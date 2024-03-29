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Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Надпись «Made in China» красуется на повальном большинстве продукции всей планеты, однако это не означает, что сами китайцы предпочитают «отечественного производителя», даже если дело касается таких традиционных вещей, как чай. Небольшие партии сюда импортируют из Англии… Получается невероятная ситуация: англичане привезли чай из Азии, полюбили его всей душой, научились выращивать и теперь сбывают обратно!



Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Одним из таких чайных хозяйств является Tregothnan. Плантации компании находятся на самом юге Великобритании близ города Труро, графство Корнуолл, что можно сопоставить по широте с Волгоградом и Киевом.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Супруги Эвелин и Кэтрин Боскауэны (Evelyn and Katharine Boscawen) на фоне своего дома — Tregothnan Estate. Род Боскауэнов управляет этим историческим поместьем уже очень давно. Производство чая они наладили в 2001 году, выпуская сейчас по 10 тонн ежегодно.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Уборка чайных листьев.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Хорошо отапливаемая сушильная камера.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Мужчина, представившийся Боуденом, нюхает мётловидный тонкосемянник — из этого новозеландского растения тоже делают чай, за что нужно сказать «спасибо» мореплавателю Джеймсу Куку.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Рабочий Tregothnan засыпает сушеные листья в «чайную машину».

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Лабораторные замеры.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Вход в лабораторию.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Работница Tregothnan на фоне памяток о расфасовке чая из ромашки и чая из фенхеля.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Уборка урожая мётловидного тонкосемянника.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Наклейка этикеток.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Приём онлайн-заказов.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Все здесь помешаны на чае. Любовь к этому напитку выражается даже в значках, которые цепляют на одежду.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Маркетолог компании пьет чай на рабочем месте.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Чай и только чай.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Даже сумки помечены этим волшебным для англичан словом «tea».

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Стенд с ассортиментом Tregothnan в офисе компании.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Перемещаемся в Центр древности и чая Хунцяо, Шанхай, Китай, где управительница готовит своим гостям… английский чай.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Чаепитие.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

Житель Шанхая наслаждается запахом английского чая.

Английский чай, экспортируемый в Индию и Китай

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