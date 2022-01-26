7 спортивных автомобилей СССР, которые не уступали западным моделям

Спортивные и гоночные автомобили СССР.
В каждой стране, где когда-то начинала развиваться автомобильная промышленность, данный процесс был неразрывно связан с появлением спортивных и гоночных автомобилей. Исключением не стал и Советский Союз, где такие машины делали на протяжении всей истории страны. Вот лишь некоторые, наиболее интересных из тех, что появились в то время.
1. Гоночные ГАЗы
Первые гоночные ГАЗы были собраны энтузиастами.
Первые советские гонки прошли в 1937 году на Житомирском шоссе под Киевом. Состязались участники на самодельных автомобилях, собранных на базе устаревших шасси ГАЗ-А со старыми V4 двигателями. Начало было положено, однако скоростной рекорд этих гонок не смог дотянуть даже до показателя, установленного во времена Российской Империи.
2. ЗИС-101А-Спорт
ЗИС-101А-Спорт был смелой попыткой.
Данный автомобиль был сконструирован тремя инженерами Московского завода Имени Сталина в 1938 году на базе лучшего на тот момент советского автомобиля ЗИС-101. Правда, выбор для спортивного авто был все-таки не самым лучшим, ведь 101-ый весил 2.5 тонны. Впрочем, это не помешало автомобилю понравиться верхушке советского политбюро.
3. ГАЗ-СГ1
Причудливый ГАЗ-СГ1 сделал свое дело.
Существенно доработанная модель советского спортивного автомобиля получила название «Победа-Спорт» и была сделана на базе автомобиля ГАЗ. Автомобиль получился невероятно легким, всего 1.2 тонны. Разгонялась машина до 190 км/ч. Всего было создано пять таких автомобилей.
4. «Звезда»
«Звезда» стала первым спортивным авто.
Эта гоночная машина стала первым советским автомобилем, построенным специально для спортивных соревнований. Ездила она, кстати, на мотоциклетном двигателе, который разгонял ее до 139.6 км/ч. Добиться такого показателя удалось за счёт значительного сокращения массы.
5. Сокол-650
Сокол-650 был очень неплох.
Данный автомобиль был сконструирован после войны, совместно с немецкими инженерами. Это был первый советский гоночный автомобиль класса «Формула-2». Над его созданием работали инженеры проекта Auto-Union. Их гоночные автомобили покоряли европейские треки еще до войны.
6. ГАЗ Торпедо
Легендарный ГАЗ Торпедо.
Автомобиль полностью оригинальной конструкции. Его каплевидный кузов был сделан из авиационных материалов. Благодаря этому вес машины составлял всего 1.1 тонны. Благодаря исключительной аэродинамике, авто показало скорость на треке в 191 км/ч.
7. ГАЗ-ТР
Реактивный ГАЗ-ТР побил все рекорды скорости.
Этот турборактивный советский автомобиль был построен в 1954 году. Машина была оборудована двигателем от истребителя МиГ-17, мощностью 1 000 лошадиных сил. Максимальная скорость движения такого авто достигала 700 км/ч.
Бонус: ЗИС-112
Быстрый и тяжелый ЗИС-112 завоевал свою славу.
Попытка «москвичей» создать собственную версию спортивного автомобиля. Как и в случае с предшественником, автомобиль получился слишком тяжелым, что мешало ему эффективно состязаться с собратьями по классу, несмотря на мощный двигатель. Впрочем, после основательной модернизации и замены двигателя на еще более мощный, автомобиль все-таки поставил рекорд скорости в 210 км/ч.
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