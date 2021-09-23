Почему нужно выключать кондиционер за пару-тройку минут до парковки: опыт бывалых

Наличие в автомобиле кондиционера рассматривается многими отечественными водителями как обязательное условие при выборе машины. При этом, далеко не каждый из автомобилистов в полной мере отдает себе отчет в том, что данной полезной вещицей нужно еще нужно уметь пользоваться. Например, перед осуществлением парковки стоит выключить кондиционер.Что еще необходимо знать - далее в нашем обзоре.
Надо знать. /Фото: svsautocare.com.au.
Очень важно понимать, что уже одно только правильное использование кондиционера позволяет значительно сократить количество проблем, которые могут возникнуть при его эксплуатации. Если пользоваться данным агрегатом не так как нужно, то уже совсем скоро все может свестись к дорогостоящему ремонту. Главное правило эксплуатации сводится к тому, что кондиционер необходимо выключить за 5-10 минут до начала парковки, т.е. до того момента, как двигатель машины будет заглушен.
Кондиционер надо выключать заранее. /Фото: carcareclinicjetlube.com.
Делать это нужно из-за того, что во время работы в этом агрегате циркулирует холодный воздух. После того, как двигатель остановится, охлажденный воздух станет причиной образования и скапливания конденсата (из-за резкого скачка температур в патрубках). Это приводит к тому, что кондиционер быстрее выйдет из строя.
Чтобы не сломался. /Фото: carhack.ru.
Более того, при значительном накоплении конденсата в салоне автомобиля при следующим включении появится повышенная влажность и неприятный запах. Именно поэтому сразу после запуска двигателя и некоторое время до его остановки настоятельно рекомендуется использовать обычную систему вентилирования воздуха. Помимо всего сказанного, не стоит забывать о необходимости активации внутренней циркуляции воздуха. Она поможет охладить салон намного быстрее.
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