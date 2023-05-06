С нами не соскучишься!

8 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Опасный запах попкорна, лечение малярией, еда-взрывчатка и ещё 6 важных фактов

Рак-богомол настолько силён, что одним ударом разбивает аквариум


Опасный запах попкорна, лечение малярией, еда-взрывчатка и ещё 6 важных фактов
ФОТО: ВИКИПЕДИЯ


Раки-богомолы — агрессивные одиночки, которые обитают в субтропических и тропических морях. Ноги членистоногих имеют острые выступы с зазубринами, которые легко раскалывают толстые панцири крабов. Крупный рак-богомол бьёт настолько быстро и сильно, что пробивает стекло аквариума с одного-двух ударов.

На Олимпийских играх были конкурсы искусств



Опасный запах попкорна, лечение малярией, еда-взрывчатка и ещё 6 важных фактов
Рисунок «Регби» Джина Якоби (Люксембург), победивший в рисовании в Олимпиаде 1928 года


С 1912 по 1948 годы олимпийским чемпионом мог стать поэт, живописец, архитектор, скульптор, музыкант. Главное условие участия в Олимпиаде — шедевр обязательно должен был быть на тему спорта. Художники рисовали атлетов, поэты сочиняли о них стихи. Лучшие творцы получали такие же медали, как и реальные спортсмены.

Дышать запахом свежего попкорна опасно


Искусственный масляный наполнитель, который входит в состав попкорна, опасен для здоровья человека. Попадая в лёгкие, он провоцирует развитие тяжёлого заболевания, из-за которого воздух циркулирует по лёгким с затруднением. Чаще всего от болезни страдают сотрудники пищевых предприятий.

До появления антибиотиков сифилис лечили малярией


Например, врачи иногда намеренно заражали малярией пациентов, страдавших сифилисом. От малярийных бактерий у человека начиналась лихорадка. Высокая температура тела уничтожала не только малярию, но и другие инфекции, в том числе сифилис.

Во время Второй мировой войны китайцы использовали еду-взрывчатку



Опасный запах попкорна, лечение малярией, еда-взрывчатка и ещё 6 важных фактов
«Тётушка Джемма» — название популярного бренда американской блинной муки


Китайские партизаны смешивали октоген с мукой и получали взрывчатку, которая называлась «тётушка Джемма». При необходимости из смеси можно было приготовить съедобные лепёшки.

Если в холодную воду добавить соль, то вода станет теплее


Температура воды увеличится без нагревания. В воде кристаллическая решётка солевых молекул начнёт разрушаться, в результате чего выделится энергия. Она-то и нагреет воду. Именно поэтому улицы зимой принято посыпать солью.

Генри Форд не изобретал конвейер


Первые конвейеры появились за 600 лет до Форда. Предприятие «Венецианский Арсенал» изготавливало с их помощью огромные торговые корабли, которые на лентах собирали за 24 часа. Заслуга Форда заключается в том, что он смог наладить поточное производство.

В Дубае номер машины определяет статус владельца


Опасный запах попкорна, лечение малярией, еда-взрывчатка и ещё 6 важных фактов
ФОТО: IOAN PANAITE / DEPOSITPHOTOS

В Дубае владельцы машины стараются купить престижный номер, и цены на него иногда доходят до 14 миллионов долларов. Номер в жаркой стране — признак социального статуса. Чем ближе цифры к единице, тем богаче владелец.

В 1995 году люди высмеивали идею общего интернета


В 1995 году крупный нью-йоркский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой высмеивал концепцию неограниченного доступа к информации. В частности, автор объяснил, почему люди никогда не смогут оперативно узнавать новости, учиться онлайн и совершать покупки из дома. Статью на сайте издания можно прочитать и сегодня.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Опасный запах попкорна, лечение малярией, еда-взрывчатка и ещё 6 важных фактов

И не забудьте:
Опасный запах попкорна, лечение малярией, еда-взрывчатка и ещё 6 важных фактовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх