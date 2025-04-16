Как правильно ухаживать за драценой

Dracaeni это вечно зеленые кустарники и деревья, родом из субтропических областей Африки и островов Океании. Цветоводы радуются, что почти половина из этих видов, принадлежащих к этому типу, может расти в оранжереях и комнатах Драцена (Dracaena). Растения для ухода потребуют стандарта, но максимальное внимание следует обращать на температуру и влажность воздуха.

Разновидность драцен

О чем следует помнить при выращивании драцены

Как размножаются драцены

Специалисты расходятся во мнениях о классификации рода Dracaena. Понимание связей и истории этих растений помогает лучше понять их особенности.Уход за этими зелеными друзьями заключается в создании условий, максимально приближенных к естественным. Многие флористы задаются вопросом о происхождении названия «драцена». Этот термин возник от греческого слова, означающего «самка дракона». Ботаники объясняют эту этимологию наличием светло-красной смолы на одном из видов драцен, произрастающем на Канарских островах, известном как Драцена Драко (дерево Dracońskiego).Экзотическое комнатное растение драцена: фото, уходВо время ухода в помещениях и теплицах необходимо учитывать особенности форм жизни, требования растений в отношении света и влаги. Когда растения растут, нижние листовые пластинки отпадают, а своеобразные «знаки» остаются на стволе. Такие проблемы возникают в неблагоприятных условиях, при изменении режима полива, освещения.Листья драцен — произведение искусства. У некоторых видов длинные, словно украшены своеобразным наконечником, в других — короткие зеленые или полосатые «кинжалы». Длина листьев составляет от 15 до 60 см, ширина достигает 10 см (в теплицах). В цветовой гамме популярных видов преобладают белые или желтые продольные полосы различных размеров.Сорта с зелеными листьями устойчивы к тени, но часто наблюдается искривление окончаний, которые тянутся к свету. Можно избежать дефекта. Но ни одно растение не любит частых перемен места, в том числе драцена. Уход за различными формами немного сложнее, поскольку вы должны найти оптимальную дозу света. Что требуется для всех драцен:влажность воздуха выше 60%;опрыскивание мягкой, теплой водой;регулярный полив, но без полива субстрата;помещение, в котором температура не ниже +13 … + 15 ° C.Вариант разведения одинаков для большинства видов драцены. Отрезать верхнюю часть листьев побега, части стеблей без листьев. Глубина посадки должна быть не менее 10 см в длину, в том числе и дно без листьев. Угол резки не имеет значения.Посадка осуществляется в песке, почве для кактусов или просто в стакан с водой (жидкость должна быть регулярно обновляема, чтобы не испортить). Ускорить появление корней можно специальными препаратами, которые продаются в магазинах. Использование каждого из них описаны в инструкциях. Температура в период укоренения должна быть не ниже +20 ° C. Обязательна защита в виде прозрачной баночки, стекла или упаковки.Оригинальный внешний вид драцены привлекает многих — это растение с темно-зелеными листьями. С течением времени появились разнообразные формы, которые стали более популярными. В доме драцена не цветет каждый год, но, когда появляются бутоны, соцветия белые внутри, а снаружи красные. Разнообразие белого самоцвета характеризуется наличием светло-зеленых продольных полос.Каждый вид Драцены очарователен по-своему. Ухаживать за этими удивительными растениями легко, но создание идеальных условий для цветения в комнате может быть сложно. Например, душистые соцветия, часто появляются в природе, но это явление редко наблюдается в закрытых помещениях. Розетка сложных листьев этой популярной мини-пальмы, выглядит очень декоративно.Листья взрослой драцены, даже с хорошим содержанием, постепенно желтеют и опадают. Стержень на дне пустой, но выход выше должна быть пышный. Срок жизни одного листа составляет около двух лет, и все растение будет радовать заводчика в течение, по крайней мере, 5-10 лет (при должном уходе). По словам ученых, известны случаи когда драцене было около 6 тысяч лет! Вот удивительное растение — драцена.