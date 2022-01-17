7 мифов о матрасах, в которые пора давно уже перестать верить

7 популярных заблуждений о матрасах.
В чём залог отличного сна? В тщательном расслаблении, привычке не переедать перед сном, тихих, как мышки соседях, и «правильном» матрасе. Как раз неудобный матрас часто становится причиной дурного настроения и ноющей спины утром. А всё потому, что при выборе в магазине люди ориентируются на 7 популярных заблуждений. Хватит им верить! Эти мифы могут стоить вам крепкого сна.
Миф №1: «Все матрасы универсальны, так что можно заказать любой и не мучиться»
От покупки онлайн эксперты советуют и вовсе отказаться.
Ладно, о том, что матрасы могут отличаться по типу материала и наполнителя большинство из нас хоть краем уха, но слышало. Но это ещё не всё. «Такая мягкая» кровать любимой мамы или подруги может оказаться совсем не подходящей именно вам. А всё потому, что на выбор матраса должно влиять сразу множество факторов: не только бренд и материалы, но также рост, вес, возраст и состояние здоровья будущего пользователя. Не существует одной универсальной модели, которая идеально подойдёт и подростку, и пенсионеру. А потому самый правильный выбор – проконсультироваться с грамотным специалистом.
Миф №2: «Матрас без пружин – это не матрас»
Пружины – отнюдь не гарантия качества.
Матрас, и ещё какой. Некоторые специалисты и вовсе придерживаются мнения, что пружинный матрас – это атавизм и такой себе привет из прошлого. Стоят пружинные модели, преимущественно, дороже, а вот от провисания посередине («эффекта гамака») не застрахованы. Особенно, если вес пользователя превышает 100 кг. Кроме того, полезное свойство «запоминания формы тела» можно найти как раз среди вариантов без пружин. Так что не ограничивайте свои поиски только классическими моделями.
Миф №3: «Повалявшись в магазине 2 минуты можно сделать правильный выбор»
Разве что поспав часов по 8 в течение недели.
Увы, подобный тест-драйв матраса совсем не показателен. Положение тела во время сна сильно отличается от попыток повторить его в магазине. Да и пролежать на потенциальной покупке часов 5-8 явно не получится. Что делать? Искать магазины и бренды, которые предусматривают возврат или дают небольшой срок на тестирование. Да, и такие бывают. И хотя стоимость подобных опций может быть чуть выше, лучше перестраховаться, чем потом годами мучиться, как принцесса на горошине.
Миф №4: «У меня часто болит спина, покажите мне матрас пожестче!»
Жёсткий матрас не гарантирует избавления от болей в спине.
Вопреки популярному мнению, жёсткий матрас – отнюдь не лучший друг здоровой спины. Специалисты рекомендуют присмотреться к моделям средней жесткости и функцией «памяти». Потому что лучшее решение в этой ситуации – матрас, который будет сохранять позвоночник в максимально естественном положении, без лишних прогибов. А не сон на гвоздях и досках.
Миф №5: «Хороший матрас прослужит лет 20»
Состариться на матрасе явно не получится.
Увы, но менять матрас нужно раз в 7-10 лет. Даже самый дорогой и качественный. Потому что ни одна модель не застрахована от потери формы и провисания. Что чревато болями в спине, шее и искривлением позвоночника.
Миф №6: «Нужно брать матрас с пожизненной гарантией»
Ничто не вечно.
Ещё одна плохая новость, но «пожизненная гарантия» – это всего лишь маркетинговый трюк. Красивый, но вводящий в заблуждение. Под громким лозунгом скрывается тот факт, что производитель гарантирует сохранность наполнителя (латекса, холлофайбера, пенополиуретана): он не испортится и не полезет наружу. Но «гарантия» никак не распространяется на вмятины, дыры или пятна. Так что с этими претензиями вернуть матрас точно не получится.
Миф №7: «Матрас – штука неприхотливая и не требует ухода»
Ему тоже нужна забота.
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