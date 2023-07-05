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7 вулканов, которые заставят человека вспомнить о своей ничтожности


Красота и сила природы.

Красота и сила природы.

Горы могут быть очень красивыми. А как насчет вулканов? Они также могут быть удивительно живописны, несмотря на то, что во время извержения способны сеять хаос и разрушение. Когда эти гиганты покоятся, в них ощущается какая-то особенная красота дикой природы. Действительно, тот случай, когда лучше один раз увидеть.

1. Анак-Кракатау


Уникальный снимок Анак-Кракатау.

Уникальный снимок Анак-Кракатау.

 

Вулкан, расположенный на острове Кракатау. В 1883 году произошло его извержение, которое оказалось настолько мощным и интенсивным, что признается одним из сильнейших вулканических извержений даже сегодня.

2. Фудзияма



Фудзияма мирно спит.

Фудзияма мирно спит.

 

И сегодня этот японский вулкан считается действующим, хотя последнее его извержение случилось в 1708 году. Вулкан имеет почти идеальную форму. Рядом с ним сегодня так же проходит сверхскоростная дорога из Токио в Йокогаму.

3. Эйяфьядлайёкюдль


Эйяфьядлайёкюдль как-то доставил много проблем.

Эйяфьядлайёкюдль как-то доставил много проблем.

 

Выброс этого вулкана в 2010 году создал огромное количество сложностей для авиакомпанией. Явление привело к отмене сотен рейсов. Все потому, что в небе из-за Эйяфьядлайёкюдль летали опасные клубы пепла и дыма.

4. Мауна-Лоа


Мауна-Лоа один из самых больших и грозных.

Мауна-Лоа один из самых больших и грозных.

 

Действующий вулкан на Гавайях. Его относят к группе мегавулканов. Кстати, он является вторым по высоте и площади на нашей планете. Его высота меньше всего на 37 метров, чем высота абсолютного рекордсмена Мауна-Кеа, расположенного неподалеку.

5. Этна


Этна давно стала местом паломничество туристов.

Этна давно стала местом паломничество туристов.

 

Сегодня этот вулкан считается самым высоким среди действующих. Расположен он в восточной части Сицилии. При желании, посетив остров, можно отправиться на экскурсию к кратеру Этны. Сегодня это излюбленное место паломничества туристов. Ученые же пристально следят за активностью образования.

6. Фогу


Грозный Фогу очень красив.

Грозный Фогу очень красив.

 

Активный вулкан Фогу то и дело заставляет островитян спасаться бегством. Расположен он на острове Кабо-Верде, который лежит рядом с островом Брава. На втором уже давно привыкли к тому, что время от времени приходится спасать соседей от пепла и магмы.

7. Пакая


Активность Пакая не останавливает туристов.

Активность Пакая не останавливает туристов.

 

Этот вулкан на Гватемале считается одним из самых красивых на нашей планете. Несмотря на то, что он регулярно, хотя и несильно, извергается, туристы взбираются на него постоянно. Все потому, что с вершины вулкана открывается дивный вид на окрестности.

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7 вулканов, которые заставят человека вспомнить о своей ничтожности

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7 вулканов, которые заставят человека вспомнить о своей ничтожностиПодписаться на мой Instagram
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