3 проверенных способа, как вскрыть консервную банку, если под рукой нет открывалки

Открываем консервную банку при помощи ровной твердой поверхности.
Часто случается так, что появилась необходимость открыть консервную банку, а открывалки под рукой не оказывается. Не нужно впадать в отчаяние. В походе ли вы стараетесь открыть бычки в томате или же у себя на кухне собираетесь приготовить оливье, а зеленый горошек недоступен, выход есть. Сегодня мы подобрали 3 способа, как справиться с этой бедой.
1. Трем банку о ровную жесткую поверхность
Трите с усилием.
Необходимо взять банку и положить ее на ровную твердую поверхность. Затем начинайте тереть ее туда-сюда. Через несколько секунд с усилием надавите на стенки банки ближе к краям. Вуаля! Банка открылась!
Надавите.
С усилием надавить.
Используем ложку
Открываем консервную банку при помощи столовой ложки.
Второй способ также по силам каждому. Возьмите столовую ложку и надавите ею на крышку консервной банки. Постепенно металл в том месте истончится, и появится отверстие, увеличить которое уже дело техники.
Необходимо надавить ложкой на металл.
Необходимо надавить ложкой на металл.
От давления образуется отверстие.
Ножом
Открываем консервную банку при помощи ножа.
Еще одним помощником в деле открывания консервных банок станет поварской нож. Его нужно поставить на поверхность так, чтобы кончик лезвия у ручки уперся в металл. Он тут же проделает необходимое отверстие. Однако помните, что ударять острием по банке опасно, т. к. нож может соскользнуть и ранить вас.
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