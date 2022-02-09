Как приучить себя засыпать раньше и надолго «завязать» с бессонницей

Как приучить себя засыпать раньше.
Смотреть в потолок, считать овец, вспоминать того мальчишку, который обидел вас в седьмом классе, и нервничать, что завтра опять будешь чувствовать себя сваренным всмятку – звучит знакомо? Тогда вы тоже в числе тех «счастливчиков», которые долго не могут уснуть, а потому в кровать отправляются часа за четыре до подъёма. Как разорвать порочный круг и научиться засыпать раньше? Узнайте в этом обзоре.
Когда очень хочется, но не получается.
Нарушениями сна в любой из форм страдает более половины всего взрослого населения Земли. Хотя многие симптомы бессонницы проходят бесследно, как только меняешь режим и ложишься спать раньше. Но как заставить себя заснуть на пару часов «до» обычного? Запаситесь терпением и начните с вот этих советов.
1. Откажитесь от кофе после полудня
Никакого кофе во второй половине дня.
Если это ну совсем сложно, то хотя бы после двух часов дня. Дело в том, что кофеин со своим бодрящим эффектом может оставаться в организме до 10 часов. И в итоге банально не давать вам уснуть. Тем более, если вы хотите сделать это раньше.
2. Прогуляйтесь или сделайте несложные упражнения
Никакого кофе во второй половине дня.
Только не силовые и не слишком интенсивные. Зато растяжка и упражнения с размеренным глубоким дыханием будут очень даже кстати. Как раз спокойное глубокое дыхание и кислород – два ключа к расслаблению, которое позволят скорее почувствовать приятную усталость и уснуть. А вот активные тренировки в спортзале лучше перенести на утро.
3. Ужинайте раньше
С поздним ужином придётся завязать.
В идеале – не позже, чем за 3 часа до сна. Так желудок будет не слишком занят, а энергия от съеденных калорий сойдёт на нет. Только не налегайте на мучное и острое, которое учащает сердцебиение. Формула «салат + мясо/рыба + кисломолочный соус» будет идеальной.
4. Приглушите свет и технику
Всю яркость – на минимум.
Сумерки, даже искусственные электрические, послужат сигналом для нервной системы, что пора засыпать. А потому постарайтесь вечером сделать свет дома не таким ярким (если это возможно), приглушите яркость на компьютере, а смартфон переведите в «ночной режим». А лучше и вовсе отказаться от техники вечером. Хотя кого обманываем, разве это возможно?
5. Правило 15 минут
Каждый день отправляйтесь в постель на 15 минут раньше.
Чтобы приучить себя засыпать раньше, каждый день отправляйтесь в кровать на 15 раньше, чем в предыдущий. Эта хитрость требует времени и организованности, но работает практически безотказно. И уже через несколько недель ваш организм перестроится, так что зевать захочется гораздо раньше привычного.
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