Как вернуть блеск помутневшим фарам копеечным средством, которое есть дома у каждого

Пожалуй, каждый водитель сталкивался с такой проблемой, как помутневшие фары. Дорожная грязь делает свое дело, ухудшая способность защитных стекол пропускать свет. Но не стоит из-за этого портить себе настроение, т. к. есть бюджетный «народный» способ исправить ситуацию и быстро вернуть блеск потускневшим фарам.
Мутные фары представляют потенциальную опасность на дороге.
Лайфхак, о котором пойдет речь, уходит своими корнями в 90-е годы, когда в стране был дефицит на качественную продукцию, и каждый выкручивался как мог. Но самое любопытное то, что этот метод до сих пор востребован среди бывалых водителей. Речь идет об обычной зубной пасте.
Дома наверняка найдется зубная щетка, которой уже никто не пользуется, а выбросить жалко. Итак, возьмите зубную пасту (подойдет любая), щетку, воду и ветошь. Приступаем к работе.
Круговыми движениями втирайте пасту зубной щеткой в стекла фар.
Выдавите пасту на щетку и круговыми движениями втирайте ее стекло фар. Важно не пропустить ни единого сантиметра, чтобы равномерно распределить слой по всей поверхности. Достаточно подождать несколько минут, а затем необходимо смыть слой водой и протереть ветошью. Эффект не заставит себя долго ждать, и отполированные фары засияют как новенькие.
Эффект на лицо.
Некоторые водители рекомендуют предварительно оклеивать фары скотчем, чтобы зубная паста не попала в зазоры. Ведь никому не понравится потом выковыривать подсохшую зубную пасту из углублений.
Для закрепления результата можно использовать автомобильный воск. Некоторые умельцы утверждают, что для полировки фар отлично подходит WD-40. Блеск и водоотталкивающий эффект гарантированы.
Полировка зубной пастой удалась.
Что касается нестандартных способов решения проблем, то смекалка наших соотечественников не знает границ. К примеру, зубная щетка подойдет не только для полировки фар. Она станет настоящей палочкой-выручалочкой во время чистки салона. Достаточно вспомнить, сколько пыли и грязи забивается в труднодоступные места на приборной панели или между сиденьями.
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