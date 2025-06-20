Увлеченный кочевой жизнью бизнес-консультант превратил старый автобус в роскошный дом

Современные реалии и возможность удаленно работать подталкивают легких на подъем людей на самые «безумные» эксперименты со своей жизнью. Многие из них без сожаления становятся кочевниками, покидая переполненные города и офисы, чтобы насладиться свободой передвижения и открывающимися возможностями.
Джонатан Перера кардинально поменял свою жизнь. | Фото: livinginashoebox.com.
Преобразование автобуса Джонатан доверил профессионалам.
Любители путешествий не останавливаются ни перед чем, когда задумают не просто отправиться в путь, а кардинально изменить свою жизнь. Одним из таких любителей приключений и свободы является американец Джонатан Перера, который решил, что кочевая жизнь ему больше по душе, чем работа в офисе от звонка до звонка. На волне своих мечтаний, он подобрал подходящую модель школьного автобуса, которую приобрел на одном из аукционов за 7 тыс. долларов, чтобы начать полное его преобразование.
Автобус трансформировали в заводских условиях.
Высоту салона подняли на 50 сантиметров. | Фото: autoevolution.com.
Стоит сразу оговориться, что изначально он не планировал самостоятельно заниматься трансформацией, молодой человек договорился с производителем этого автобуса с Bluebird School Buses, в одну из мастерских которого и доставил свое приобретение.хотелось бы видеть в своем мобильном доме, где он планировал жить на постоянной основе. Главной задачей, которую поставил заказчик стало поднятие крыши на 50 сантиметров, что значительно увеличивало объем салона. Учитывая, что этим занимались действительно профессионалы, после демонтажа кресел, замены всех окон, уплотнителей и некоторых стальных деталей уже на этом этапе было заметно, как автобус становится настоящим домом.
Дизайн жилого пространства Джонатан разрабатывал самостоятельно. | Фото: tumblr.com.
Но, как это зачастую случается, даже самые амбициозные и продуманные проекты могут пойти наперекосяк, если в процесс вмешается случай. Джонатан и команда Skoolie занимались строительством всего три месяца, когда нагрянула пандемия, связанная с COVID-19. Это привело к серьезным проблемам как с самим рабочим процессом, так и с поставками необходимых материалов, различного оборудования. Цены на все без исключения компоненты взлетели до небес, да и покидать дома некоторое время запрещалось. Все эти неурядицы затянули преобразование на целых два года и значительно подняли стоимость конверсии. Хотя не бывает худа без добра.
Каждая вещь и элемент декора имеет свою историю.
Интересный факт: Сидя на карантине дома, молодой человек увлекся разработкой дизайна будущего дома. Вспоминая свою поездку на остров Хольбокс, что у северного побережья Мексики, а именно виллу (где он останавливался) с ее арочными коридорами, открытыми балками и большими окнами, он решил повторить это в своем автобусе. Так, шаг за шагом на подробном эскизе стали появляться детали, имеющие свою историю. От изысканной плитки до произведений искусства, от арочных коридоров до кожаных диванов и выставочной стены — каждый элемент дизайна в автобусе Джонатана основан на приятных воспоминаниях, связанных с посещением тех или иных мест, оставивших неизгладимые впечатления.
Памятные вещи стали украшением интерьера преображенного автобуса. | Фото: autoevolution.com.
В его уютном доме можно увидеть керамические статуэтки и тарелки из глины, изготовленные на заказ в Нью-Мексико. Многие интересные «экспонаты» он привез из Колорадо, а картины – приехали вместе с ним из Канады, где он приобрел особо понравившиеся произведения искусства некоторых современных художников на благотворительном аукционе в поддержку детских домов Гондураса. Стоит лишь спросить у любителя путешествий о любой детали и даже самой маленькой безделице, хозяин с удовольствием расскажет просто невероятные истории с ними связанные.
Гостиная легко превращается в столовую.
Зона отдыха может стать домашним офисом.
Благодаря изысканиям в области дизайна у бизнес-консультанта, по роду профессии далекого от оформления интерьеров, теперь есть прекрасное убежище, в котором он живет, работает и заодно путешествует вместе со своим любимым псом Скаем. Несмотря на то, что Джонатан один ведет кочевой образ жизни, в его доме есть все для встречи гостей. Чтобы жилище было полноценным, энтузиаст позаботился о благоустройстве и приятной обстановке. В гостиной, например, у него установлен диван-трансформер, который может превращаться не только в двуспальную кровать, но и стать прекрасным обеденный уголком, где можно устроить посиделки с друзьями или родственниками. Гостиная находится сразу за водительским креслом, здесь увлеченный энтузиаст установил необычно длинный стеллаж, полки которого изготовил из досок, сохранивших природные формы, цвет и фактуру. Он стал и книжными полками, и выставочной витриной, и подставкой под внушительную ТВ-панель.
Прекрасно оборудованная кухня.
Джонатан не отказал себе в удовольствии обзавестись прекрасно оборудованной кухней, ни в чем не уступающей тем, которые можно увидеть в традиционном доме. Любитель путешествий и домашних блюд задействовал пространство от пола до потолка, чтобы поместилась полноразмерная бытовая техника, включая четырехконфорочную газовую плиту с духовым шкафом, двухкамерный холодильник, а также необходимое оборудование и вместительные тумбы со шкафами. Главной же гордостью счастливого домовладельца является великолепный кирпичный фартук, оформленный в виде марокканской плитки зулляйдж, которая выгодно оттеняет гладкие черные столешницы.
Оформление туалетной комнаты.
Душевая кабина обустроена отдельно. | Фото: livinginashoebox.com.
Оптимизируя пространство, молодой человек не нашел ничего лучшего, как разделить ванную комнату. Он разместил туалет и раковину на одной стороне коридора, а душ — на противоположной. Такая планировка не только позволила эффективно скрыть арки для колес, но и предлагает дополнительные удобства для гостей. Благодаря такому расположению Джонатан может с комфортом принимать душ, не мешая гостям пользоваться туалетом и раковиной (и наоборот). При оформлении туалета и душевой использовали керамическую плитку и натуральное дерево.
Кровать установлена на высоком подиуме-хранилище.
Вместительный шкаф также имеется.
Спальня также была искусно спроектирована, что позволило максимально использовать пространство, не нарушая расслабляющую обстановку, которая необходима для полноценного сна. Оформленная в стиле лофт, она предусматривает высокий подиум, ставший вместительным хранилищем с выдвижными ящиками и полками для обуви. Половину этого пространства занимает емкость на 380 литров питьевой воды, оборудование для поддержания работы системы «теплый пол». Там же находятся два сноуборда, дополнительный корм для собак и все остальное, что нужно спрятать с глаз долой. Практичным бонусом стал доступ со стороны багажника, что очень удобно для крошечного дома.
Дровяная печь создает домашнюю атмосферу.
Джонатан живет и путешествует вместе со своим псом Скаем. | Фото: autoevolution.com.
В заключение, авторы Novate.ru хотели бы отметить, что из-за пандемии не только увеличился срок, потраченный на преобразования (от 8 месяцев до 3 лет!). Джонатан потратил более 170 тыс. дол. и это, с учетом того, что многие процессы по оформлению внутреннего пространства он делал самостоятельно. Хотя, если учесть, что он получил благоустроенный, привлекательный и самодостаточный мобильный дом, то с уверенностью можно сказать, что все-таки стоило идти на такие жертвы.
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