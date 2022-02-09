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Как приучить себя засыпать раньше и надолго «завязать» с бессонницей


Как приучить себя засыпать раньше.

Как приучить себя засыпать раньше.

 

Смотреть в потолок, считать овец, вспоминать того мальчишку, который обидел вас в седьмом классе, и нервничать, что завтра опять будешь чувствовать себя сваренным всмятку – звучит знакомо? Тогда вы тоже в числе тех «счастливчиков», которые долго не могут уснуть, а потому в кровать отправляются часа за четыре до подъёма. Как разорвать порочный круг и научиться засыпать раньше? Узнайте в этом обзоре.

Когда очень хочется, но не получается.

Когда очень хочется, но не получается.

 

Нарушениями сна в любой из форм страдает более половины всего взрослого населения Земли. Хотя многие симптомы бессонницы проходят бесследно, как только меняешь режим и ложишься спать раньше. Но как заставить себя заснуть на пару часов «до» обычного? Запаситесь терпением и начните с вот этих советов.

1. Откажитесь от кофе после полудня


Никакого кофе во второй половине дня.

Никакого кофе во второй половине дня.

 

Если это ну совсем сложно, то хотя бы после двух часов дня. Дело в том, что кофеин со своим бодрящим эффектом может оставаться в организме до 10 часов. И в итоге банально не давать вам уснуть. Тем более, если вы хотите сделать это раньше.

2. Прогуляйтесь или сделайте несложные упражнения


Никакого кофе во второй половине дня.

Никакого кофе во второй половине дня.

 

Только не силовые и не слишком интенсивные.
Зато растяжка и упражнения с размеренным глубоким дыханием будут очень даже кстати. Как раз спокойное глубокое дыхание и кислород – два ключа к расслаблению, которое позволят скорее почувствовать приятную усталость и уснуть. А вот активные тренировки в спортзале лучше перенести на утро.

3. Ужинайте раньше


С поздним ужином придётся завязать.

С поздним ужином придётся завязать.

 

В идеале – не позже, чем за 3 часа до сна. Так желудок будет не слишком занят, а энергия от съеденных калорий сойдёт на нет. Только не налегайте на мучное и острое, которое учащает сердцебиение. Формула «салат + мясо/рыба + кисломолочный соус» будет идеальной.

4. Приглушите свет и технику


Всю яркость – на минимум.

Всю яркость – на минимум.

 

Сумерки, даже искусственные электрические, послужат сигналом для нервной системы, что пора засыпать. А потому постарайтесь вечером сделать свет дома не таким ярким (если это возможно), приглушите яркость на компьютере, а смартфон переведите в «ночной режим». А лучше и вовсе отказаться от техники вечером. Хотя кого обманываем, разве это возможно?

5. Правило 15 минут


Каждый день отправляйтесь в постель на 15 минут раньше.

Каждый день отправляйтесь в постель на 15 минут раньше.

 

Чтобы приучить себя засыпать раньше, каждый день отправляйтесь в кровать на 15 раньше, чем в предыдущий. Эта хитрость требует времени и организованности, но работает практически безотказно. И уже через несколько недель ваш организм перестроится, так что зевать захочется гораздо раньше привычного.

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Как приучить себя засыпать раньше и надолго «завязать» с бессонницей

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Как приучить себя засыпать раньше и надолго «завязать» с бессонницейПодписаться на мой Instagram
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