15 неожиданных видов оружия, которое реально существует и работает весьма эффективно

Самое невероятное оружие всех времен.
Говорят, что необходимость является матерью изобретения. На протяжении веков человечество находило всевозможные злобные и смертельные способы выживать и пребывать в безопасности. Конечно, все знают о мечах, пушках и бомбах. Но на самом деле в мире есть масса причудливого оружия. Люди придумали действительно изощренные способы убивать друг друга.
1. Советские собаки-камикадзе
Сурово, но эффективно.
Любители собак могут пропустить этот пункт. Во время Второй мировой войны советские войска обучали своих собак делать для них всевозможные вещи. К примеру, к их спинам привязывали взрывчатку и обучали бежать прямо на нацистские танки. Танки, конечно выводили из строя, но собаки погибали.
2. Германские железнодорожные пушки «Густав» и «Дора»
Любили немцы большие пушки.
Гитлер отчаянно хотел завоевать Францию. Тем не менее, единственным способом сделать это — было пройти через линию Мажино, систему французских укреплений на границе с Германией и Италией. Чтобы взломать французскую оборону, немцы построили самые большие в мире пушки - «Густав» и «Дору». Они весили 1 344 тонны каждая и перемещались только на железнодорожных платформах. Однако, орудия получились очень неточными и неэффективными.
3. Маду
Коварная штука.
Маду - древнее оружие из Индии. Хотя оно может быть похоже на какой-то адский фрисби, это на самом деле был боевой щит, к которому были прикреплены клинки из рогов антилопы. Люди, которые использовали его, обычно пригибались низко к земле, чтобы защитить важные части тела, а затем контратаковали лезвиями, когда предоставлялась возможность.
4. Огненное копье
Страшное было оружие.
Китайцы первыми разработали древнюю разновидность огнестрельного оружия под названием «огненное копье». В десятом веке они изобрели оружие, в котором с помощью простого фейерверка производился выстрел ядом или дробью с близкого расстояния всего в несколько метров. Это было популярное и дешевое оружие среди крестьян, которые обычно использовали его для защиты своих деревень.
5. Vespa 150 TAP
Интересный мотоциклет.
Этот мотороллер выглядит так, будто ребенок построил его для игры с солдатиками. На самом деле Vespa 150 TAP был разработан французскими военными для борьбы с партизанскими силами в Алжире в 1950-х годах. Мотороллеры, вооруженные безоткатными орудиями M-20, сбрасывали на поле боя с помощью парашютов.
6. Мышиные бомбы
Чего только не выдумывали люди.
Хотя «Bat Bomb» может звучать как оружие, которое мог использовать Бэтмен, на самом деле это был проект времен Второй мировой войны. В канистру сажали летучих мышей с прикрепленными к их тельцам зажигательными бомбами, а затем эти бомбы-канистры должны были сбрасывать над японскими городами. Летучие мыши разлетались бы по всему городу, и вскоре бомбы детонировали бы, сжигая все вокруг. Хотя испытания прошли успешно, проект свернули, поскольку все ресурсы были перенаправлены на разработку атомной бомбы.
7. Орган
Ужасная вещь.
На протяжении многих лет пушка «Орган» претерпела немало изменений. В отличие от пулеметов, органы не были автоматическими и могли стрелять только по одной пуле из каждого дула. Самой популярной моделью органа был «Duck Foot Pistol», названный так потому, что он выглядел точно как лапа утки.
8. Гиперзвуковые ракеты
Совсем не фантастика, а реальность.
Сегодня самая быстрая ракета в мире может достичь скорости в 3 Маха, но Россия, Китай и США разрабатывают гиперзвуковые ракеты, которые смогут достигать скорости в 5-10 Махов (некоторые из них могут разгоняться до 32186 км/ч). На этих скоростях гиперзвуковые ракеты просто не могут быть обнаруженными системами противоракетной обороны.
9. Металлический шторм
Очень скорострельное оружие.
Некоторые пулеметы могут стрелять с частотой 1000 выстрелов в минуту. Теперь стоит представить себе пулемет, который может стрелять в 1000 раз быстрее. Metal Storm был разработан австралийской компанией с одноименным названием и чем-то напоминает орган, о котором речь шла выше. Он может производить до 1 000 000 выстрелов в минуту.
10. Системы лазерного оружия
Лазеры - это не выдумка.
«Звездные войны» все ближе к реальности. В 2014 году ВМС США установили свою первую лазерную систему на корабле. Используя концентрированные мощные инфракрасные лучи, система способна сбивать беспилотные летательные аппараты или работать по кораблям.
11. Смарт-пули
Пуля не дура.
Все слышали о лазерных ракетах, но мало кто знает, что есть лазерные пули или «умные пули». Они используют те же принципы и технологии, что и ракеты и всегда попадают в цель, даже если оружие находится в руках полного новичка. Система управления в реальном времени, находящаяся внутри пули, может корректировать ее траекторию во время полета.
12. Светодиодные детекторы
Простое устройство.
Разработанный для ненасильственного использования, светодиодный «инкапаситатор» испускает яркие импульсы света, чтобы дезориентировать людей. Однако это не обычный фонарик. Быстрая смена цветов и интенсивности света имеет возможность ослепить человека и вызвать у него рвоту.
13. CROWS
Будущее наступило.
CROWS или Common Remoteed Operated Weapons Station (вооруженная станция на удаленном управлении) — будущее военного искусства. Подобно воздушным беспилотным летательным аппаратам, эти небольшие наземные транспортные средства дистанционно управляются и обеспечивают множество функций, включая разминирование, разведку местности и выманивание противника.
14. Роботизированные животные
Пока не пригодились.
Роботизированные технологии развиваются медленными, но устойчивыми темпами. Похоже, что Boston Dynamics хочет изменить это. В последние годы компания разработала всевозможных роботов, похожих на животных, большинство из которых помогают военным. К примеру, робот, похожий на корову, помогает переносить большие грузы и может легко перемещаться по пересеченной и гористой местности. Компания также разработала роботов, похожих на собак и гепардов.
15. Винтовка Phasr
Та самая винтовка.
Добро пожаловать в будущее. Винтовка Phasr - это несмертельное военное оружие, предназначенное для временного ослепления цели зеленым пульсирующим лазером. В то время как подобное оружие уже создавалось в прошлом, Phasr отличается тем, что он ослепляет жертву не навсегда.
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