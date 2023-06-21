С нами не соскучишься!

8 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Китай, который не видят туристы

Там, где заканчиваются туристические маршруты — начинается жизнь. Искать ее проще всего на окраине. Центр зачастую слишком глянцевый и опрятный, как красивый кадр с открытки. За архитектурными памятниками, запахами из кафе и булочных, криками зазывал — ты подчас не замечаешь самого главного. Людей.

Китай, который не видят туристы

Выдернуть неподдельный фрагмент чьей-то жизни — успех для любого фоторепортера. Когда абориген видит наведенную на него камеру туриста, он меняется в лице. Будто это не фотоаппарат, а РПГ. Он думает: какого черта этот белый задумал? Что ему нужно? Не вуайерист ли он часом? Снимать нужно тайно, в стиле папарацци. Как только вы встречаетесь с объектом внимания глазами — химия момента потеряна навсегда.

По пути из портового китайского города Нинбо в Шанхай мне выпал счастливый шанс. Задний ряд нашего автобуса пустовал. Я занял все сидения, расчехлил телевик, открыл форточку и начал снимать Жизнь.

Китай, который не видят туристы

Ветхие хибары у самого края грязной реки. Владельцы развалин, возможно, стирают в ней одежду, умываются и даже пьют из этой лужи.

Китай, который не видят туристы

Грязь и нищета провинциального Китая, под самодельной сушилкой живет мусор:

Китай, который не видят туристы

Мотороллеры — самый популярный азиатский вид транспорта. На нем ездят семьями: по три, по четыре, по пять человек. А иногда умудряются перевозить не только малышей, но и телевизоры. Российский гаишник бы поперхнулся свистком, увидав такую вакханалию на дороге.

Китай, который не видят туристы

Продавщица клубники бережно раскладывает товар в корзинки. Спортивный костюм девушки подобран аккурат под цвет ягод:

Китай, который не видят туристы

Китай, который не видят туристы

Домики с двускатной крышей из серой черепицы. Пейзаж напоминает российские поселки до начала субботников.

Китай, который не видят туристы

Диснеевский мультик «Лило и Стич» популярен даже спустя 14 лет после выхода. Или до провинции Китая все доходит с большим опозданием?

Китай, который не видят туристы

Китай, который не видят туристы

Спортивная китайская бабушка. Наши российские — не хуже!

Китай, который не видят туристы

Ну, почему, где железо, так всегда серьезные ребятки?

Китай, который не видят туристы

Китай, который не видят туристы

Китай, который не видят туристы

Как можно жить в таком хаосе вещей?

Китай, который не видят туристы

Китай, который не видят туристы

Бабушка с милым медведем на клетчатом платье убирает мусор.

Китай, который не видят туристы

Типичная Азия. Обшарпанные стены, белье на балконе и припаркованные у домов скутеры.

Китай, который не видят туристы

Каждый день 5,5 миллионов жителей Нинбо отправляются искать свое счастье.

Китай, который не видят туристы

Гламурная китаянка на гламурном розовом байке. А-ля китайский пафос.

Китай, который не видят туристы

Китай, который не видят туристы

В 1979 году коммунистическая партия ввела правило: «Одна семья — один ребенок». Деваться им было некуда. Буквально за несколько десятилетий население страны увеличилось вдвое. А есть неписанный закон, если река начинает выходить из берегов, ее нужно остановить, либо она затопит все вокруг. За соблюдением правила следили строго. Лишний ребенок карался десятью годовыми зарплатами.

Недавно ограничение частично сняли. Отныне китайцы могут заводить двух детей.

Китай, который не видят туристы

Китай, который не видят туристы

Китай, который не видят туристы

Средние зарплаты жителей Нинбо на уровне 45 тысяч рублей. Шанхайцы зарабатывают в полтора раза больше, хотя живут всего в 144 километрах от портового города.

Китай, который не видят туристы

Здорово, наверное, вот так вязать и никуда не спешить?

Китай, который не видят туристы

Китай, который не видят туристы

Удобный и креативный способ добраться до работы в тепле.

Китай, который не видят туристы

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх