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Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Немецкий солдат-радист, фотограф Вилли Георг (Willy Georg) летом 1941 года, будучи в Варшаве, нелегально пробрался в гетто и отснял на свою «Лейку» четыре пленки. Пятую пленку и фотоаппарат у него конфисковал военный патруль при задержании. К счастью, спрятанные в карманах четыре пленки сохранились до наших дней.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Торговец газетами за работой.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Молодая еврейка в толпе.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Уличные букинисты.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Прохожая.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Уличный торговец.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Человек без сознания у витрины.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Уличный попрошайка.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Торговля дровами вразвес.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Старики, просящие подаяние на улице.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Группа женщин с корзинами на улице варшавского гетто.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Пожилой еврей на улице варшавского гетто.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Труп жителя варшавского гетто, лежащий на тротуаре.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Две женщины, торгующие на улице варшавского гетто.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Старик, просящий подаяние.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Чаепитие на улице.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Торговцы обувью.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Овощной торговый прилавок в варшавском гетто.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Истощенный человек, сидящий на тротуаре.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Истощенный ребенок на тротуаре.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Двое детей, просящие подаяние на тротуаре в варшавском гетто.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Чаепитие на улице варшавского гетто.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Уличные торговцы дровами и углем в варшавском гетто.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Пожилые евреи.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Групповой портрет жителей варшавского гетто.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Прохожий подает детям на улице в варшавском гетто.

Запретные фотографии: варшавское гетто летом 1941 года

Уличное движение в варшавском гетто. На переднем плане конный катафалк и велосипедист.

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