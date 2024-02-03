Как два студента угнали самолёт, чтобы сбежать из СССР: Чем всё закончилось

Осенью 1970 года был совершен побег из СССР, который в последующем назовут самым бессмысленным. Николаю Гилеву на тот момент был 21 год, он был студентом Крымского мединститута. Виталию Поздееву, который был не только его близким товарищем, но и двоюродным братом, на тот момент едва исполнилось 20 лет. Он учился в Севастопольском приборостроительном институте. Несмотря на то, что жизнь обоих была вполне благополучной, будущее навевало на них тоску, все казалось пресным и обыденным.
А им, между тем, хотелось яркой и красивой жизни. Такой, о которой рассказывали в «Голосе Америке» или «Свободе». Под их влиянием то они и решили, что все, что нужно для красивой и сытой жизни – это перебраться через границу СССР. Вот тогда-то на них посыплются блага и изобилия. Оставалось только выбрать путь, по которому можно будет покинуть страну. Сначала они хотели уйти морем, благо прибрежное расположение места их жительства как нельзя этому располагало.
Сначала они пытались пробраться на исследовательский борт, но попытка не удалась. Тогда их выбор пал на круизный лайнер. Но двух безбилетников быстро обнаружили и спустили на берег. Так, поняв, что бежать морем довольно сложно, они решили обратить свое внимание на авиацию.
Побег на самолете
Так выглядел Керченский аэропорт. / Фото: www.krym.aif.ru
В то время через Керченский пролив летали легкие чешские самолеты L-200 "Морава". Туда вмещалось только четыре пассажира и пилот. Это было на руку угонщикам. Билет на аэротакси (именно так было принято называть в народе небольшой самолет, курсирующий туда и обратно с минимальным числом пассажиров) стоил 5-6 рублей. Сумма для студентов была вполне сносной и, купив все четыре билета, они бы остались один на один с пилотом. Его же они планировали напугать и заставить изменить курс. Однако для подстраховки Николай, еще весной прошел курсы пилотов. К тому же такая возможность была в Симферополе едва ли не для всех желающих.
В план братьев вмешались события со стороны и заставили их подкорректировать задуманное. Так, 15 октября самолет был угнан отцом и сыном Бразинкасами. Событие было резонансное, к тому же были и жертвы. Братья справедливо решили, что за этим последует совершенно логичное усиление мер безопасности полетов. Поэтому решено было торопиться, и вылет перенесли на 27 октября.
Об антигероях Гилеве и Поздееве предпочли забыть, поэтому сохранившихся фото крайне мало. / Фото: www.back-in-ussr.com
Гилев и Поздеев выкупили три билета. Третий они купили на вымышленного пассажира, указав, что он будет с ребенком. Так они рассчитывали на то, что кроме них в аэротакси не будет пассажиров. Но уже в день вылета билет был продан некому Юрию Дербеневу. Это тоже нарушало планы угонщиков и им пришлось вносить изменения на ходу. Третий пассажир сел рядом с пилотом, а братья расположились на заднем ряду. Пилот едва успел взять курс, как ему на голову надели мешок и оттянули его от штурвала. Николай взял управление самолетом на себя. Сидящий же рядом пассажир сделать ничего не мог. Если в крошечном самолете завязалась бы драка, то погибли бы все находящиеся на борту.
К тому же братья припаслись ножами и даже раздобыли муляж гранаты. Поэтому находящиеся в самолете предпочли не оказывать сопротивление. Курс был взят южнее на Синоп.
Турецкий берег
Синоп - город на севере Турции. / Фото: www.guide-tours.ru
Посадку они попросили на военном аэродроме Синопа. Полет длился три часа, к тому моменту, когда на горизонте показалась земля, горючее уже было на исходе. Неопытный пилот предпочел передать штурвал обратно, для того чтобы он посадил аппарат. Он вышел в эфир и попросил разрешение на посадку, объяснив, что это советское судно и у него на исходе горючее. Указания он стал получать на русском, добро на посадку было получено.
Сразу после посадки самолет окружили военные. Братья сразу покинули судно, а пилот отказался, заявив, что его самолет территория советского государства и выйдет из него он только при представителе своего посольства. Третий пассажир последовал его примеру. Тем временем пропажу советского аэротакси заметили не скоро. Только один из друзей пилота обратил внимание на то, что его товарищ до сих пор не прилетел обратно. Не исключались мысли о катастрофе, но таких сообщений не поступало.
Когда кто-то из коллег пилота пошутил на тему того, что раз из Керчи вылетели, а на место не прибыли – значит, к туркам подались. На тот момент как раз стало известно об угоне судна, и инструктором вплотную занялась служба безопасности, предполагая, что он был причастен к угону.
Пилота и третьего пассажира в Турции продержали почти две недели, пока шли переговоры по их возвращению на родину. Пилота признали непричастным к произошедшему и даже не стали отстранять от полетов.
Мечта о сытой жизни
На аналогичном самолете братья бежали из страны. / Фото: www.back-in-ussr.com
Что же стало с братьями, которые так мечтали о сытой и раздольной жизни? Кстати по советским меркам жили они отнюдь неплохо. У них были магнитофоны, мотоциклы, были деньги на развлечения. Но этого им казалось мало. Выходя из самолета, они уже предвкушали, как ими заинтересуются местные газеты, ведь они бежали от поработителей и рисковали ради свободы. Однако турецкая сторона вовсе не спешила оказывать им радушный прием. И на это были объективные причины.
Поначалу было решено, что оба они агенты КГБ и прибыли для уничтожения Бразинскасов, ведь с момента скандального угона самолета с жертвами прошло меньше двух недель. А тут новая партия перебежчиков, которые еще и не убедительно рассказывают о своих антисоветских настроениях.
Два месяца ушло у турков на то, чтобы разобраться, что Гилев и Поздеев никакого отношения к органам и разведке не имеют. В результате им присвоили статус беженцев и поселили в лагере в Стамбуле. Ни о какой красивой жизни речи не шло, скудной была даже кормежка, не говоря о том, что они находились под круглосуточной охраной.
Гилев и Поздеев на момент нахождения в Турции. / Фото: www.back-in-ussr.com
Представители США несколько раз встречались со студентами. Но после того как стало понятно, что они не обладают сколь-нибудь ценной информацией интерес к ним был потерян. Американскую визу им тоже не торопились предоставлять, ведь их имена были никому неизвестны. Хотя об угоне самолета прошла небольшая информация как в американской, так и европейской прессе, говорили на радио.
В январе следующего года ими заинтересовались турецкие журналисты. Они пытались выставить себя жертвами идеологического натиска, рассказывая, как советская пропаганда только и делает, что говорит о Ленине и его догмах. Иронично, но турецкие журналисты что-то напутали и инициатором угона обозначили самого пилота, что крайне раздосадовало самих братьев.
Дорога домой
Зарубежная пресса о братьях-угонщиках. / Фото: www.crimea.ria.ru
Турция и Запад быстро потеряли всякий интерес к студентам, чего не скажешь о Родине. Очевидно, что дома их уже ждали «с распростертыми объятиями». Однако пытаться вернуть их обратно силой, было бы политически неверным шагом. Им стали отправлять письма от родных, чтобы они поверили, что дома их не ждет наказание и вернулись по доброй воле.
В своих письмах родным оба они писали о том, что очень сожалеют о содеянном, что не ценили их любовь и заботу, что мало их пороли в детстве. Когда было принято решение о возвращении на родину, турецкая сторона пыталась их отговорить, американская сторона за две недели сделала им визы. Но угонщики были настроены решительно и в конце 1971 года пересекли турецко-советскую границу.
Буквально сразу же они были арестованы и им предъявили обвинения в измене Родине. Суд над бывшими студентами состоялся в сентябре 1972 года. В результате Гилев, который показательно раскаивался, получил 10 лет лишения свободы, а уже через 6 лет вышел досрочно, Поздеев отсидел свои 12 лет полностью. Он прямо на суде кричал о том, что ненавидит эту страну и этот строй. После освобождения угонщики больше не общались, затаив друг на друга обиду за то, что все-таки вернулись в страну.
После этих событий с территории Крыма самолетов больше не угоняли. Точнее будет сказать не было удачных попыток. В 1976 году двое студентов угнали самолет из школы ДОСААФ, тоже держали курс на Турцию. Но долететь им не удалось, самолет упал на линии электропередач. Выжил только один из них. Спустя два года некий Валерий Закс пронес на борт пистолет и требовал направить судно в Турцию. Однако экипаж заперся и развернул самолет обратно в Симферополь, где его арестовали, позже он был признан невменяемым. Спустя год двое молодых парней, угрожая пилоту муляжом взрывного устройства, требовали изменить курс. Однако экипаж развернул самолет в Симферополь.
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