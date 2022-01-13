Идея декоративной отделки: как преобразить «скучный» забор

Если у вас оштукатуренный забор и вам не нравится его внешний вид, можно сделать его более привлекательным. Ничего сложного: потребуется лишь немного свободного времени, терпения и усидчивости.

Своим личным опытом декоративной отделки забора поделился с нами автор YouTube канала Construction Tech. Берите на заметку.

Такую интересную отделку можно сделать не только на заборе, но и на поверхности стены дома или другого строения.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо подготовить поверхность. Главное условие — она должна быть оштукатурена. Смачиваем поверхность водой, после чего тонким слоем наносим цементное молочко.

Когда цементное молочко полностью высохнет, наносим на поверхность цементно-песчаный раствор. Для его приготовления используем 1 часть цемента и 2 части песка. При желании можно добавить пластификатор.

После того как полностью нанесли раствор на поверхность забора, стягиваем (выравниваем) его правилом и затираем поверхность теркой.

На следующем этапе из гофрированного картона вырезаем шаблон. Как он выглядит, можно посмотреть на фото ниже.

Прикладываем шаблон к оштукатуренной поверхности и обводим его по контуру самодельным резаком для раствора.

После того как нанесли орнаменты на небольшую часть забора, с помощью линейки и резака необходимо дополнительно прорезать линии внутри узоров.

Продолжаем облагораживать следующий участок забора, выполняя все те же действия, что и в первом случае. Далее удаляем лишние куски штукатурного раствора.

В завершении останется только подровнять внутренние края орнаментов и обработать поверхность при помощи терки.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать декоративную отделку забора, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.