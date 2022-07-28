Кладбище пиратов в тропическом раю Мадагаскара

У побережья Мадагаскара затерялся небольшой остров Нуси-Бураха (Nosy Boraha). Туристы посещают это место ради пляжей, дайвинга и возможности понаблюдать за китами, которые часто появляются совсем рядом. Тропическая флора и фауна острова привлекательна яркими орхидеями и дикими лемурами. Но всего несколько веков назад этот клочок суши, омываемый Индийским океаном, назывался иначе и был местом где разворачивалась увлекательная пиратская история.











Остров Сент-Мари на карте Мадагаскара.



Мадагаскар находится недалеко от торгового пути, по которому в старину шли караваны судов из Ост-Индии в Европу. Их маршрут лежал вдоль побережья Африки, где располагались бухты и заливы, в которых можно было укрыться от штормов и пополнить запасы продовольствия. Но эти красивые тропические места стали также идеальным местом для пиратов. Корсары из Англии, Португалии, Франции и Америки сделали Мадагаскар своим домом, укрытием и стратегически выгодным местом для засад.







Тропический пляж острова Нуси-Бураха.



В 1685 году в уютной бухте на острове Сент-Мари (Île Sainte-Marie) поселился беглый преступник Адам Балдридж, который основал здесь собственную базу для морских грабителей. Он наладил канал сбыта добычи в Нью-Йорк, начал патрулировать прибрежные воды, собирать дань с окрестных племен малагасийцев. Бизнес Балдриджа процветал, он даже построил себе каменный дворец.







Побережье острова Сент-Мари.







Уильям Кидд прячет сокровища. Иллюстрация из «Книги Говарда Пайла о пиратах», 1903 год.



После того, как в Карибском море начали борьбу с корсарами, те стали переселяться на Мадагаскар. В Сент-Мари бывали и «знаменитости»: Уильям Кидд, Роберт Каллифорд, Оливье Левассер, Генри Эвери, Томас Тью. По слухам, именно здесь, в северной части Мадагаскара, существовала утопическая пиратская республика Либерталия.

Правда, ни ее существование, ни местонахождение никогда не были доказаны.Команда капитана Кидда на Мадагаскаре.В XVIII веке на длинном острове Сент-Мари у восточного побережья Мадагаскара вырос настоящий пиратский город. До тысячи охотников за сокровищами жили здесь; они называли это место своим домом, здесь им никто не угрожал. Пираты брали себе жен из местного племени бетсимисарака, в результате чего на острове остались их потомки-мулаты. Отслужившие свое, старые и немощные корсары мирно доживали свой век на острове. Так продолжалось до конца XVIII века, когда французы колонизировали Мадагаскар и вытеснили пиратов с Сент-Мари.Кладбище острова Сент-Мари стало местом упокоения для тысяч пиратов.Вплоть до наших дней на острове Сент-Мари (в наши дни называемом Нуси-Бураха) сохранилось пиратское кладбище, возможно, единственное в мире. Здесь более 30 надгробий, хотя когда-то их было не менее сотни. Жесткие тропические ливни несколько веков смывали надписи и разрушали камни. Кроме христианских крестов саркофаги украшены черепами с костьми. Здесь выбиты имена, фамилии, прозвища, даты жизни усопших, значимые события . Большая черная гробница на пиратском кладбище острова Сент-Мари.В центре кладбища находится большая черная гробница, которую местные жители называют местом последнего упокоения капитана Кидда. Говорят, что его там похоронили в вертикальном положении в наказание за все совершенные грехи.Могила Joseph Pierre Lechartier (1834 г.) с черепом и костями на пиратском кладбище острова Сент-Мари.Саркофаг Joseph Pierre Lechartier.Из всех могильных камней лишь часть, из поздних, имеют читаемые надписи. Так, под одним из саркофагов покоится «Joseph Pierre Lechartier, который родился 10 апреля 17?? года. Прибыл на флейте «Нормандия» в ноябре 1821 года. Умер на Сент-Мари 14 марта 1834 года». Памятник установил его друг Hulin.Иногда надгробия установлены рядами, словно там похоронены члены одной семьи.Пиратское кладбище Сохранившиеся надгробия на пиратском кладбище.Если растительность не убирать, то кладбище полностью зарастает высокой травой и деревьями.В наши дни пиратское прошлое этой части Мадагаскара иногда напоминает о себе. Несколько лет назад археолог Джон де Бри обнаружил карту 1733 года, где эта земля называлась «Островом пиратов» и с помощью которой ему удалось идентифицировать останки трех затонувших кораблей. Вообще возле острова покоится немало известных кораблей корсаров: «Приключение» Уильяма Кидда, «Рупарель» («Ноябрь») , фрегат «Моха» Роберта Каллифорда, «Летающий дракон» Кристофера Кондона, «Новый солдат» Дирка Чиверса.Металлический слиток, обнаруженный у берегов Мадагаскара.В мае 2015 года у побережья Мадагаскара обнаружили металлический слиток весом 50 кг. На нем были старинные символы, из-за которых его приняли за часть спрятанных сокровищ капитана Кидда. Но эксперты ЮНЕСКО выяснилось, что слиток на 95% состоит из свинца и является «отломанной частью портового сооружения в Сент-Мари». Это очередная иллюстрация того, что и в наши дни мертвые пираты пользуются особым интересом. Их культурное и материальное наследие остаются одним из популярных туристических направлений на Мадагаскаре.«Пиратская карта» острова Сент-Мари.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)