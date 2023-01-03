Важное правило, как перестраиваться на заснеженной трассе, чтобы не занесло

Перестроение автомобиля на заснеженной трассе – это настоящее искусство, владеть которым обязан каждый водитель, выезжающий на зимнюю дорогу. К сожалению, далеко не все автомобилисты в полной мере осознают, что именно этот, казалось бы, абсолютно нехитрый маневр является наиболее рисковым с снежную пору. Для того, чтобы не накликать на себя беду, следует помнить и соблюдать одно важное правило.
Опасная ситуация. /Фото: avto27.net.
Гололед зимой – не единственная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты на дороге. В действительности куда больше проблем и опасностей в себе таит обычный, казалось бы, почти безобидный снег. Именно он становится причиной потери управления и ухода машины в занос в большинстве случаев. А происходит это по причине того, что разные колеса машины могут оказаться на разных типах поверхности: пока одни будут двигаться по асфальту, другие окажутся на снегу или льду. Комбинации могут быть самые разные: асфальт, снег, вода, лед, песок. Если под колесами неоднородная поверхность, то риск заноса увеличивается многократно.
Важно соблюдать одно правило. /Фото: mirtesen.ru.
Еще одна на первый взгляд непримечательная опасность кроется в формировании снежных брустверов между колеями. В момент перестроения подобное скопление снега может оказать самое негативное влияние на управляемость автомобиля в случае наезда на него колесом. Особенно, если водитель пытается перестроиться максимально быстро. Для того, чтобы не произошло худшего, следует соблюдать одно простое правило.
Главная опасность - разные поверхности под колесами. /Фото: quotidiano.net.
Заключается данное правило в том, что любое перестроение на заснеженной дороге рекомендуется выполнять в два этапа, а не одним сплошным движением, как это чаще всего делается в летнее время. Крайне важно не спешить и выполнять все действия последовательно. Сперва необходимо пересечь снежный бруствер одним рядом колес, выровнять автомобиль, а затем уже перемещаться в ряд. Двухэтапное перестроение существенно сократит время одномоментного нахождения колес машины на разных поверхностях, сокращая тем самым риск заноса в момент перестроения.
Не спеши! /Фото: khab-vesti.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии