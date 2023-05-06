Опасный запах попкорна, лечение малярией, еда-взрывчатка и ещё 6 важных фактов

С нами не соскучишься!ЗдоровьеПодписатьсяОпасный запах попкорна, лечение малярией, еда-взрывчатка и ещё 6 важных фактовРак-богомол настолько силён, что одним ударом разбивает аквариумФОТО: ВИКИПЕДИЯРаки-богомолы — агрессивные одиночки, которые обитают в субтропических и тропических морях. Ноги членистоногих имеют острые выступы с зазубринами, которые легко раскалывают толстые панцири крабов. Крупный рак-богомол бьёт настолько быстро и сильно, что пробивает стекло аквариума с одного-двух ударов.На Олимпийских играх были конкурсы искусств Рисунок «Регби» Джина Якоби (Люксембург), победивший в рисовании в Олимпиаде 1928 года С 1912 по 1948 годы олимпийским чемпионом мог стать поэт, живописец, архитектор, скульптор, музыкант. Главное условие участия в Олимпиаде — шедевр обязательно должен был быть на тему спорта. Художники рисовали атлетов, поэты сочиняли о них стихи. Лучшие творцы получали такие же медали, как и реальные спортсмены.Дышать запахом свежего попкорна опасно Искусственный масляный наполнитель, который входит в состав попкорна, опасен для здоровья человека. Попадая в лёгкие, он провоцирует развитие тяжёлого заболевания, из-за которого воздух циркулирует по лёгким с затруднением. Чаще всего от болезни страдают сотрудники пищевых предприятий.До появления антибиотиков сифилис лечили малярией Например, врачи иногда намеренно заражали малярией пациентов, страдавших сифилисом. От малярийных бактерий у человека начиналась лихорадка. Высокая температура тела уничтожала не только малярию, но и другие инфекции, в том числе сифилис.Во время Второй мировой войны китайцы использовали еду-взрывчатку «Тётушка Джемма» — название популярного бренда американской блинной муки Китайские партизаны смешивали октоген с мукой и получали взрывчатку, которая называлась «тётушка Джемма». При необходимости из смеси можно было приготовить съедобные лепёшки.Если в холодную воду добавить соль, то вода станет теплее Температура воды увеличится без нагревания. В воде кристаллическая решётка солевых молекул начнёт разрушаться, в результате чего выделится энергия. Она-то и нагреет воду. Именно поэтому улицы зимой принято посыпать солью.Генри Форд не изобретал конвейер Первые конвейеры появились за 600 лет до Форда. Предприятие «Венецианский Арсенал» изготавливало с их помощью огромные торговые корабли, которые на лентах собирали за 24 часа. Заслуга Форда заключается в том, что он смог наладить поточное производство.В Дубае номер машины определяет статус владельца ФОТО: IOAN PANAITE / DEPOSITPHOTOSВ Дубае владельцы машины стараются купить престижный номер, и цены на него иногда доходят до 14 миллионов долларов. Номер в жаркой стране — признак социального статуса. Чем ближе цифры к единице, тем богаче владелец.В 1995 году люди высмеивали идею общего интернета В 1995 году крупный нью-йоркский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой высмеивал концепцию неограниченного доступа к информации. В частности, автор объяснил, почему люди никогда не смогут оперативно узнавать новости, учиться онлайн и совершать покупки из дома. Статью на сайте издания можно прочитать и сегодня.источникЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:И не забудьте:Подписаться на мой InstagramСсылка на первоисточникПонравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
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