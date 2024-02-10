Как помочь севшему смартфону дотянуть до подзарядки: способы, которые почти забыты

1. Вспышка камеры

Отключение вспышки не повлияет на качество фото, но снизит потребление заряда батареи. /Фото: telegraph.co.uk

2. Автояркость

Автоматическая настройка яркости потребляет энергию. /Фото: qph.fs.quoracdn.net

3. Фон дисплея

Для смартфонов с OLED-дисплеем энергоэкономичен темный фон. /Фото: icdn6.digitaltrends.com

4. Фон приложений

Темный фон приложений также снижает энергопотребление батареи. /Фото: t4m7p5j6.stackpathcdn.com

5. GPS

Неиспользуемый GPS-модуль лучше отключить. /Фото: conpath.net

6. Bluetooth

Bluetooth не нужен? Можно отключить. /Фото: ibb.co

7. Wi-Fi

Контролируйте работу Wi-Fi и других беспроводных модулей. /Фото: img.themirahotel.com

8. Виброзвонок

Отключение виброотклика положительно скажется на экономии заряда. /Фото: thuthuatios.com

9. Контроль фоновой активности

Блокирование фоновой активности программ снизит энергопотребление смартфона. /Фото: ibb.co

10. Контроль приложений

Чем меньше виджетов, тем дольше смартфон проработает от одного заряда.

11. Голосовой поиск

От голосовых ассистентов лучше отказаться.

12. Режим энергосбережения

Режим энергосбережения поможет смартфону с малым зарядом батареи «дожить» до встречи с розеткой. /Фото: ibb.co