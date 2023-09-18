Самые холодные и самые жаркие населенные пункты Земли

В зимние месяцы, когда все северное полушарие планеты покрыто снежным одеялом, трудно представить, что кто-то может желать жить в условиях таких низких температур. Тем не менее, люди всегда отличались своими адаптационными способностями и за долгие тысячелетия своего существования сумели заселить одни из самых экстремальных и негостеприимных регионов планеты: от раскаленного жара пустыни Сонора до морозного севера России, Гренландии и Канады. Ниже вы можете лично увидеть, с какими климатическими условиями человеку иногда приходится бороться.



Самые жаркие места

Афины, Греция: +48 градусов Цельсия

Катенануова, Сицилия: +48,5 градусов Цельсия

Джидда: +49 градусов по Цельсию

Кордова, Аргентина: +50 градусов по Цельсию

Однадатта, Южная Австралия: +50 градусов по Цельсию

Раджастхан, Индия: +50,6 градусов по Цельсию

Пустыня Сонора, Соединенные Штаты и Мексика: +52 градуса по Цельсию

Сулайбия, Кувейт: +53,6 градуса по Цельсию

Кебили, Тунис: +55 градусов по Цельсию

Долина Смерти, Калифорния: +56,7 градусов по Цельсию

Самые холодные места

Норвегия: -50 градусов по Цельсию

Драс, Индия: -50 градусов по Цельсию

Лапландия, Финляндия: -51,5 градусов по Цельсию

Швеция: -52,6 градусов по Цельсию

Риверсайд, штат Вайоминг: -54,4 градуса по Цельсию

Аляска: -62 градуса по Цельсию

Канада: -63 градуса по Цельсию

Гренландия: -66,1 градус по Цельсию

Россия, Верхоянск и Оймякон: -67,8 и -69,8 градусов по Цельсию