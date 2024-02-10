Как помочь севшему смартфону дотянуть до подзарядки: способы, которые почти забыты

Смартфон по праву можно назвать один из самых революционных изобретений в истории человечества, но у него пока остается такой большой недостаток, как потребность в подзарядке. Производители постоянно работают над улучшением работы аккумуляторов, но так же быстро развивается и производительность гаджетов, и соответственно, их «прожорливость». И ситуация, когда смартфон «умирает» в самый неподходящий момент, по-прежнему не редка. Но есть нехитрые способы оптимизировать работу мобильного устройства, повысив срок его автономной службы или помочь дольше протянуть при низком заряде батареи.
1. Вспышка камеры
Отключение вспышки не повлияет на качество фото, но снизит потребление заряда батареи. /Фото: telegraph.co.uk
Камеры современных смартфонов делают хорошие снимки и без использования вспышки, которая потребляет энергию аккумулятора. Однако в настройках камеры обычно стоит использование вспышки по умолчанию. Отключение этой функции сэкономит дополнительные минуты, которые могут пригодиться, чтобы успеть сделать еще несколько снимков.
2. Автояркость
Автоматическая настройка яркости потребляет энергию. /Фото: qph.fs.quoracdn.net
Функция автоматической регулировки яркости экрана следит за окружающим освещением постоянно и также потребляет заряд батареи. В большинстве случаев она не нужна, и отказ от этой настройки снизит расход энергии. Если же возникнет необходимость изменить яркость дисплея, это можно будет сделать вручную.
3. Фон дисплея
Для смартфонов с OLED-дисплеем энергоэкономичен темный фон. /Фото: icdn6.digitaltrends.com
У смартфонов с OLED-дисплеем цвет интерфейса и обоев экрана также влияет на энергопотребление. Светлые оттенки фона разряжают батарею быстрее, чем темные. Это связано с тем, что в OLED-матрице черный цвет не требует подсветки. Поэтому выбор темных оттенков также внесет вклад в сбережение заряда батареи. Также уменьшите время для перехода в спящий режим до 15 секунд – этого вполне достаточно.
4. Фон приложений
Темный фон приложений также снижает энергопотребление батареи. /Фото: t4m7p5j6.stackpathcdn.com
Правило темной палитры относится и к приложениям. Тот же Google, популярнейшая поисковая система, по умолчанию имеет белый фон. Но есть возможность в Chrome Google для Android установить темную тему. Опция доступна в настройках последних версий браузера.
5. GPS
Неиспользуемый GPS-модуль лучше отключить. /Фото: conpath.net
GPS-модуль удобен для навигации, но прокладка маршрутов обычно используется при посещении новых мест, а это случается не так часто. В большинстве случаев эта опция не нужна, но ее фоновая активность не позволяет смартфону полностью перейти в «спящий режим».
6. Bluetooth
Bluetooth не нужен? Можно отключить. /Фото: ibb.co
Включенный Bluetooth отслеживает, не появляются ли в зоне доступа устройства для подсоединения. Соответственно, это влияет на заряд батареи. Если этот модуль востребован редко, его лучше выключить. При необходимости он легко включается через панель вверху экрана.
7. Wi-Fi
Контролируйте работу Wi-Fi и других беспроводных модулей. /Фото: img.themirahotel.com
Без интернета смартфон не так интересен, если не сказать что бесполезен. Но зачем оставлять Wi-Fi включенным, находясь за пределами дома и подключившись к сети мобильного оператора? Ведь модуль в автоматическом режиме будет искать доступные сети, потребляя энергию.
Практичная рекомендация от Novate.ru: Современные технологии значительно снизили энергопотребление, и беспроводные модули «кушают» очень мало. Основные «убийцы» аккумуляторов – это экран и интернет. Отключение поодиночке Bluetooth, GPS и Wi-Fi принесет мало пользы, но при комплексном подходе к энергосбережению, когда заряд батареи низок и нет возможности подключиться к розетке, лишним все же не будет.
8. Виброзвонок
Отключение виброотклика положительно скажется на экономии заряда. /Фото: thuthuatios.com
Вибрация функция удобная, но расходует заряд батареи, особенно когда виброотклик срабатывает не только на поступившие сообщения, но и на любые другие действия, например, при вводе текста. Ее отключение снизит нагрузку на аккумулятор.
9. Контроль фоновой активности
Блокирование фоновой активности программ снизит энергопотребление смартфона. /Фото: ibb.co
Неиспользуемые приложения также могут разряжать аккумулятор, потому что у многих из них по умолчанию задана работа в фоновом режиме. Данную функцию можно отключить в настройках. Уведомления и постоянные автообновления также влияют на заряд батареи. Это тоже можно заблокировать, особенно если приложение редко используется. С синхронизацией данных уже сложнее, все отключать нецелесообразно, но можно блокировать частично, для отдельных приложений.
10. Контроль приложений
Чем меньше виджетов, тем дольше смартфон проработает от одного заряда.
Взаимосвязь между приложениями и временем автономной работы проста: меньше, значит больше. Иными словами, чем меньше установлено на смартфоне приложений и виджетов, постоянно обновляющих выводимую информацию, тем дольше срок автономной работы. Кроме того, в настройках батареи можно посмотреть, сколько энергии потребляет каждое приложение.
Если какие-то используемые программы энергозатратны, можно поискать аналоги, сравнить их работу и потребление заряда. Возможно, они будут проще в работе и лучше оптимизированы.
11. Голосовой поиск
От голосовых ассистентов лучше отказаться.
Голосовые ассистенты удобны, но это энергозатратные приложения. Отказ от них, а также от голосового поиска Google положительно скажется на экономии заряда.
12. Режим энергосбережения
Режим энергосбережения поможет смартфону с малым зарядом батареи «дожить» до встречи с розеткой. /Фото: ibb.co
В настройках смартфона может быть режим экономии энергии. Его использование влияет на скорость работы смартфона, замедляя ее, но это поможет продлить работу смартфона при низком заряде батареи.
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