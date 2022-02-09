Как приучить себя засыпать раньше и надолго «завязать» с бессонницей

Как приучить себя засыпать раньше.

Когда очень хочется, но не получается.

1. Откажитесь от кофе после полудня

Никакого кофе во второй половине дня.

2. Прогуляйтесь или сделайте несложные упражнения

Никакого кофе во второй половине дня.

3. Ужинайте раньше

С поздним ужином придётся завязать.

4. Приглушите свет и технику

Всю яркость – на минимум.

5. Правило 15 минут

Каждый день отправляйтесь в постель на 15 минут раньше.