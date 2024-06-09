Как начать разговор на неудобную тему. Советы психологов

Иногда нам жизненно важно начать с кем-то разговор на неприятную, неудобную тему. От просьбы о повышении до признания о том, что любовь прошла. Ясное дело, что адреналинить будет очень сильно перед таким мероприятием.

Материал расскажет пять советов от психологов, как подготовиться к этому.







1. Проговорить вслух перед зеркалом

2. Чётко определить цель разговора

3. Выбрать нейтральное место

4. Общайтесь позитивно

5. Убедиться, что во всём поняли оппонента

Это работает.Нет, это не шутка. Это очень действенный способ. Пишем на бумажке всё «от и до», становимся перед зеркалом и произносим. Адреналин будет выделяться уже на этой стадии. Но потом, когда дело дойдёт до самого разговора, будет легче.Мегаважно.Например, босс хочет пригрузить вас стопятьсотым проектом без обещания премии, а у вас и так загрузка – выше некуда. Вы должны максимально чётко сформулировать цель, чтобы озвучить её собеседнику в проблемном диалоге. Покажите боссу свой график загрузки по датам, честно выверенный на бумажке, и скажите, что не вывезете никак, иначе просто уволитесь. Думаем, пример нагляден.Это важно.Если предстоит неудобный разговор, назначьте собеседнику нейтральное место, которое удалит вас от возможных препон. Если это коллега – на аллейке, если это бывший муж – там, где нет его матери. Думаем, механизм вам понятен. Говорите на неудобные темы там, где нет свидетелей.Нет, не позитивность головного мозга, а спасение своей психики.Легко сказать? Эх… Но всё же это действительно действенный способ. Какая бы тема вам ни предстояла, обащйтесь позитивно, шутите, взывайте к позитивному общему опыту из прошлого, но только не становитесь в позу льва. Если вы хотите обсудить желание развестись, постоянно апеллируйте к тому хорошему, что было между вами. Если уволиться – говорите боссу о том, что карьера в компании была классным опытом, но что-то более толковое вас манит.И есть шанс не остаться врагами. Он всегда есть.Если вы хотите поговорить с подругой о чём-то, что вам причинило дискомфорт, сначала сразу же попросите её изложить её точку зрения о произошедшем. Всегда есть шанс, что имело место непонимание. Если вы почувствуете после объяснения оппонента, что могли чего-то недопонять, дайте шанс спасти дружбу. Если этого не произойдёт, мягко дайте знать, что дальнейшее общение невозможно.