его можно использовать как масло для смягчения кутикулы — работает точно так же, как и дорогие импортные специализированные средства.

Полезное и нестандартное применение вазелина в быту

Чтобы крышка клея и лака для ногтей всегда хорошо открывалась, смажьте область вокруг неё вазелином.

Полезное и нестандартное применение вазелина в быту

Если у вас есть кухонные приборы, которыми вы редко пользуетесь, то смажьте их вазелином и отправьте на хранение. Вазелин защитит металлические поверхности от коррозии. Кстати, это же свойство вазелина можно использовать и для смесителей: там, где образовывается ржавчина, смажьте вазелином.

Полезное и нестандартное применение вазелина в быту

Если на одежде образовалось пятно от краски, немедленно смажьте небольшим количеством вазелина, а только потом отправляйте в стиральную машинку.

Проверено: от краски не останется и следа даже на белых вещах!

Полезное и нестандартное применение вазелина в быту

Подробнее о том, как в быту использовать вазелин, смотрите в видео ниже:


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Вазелинприменение
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