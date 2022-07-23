Аптечное средство для защиты роз от всех болезней

Розы — настоящие царицы любого сада. Этот роскошный цветок, однако, подвержен ряду заболеваний и в первую очередь — пятнистости разного характера. Чтобы избежать этого, чтобы бороться с недугом и победить его, воспользуйтесь прекрасным раствором — он приносит растению только пользу и ничего больше!







Возьмите 25 мл аптечного спиртового раствора (2 %) салициловой кислоты + 1 ст. л. нашатырного спирта (аммиак 10 %) + 5 л воды (можно добавить 1 ст. л. жидкого мыла для лучшего смачивания поверхности листьев). Салициловую кислоту сначала растворите в небольшом количестве тёплой воды (около 40-45 градусов) и после этого доведите до конечного объёма готового раствора. В период уязвимости растений можно обрабатывать еженедельно. Однако 3-4 обработки за сезон может быть вполне достаточно. Этот рецепт подходит для всех растений — в первую очередь он укрепляет иммунитет. Особенно полезен данный раствор для обработки дельфиниумов, флоксов, смородины, крыжовника от мучнистой росы.







Подробнее о том, как защитить розы от пятнистости, смотрите в видео ниже:



